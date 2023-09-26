臺式精釀啤酒進軍東京神樂坂：探索「臺虎精釀」的臺灣體驗

東京都新宿區的神樂坂，自從江戶時代起就是人文豐富的區域，大正時代是相當知名的花街，昭和時代伴隨日本經濟成長，成為飲食激戰區。平成時代後，各家異國料理也來此競爭。如今的令和年代，來自臺灣的精釀啤酒「臺虎精釀」，也在此悄悄生根。

神樂坂上的臺灣精釀啤酒 沿著神樂坂坡道徐徐往上行，約莫在接近坡頂前，在一旁超過400年歷史的善國寺右轉後，便可以看到一間充滿大正時代風情的兩層樓建築。面前掛著白色布簾，看起來典雅清素，讓人十足以為是間傳統日本料理時，下面的看板卻寫著「臺灣精釀啤酒與超正宗臺灣料理」。這裡便是臺灣的精釀啤酒品牌「臺虎精釀」東京分店。

一進入店內，一樓可以感受到相當時尚的精釀酒吧感。（仙波理攝影） 推開店面，本以為會有臺灣料理店的明亮感與傳統的不銹鋼桌椅，映入眼簾的卻是一股高級酒吧感，黑暗色系的牆面與相當時尚的吧臺等，搭配後面十幾個精釀啤酒嘴，設計上給顧客走在時代尖端的錯覺。 然而，走到二樓時，令臺灣人熟悉的感覺又再度重現。二樓明亮白色的磁磚牆壁，搭配不銹鋼桌椅、以及貼在牆上的菜單名稱等，都讓人有種回到臺灣的錯覺。兩種錯覺相得益彰，呈現出一種反差卻意外的調和感。

臺虎精釀神樂坂店的一樓與二樓呈現相當不同的風格。（仙波理攝影）

臺虎精釀神樂坂店的二樓呈現傳統台灣店面樣貌。（仙波理攝影） 神樂坂自明治時代以來，有著眾多高級料亭與居酒屋，實為美食激戰區。大正時代的關東大地震後更有許多店家進駐，150多年以來持續吸引許多文人雅士，如作家尾崎紅葉、林芙美子等前來。進入昭和時代後期，神樂坂更是政治家們商謀天下大事之重鎮，重要性可見一般。 面對神樂坂如此富含歷史文化之地，來自臺灣，創立於2013年的臺虎精釀，決定於2020年6月進軍日本東京。並在歷經新冠疫情之後，持續提供臺灣式的料理與啤酒。

進軍精釀啤酒大國 若論道精釀啤酒，日本可說是世界知名的精釀啤酒大國。自從1994年，時任的首相細川護熙內閣修訂「酒稅法」，放寬釀酒限制後，日本各地的精釀啤酒廠就應運而生。根據2021年的統計，日本全國已經有超過500間以上的精釀啤酒廠，可謂是「精釀戰國時代」。 而為何來自臺灣的臺虎精釀，會選擇東京神樂坂落腳？臺虎精釀的公關陳襄對nippon.com表示，當初公司確實看了都內許多地方，但來到神樂坂視察時，相當喜歡當地的風情，「跟開在觀光地相比、這邊文化濃、歷史深厚、環境清幽」，她說。

臺虎精釀神樂坂店門前仍保留日式料亭的感覺。（仙波理攝影）

一樓吧檯的酒嘴排列，呈現相當低調卻奢華的時尚感。（仙波理攝影） 原先的店面也是一間老式日本料亭，因為歇業尋找新的業主接手，就這樣跟臺虎結緣。事實上，臺虎在臺灣的店面，除了有現代時尚的設計外，也有找尋日本時代老房子，重新改建的「和Modern」店面，東京店面同樣結合這兩項元素，形成融合當地文化實際感的例子。 「我們沒有更動外觀，公司希望臺灣料理跟啤酒，也能與日本生活結合。縱使是異國料理，也跟當地文化相容」。目前負責店面經營的日本店員田中真之介，本身喜愛臺灣文化、妻子是臺灣人，進入臺虎以來持續幫助推廣臺灣精釀啤酒。