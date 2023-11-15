JR中央線：東京大眾文化群英薈萃的魅力線路

代表東京的文化與多樣性的線路

東京市中心有一條可稱之為大動脈的環形線路，叫「山手線」。運營方是JR（Japan Railways）東日本公司。中央線也是該鐵路公司運營的一條，東西走向的幹線，攔腰穿過山手線。

中央線的起點是東京站，之後經由新宿，不斷延伸到山梨縣和長野縣。其歷史悠久，於19世紀的1889年開通。1904年在日本鐵路線路中率先引入了電力驅動列車「電車」。

東京有好幾條鐵路都以山手線的總站為起點，各條線路沿線上，風土迥異的街區各自繁華。

中央線上也有各色街區，其特點是多樣性。從文學藝術等主流文化，到動漫、音樂以及時尚等次文化，昔日傳統與多樣性並存帶來文化積澱，飲食文化也親民璀璨。待在這裡也有租金便宜的房子可住，生活起來相當安逸。

甚至有人不禁「反思」道：「一旦住在中央線上，就什麼都能在當地搞定，住著很舒心。為此，一旦在這裡落了腳，便再不想挪窩了。」順便一提，從1989年開始，也就是柏林牆倒塌的那年，筆者（堀田）為了上學方便，開始了在中央線沿線的生活，直至今日。



停靠在中野站的中央線電車。橙色腰線是其標誌。列車身後是7月2日閉館的中野太陽廣場。今後的拆除和再開發已經板上釘釘

作家井伏鱒二（1898-1993年）年輕時就在中央線的荻窪蓋了房子，一直生活在此。根據他寫的《荻窪風土記》記載，昭和初年，當時的文學青年流行搬去東京郊外居住。書裡寫道，這其中「三流作家搬去了新宿郊外中央線沿線一帶」。順便一提，據說流行作家大多搬去大森那邊。大田區的大森一帶，如今也因文化名人居住而遠近聞名。

而中央線附近，「有人說在荻窪一帶即便白天穿著和式棉袍出門，也不會被鄰居在背後指指點點。對於標榜貧窮文學青年的一群人而言，這是再好不過的地方了。」（《荻窪風土記》荻窪八町街）

就算你再怎麼衣冠不整地出門，路上也沒人對你指指點點。什麼樣生活方式的人都能被這裡接納。中央線這種「虛懷若谷的傳統」現在也依然被完整地繼承下來，可能正因如此，不少後來成名的漫畫家、演員、音樂家和藝人們「年輕時都在這裡居住過」。

沿線特別是中野、高圓寺、阿佐谷、西荻窪幾站，因其獨特的個性而被人們津津樂道。