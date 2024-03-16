スタジオジブリのアニメ映画の世界を体感できる「ジブリパーク」で3月16日、新エリア「魔女の谷」がオープンした。ジブリパークは「愛・地球博記念公園」内に愛知県が整備、2022年11月から順次開業してきた。これで全5エリアがそろい全面開業となった。

「魔女の谷」キキの部屋 © Studio Ghibli

「魔女の谷」グーチョキパン屋 © Studio Ghibli

「魔女の谷」は『魔女の宅急便』『ハウルの動く城』『アーヤと魔女』など、魔女が登場する作品の場面を再現したヨーロッパ風のエリアで、パーク内で最大規模。

『魔女の宅急便』の主人公・キキが魔女の修行に旅立つ前まで過ごした2階建ての家「オキノ邸」に入ると、キキの部屋が再現されている。修行中にキキが居候した「グーチョキパン屋」では、ナポリタンをぎっしりと詰めたパンや、愛知県の郷土菓子とコラボした「ういろうカヌレ」などオリジナルのパンが購入できる。

「ハウルの動く城」で描かれた城は一部が動いて煙が出る。パークで唯一乗り物が楽しめ、メリーゴーラウンドや子ども向けのフライングマシンを設置した。

「魔女の谷」ハウルの城 © Studio Ghibli

「魔女の谷」メリーゴーランド © Studio Ghibli

チケットは予約制で全3種類。全エリアと建物内に入ることができる「大さんぽ券プレミアム」は、平日大人7300円・子ども3650円 / 土日休日大人7800円・子ども3900円

バナー写真 : 魔女の谷開園式 © Studio Ghibli