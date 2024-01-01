石川県能登地方で2024年1月1日午後4時10分頃最大震度7の地震が発生した。震源はごく浅く、マグニチュードは7.6と推定される。その後も震度3～5の地震が断続的に発生している。石川県で震度7を観測するのは初めて。

1日には石川県輪島市で120センチ、富山市で80センチ、新潟県柏崎市で40センチの津波を観測した。気象庁は能登地方に大津波警報、日本海側の各県に津波警報や津波注意報を発令した。能登地方の大津波警報は午後8時30分に津波警報に切り替えた。2日午前10時までにすべての警報・注意報を解除した。

最大震度を観測した石川県志賀町にある北陸電力志賀原発は東日本大震災以降、長期に運転を停止している。2号機の変圧器付近で爆破音がしたが、火災は発生しておらず、外部電源の供給は続いており、使用済み燃料プールの冷却も続いている。また、東京電力柏崎刈羽原発（新潟県柏崎市、刈羽村）、日本原子力発電敦賀原発（福井県敦賀市）、関西電力の美浜（同県美浜町）、大飯（同県おおい町）、高浜（同県高浜町）の各原発にも異常は確認されていない。

同地方では2020年頃から地震活動が活発化しており、2023年5月には震度6強の地震を観測していた。2010年～23年までの震度4以上と、24年1月1日以降の震度5弱以上を一覧表にまとめた。

能登地方・能登半島沖を震源とする震度4以上の地震（2010年以降）

月日 震源の深さ（Km） マグニチュード / 最大震度 2024/1/3 10 5.5 / 5強 2024/1/3 10 5.0 / 5強 2024/1/2 10 4.6 / 5強 2024/1/2 10 5.6 / 5弱 2024/1/1 10 4.6 / 5弱 2024/1/1 10 4.7 / 5弱 2024/1/1 10 5.6 / 5弱 2024/1/1 20 5.3 / 5弱 2024/1/1 10 4.8 / 5弱 2024/1/1 20 5.7 / 5強 2024/1/1 10 6.1 / 5強 2024/1/1 ごく浅い 7.6 / 7 2024/1/1 10 5.7 / 5強 2023/5/30 10 4.5/4 2023/5/10 10 5.0/4 2023/5/9 10 4.9/4 2023/5/5 10 4.5 / 4 2023/5/5 10 5.8 / 5強 2023/5/5 10 4.7 / 4 2023/5/5 12 6.5 / 6強 2023/1/6 13 4.5 / 4 2022/11/14 12 4.2 / 4 2022/6/20 14 4.3 / 4 2022/6/20 14 5 / 5強 2022/6/19 13 5.4 / 6弱 2022/4/8 13 4.2 / 4 2022/4/4 14 4.3 / 4 2022/3/23 14 4.3 / 4 2022/3/8 14 4.8 / 4 2021/9/16 13 5.1 / 5弱 2021/7/11 13 3.9 / 4 2020/3/13 12 5.5 / 5強 2010/2/7 11 4 / 4

気象庁の地震データベースを基に編集部作成

バナー写真：地震で倒壊した家屋（石川県七尾市 / ロイター）