臺式精釀啤酒進軍東京神樂坂：探索「臺虎精釀」的臺灣體驗

臺式精釀啤酒進軍東京神樂坂：探索「臺虎精釀」的臺灣體驗飲食 文化
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神樂坂上的臺灣精釀啤酒
沿著神樂坂坡道徐徐往上行，約莫在接近坡頂前，在一旁超過400年歷史的善國寺右轉後，便可以看到一間充滿大正時代風情的兩層樓建築。面前掛著白色布簾，看起來典雅清素，讓人十足以為是間傳統日本料理時，下面的看板卻寫著「臺灣精釀啤酒與超正宗臺灣料理」。這裡便是臺灣的精釀啤酒品牌「臺虎精釀」東京分店。
推開店面，本以為會有臺灣料理店的明亮感與傳統的不銹鋼桌椅，映入眼簾的卻是一股高級酒吧感，黑暗色系的牆面與相當時尚的吧臺等，搭配後面十幾個精釀啤酒嘴，設計上給顧客走在時代尖端的錯覺。
然而，走到二樓時，令臺灣人熟悉的感覺又再度重現。二樓明亮白色的磁磚牆壁，搭配不銹鋼桌椅、以及貼在牆上的菜單名稱等，都讓人有種回到臺灣的錯覺。兩種錯覺相得益彰，呈現出一種反差卻意外的調和感。
神樂坂自明治時代以來，有著眾多高級料亭與居酒屋，實為美食激戰區。大正時代的關東大地震後更有許多店家進駐，150多年以來持續吸引許多文人雅士，如作家尾崎紅葉、林芙美子等前來。進入昭和時代後期，神樂坂更是政治家們商謀天下大事之重鎮，重要性可見一般。
面對神樂坂如此富含歷史文化之地，來自臺灣，創立於2013年的臺虎精釀，決定於2020年6月進軍日本東京。並在歷經新冠疫情之後，持續提供臺灣式的料理與啤酒。
進軍精釀啤酒大國
若論道精釀啤酒，日本可說是世界知名的精釀啤酒大國。自從1994年，時任的首相細川護熙內閣修訂「酒稅法」，放寬釀酒限制後，日本各地的精釀啤酒廠就應運而生。根據2021年的統計，日本全國已經有超過500間以上的精釀啤酒廠，可謂是「精釀戰國時代」。
而為何來自臺灣的臺虎精釀，會選擇東京神樂坂落腳？臺虎精釀的公關陳襄對nippon.com表示，當初公司確實看了都內許多地方，但來到神樂坂視察時，相當喜歡當地的風情，「跟開在觀光地相比、這邊文化濃、歷史深厚、環境清幽」，她說。
原先的店面也是一間老式日本料亭，因為歇業尋找新的業主接手，就這樣跟臺虎結緣。事實上，臺虎在臺灣的店面，除了有現代時尚的設計外，也有找尋日本時代老房子，重新改建的「和Modern」店面，東京店面同樣結合這兩項元素，形成融合當地文化實際感的例子。
「我們沒有更動外觀，公司希望臺灣料理跟啤酒，也能與日本生活結合。縱使是異國料理，也跟當地文化相容」。目前負責店面經營的日本店員田中真之介，本身喜愛臺灣文化、妻子是臺灣人，進入臺虎以來持續幫助推廣臺灣精釀啤酒。
感受臺虎精釀的「新世界」
精釀啤酒之所以受人歡迎，乃至於其味道的獨特性，甚至根據不同國家的特產，融入各種不同的風味。以臺虎來說，精釀多半是以IPA為主，卻融合臺灣特有的味道、比如仙草、蜜餞、洛神、青梅與陳皮等。陳列在冰箱裡的臺灣精釀，其鮮豔的顏色讓人感到臺灣的奔放熱情，店內也不時提供6至8種現拉的臺灣精釀供客人選擇。
仙草是在臺灣相當受到歡迎的甜品，原來的仙草呈現黑色，是有著淡淡苦味的中藥，在夏天時飲用特別具消暑功用。然而，仙草釀成啤酒後卻有一番不同滋味，田中笑稱「喜歡的人會覺得好喝，也有人喝過後只說了句『很有趣的味道』，日本人意見蠻分明的」，不喜歡的人認為好像在喝中藥。
此外，用曬乾的橘子皮「陳皮」去釀製的酒，也有特有的淡苦味；而蜜餞的啤酒受到臺灣人歡迎，許多旅日臺灣人會特地前來購買；青梅的啤酒則是最合喜歡吃梅子的日本人口味。田中稱「喜歡精釀啤酒的人，都很喜歡探索新的世界、味道」，藉由品嚐各國特有精釀，讓自己的味覺來個世界小旅行。
體驗100%「小臺灣」
除了啤酒外，店內也提供相當多樣的臺灣料理，尤其二樓的店面具有臺式熱炒店風格，每每到用餐時間聲音總是熱鬧非凡，讓人彷彿回到臺灣。
負責臺灣料理的廚師長家梨佳，是來自臺北市的道地臺灣人。她在嫁給日本人改名後，在神樂坂附近住了十多年，成為2020年開店時的首批員工。過去在銀座曾經營店舖的她，做菜也有一定經驗，成為店內廚師後，也不時上網學習新知，將其應用在臺灣料理內。
「我們是100%呈現臺灣味道，特別是過去疫情時日本客去不了臺灣，會讓客人有來到『小臺灣』的感覺，」長家說。總公司十分支持店面要呈現臺灣原味料理，不特別依照日本人飲食習慣調整味道。
不過在料理材料上，還是有些不同。比如製作「炒海瓜子」、「三杯雞」時，臺灣的九層塔較難取得，只能找替代品；另外如「酸菜大腸」，因為日本生大腸不易取得、要用熟大腸等。熱炒類講求出菜快，當初一個人顧廚房，讓長家一度忙不過來，但她認為，能讓日本人吃到臺灣的家常味道，很有成就感。
擺脫疫情後持續邁進
2020年3月後，全世界因為新冠疫情陷入停擺，而在6月開幕的臺虎東京店，也一度因為2021年「緊急事態宣言」休業半年。在「蔓延防止」期間，酒精類只能賣到晚上8點，那時對店面而言，是相當相當艱苦的過去。
田中真之介回憶：「緊急事態宣言時，店內不能提供啤酒，只能在店外賣，讓我們開始了外帶服務」。店內特別用透明玻璃瓶，讓客人也可以享用現拉精釀味道，「那時『家裡臺虎』的客人真的幫了我們很大的忙。」田中說。
而在蔓延防止期間，店內則是中午就營業，以改賣商業午餐為主。田中說：「午餐真的很有幫助，有的上班族吃午餐時也會點一杯精釀」，甚至有上班族在6點半下班就趕快進店裡點菜，有曾去過台灣的客人就說「只想吃點臺灣的東西就好」，讓他們深受感動。
田中感性回顧說：「不是說有『臺灣LOSS』嗎？不能去的臺灣時候，真的讓一些日本人有這樣的感覺」。
而現在疫情過後，店內開始慢慢回復正軌，進入2023年後每天的營收也開始好轉，神樂坂更恢復往日的熱鬧。田中表示，夏季後每週從臺灣訂購的酒樽量「幾乎增加一倍」，未來不只是精釀，店內也期許持續作為臺灣正宗飲食文化的「發信地」。在江戶文化的古老城區神樂坂，臺虎精釀期許以精釀啤酒走出飲食文化的新世界。
標題圖片：聚精會神地拉出精釀啤酒的臺虎精釀神樂坂店的店員（仙波理攝影）