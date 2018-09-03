中央省庁による障害者雇用の水増し発覚、平成最後の全国戦没者追悼式、漫画家・さくらももこさんの死去など、2018年8月の日本の出来事を振り返る。

1

気象庁は、7月の天候まとめを発表した。東日本の月間平均気温は平年を2.8度上回り、1946年の統計開始以来、最も高かった。

関連記事

猛暑、豪雨は「異常気象」＝７月気温、東日本で史上最高－西日本は２番目・気象庁

熱中症搬送、過去最高＝今夏７万人超、死者138人に－総務省消防庁

2

自民党の杉田水脈衆院議員が月刊誌にLGBT（性的少数者）のカップルは「『生産性』がない」との見解を寄稿したことに関し、同党はホームページで「問題への理解不足と関係者への配慮を欠いた表現がある」として、杉田氏に十分注意するよう指導したことを明らかにした。

関連記事

自民、杉田議員に指導＝安倍首相「人権、多様性を尊重」－ＬＧＢＴ問題

5

バドミントンの世界選手権（中国・南京）男子シングルス決勝で、桃田賢斗が石宇奇（中国）を破り優勝した。日本男子としては単複を通じ初の金メダルに獲得。

6

73回目の原爆の日。広島市の平和記念公園で「原爆死没者慰霊式・平和祈念式」が行われ、被爆者や遺族ら約5万人が参列した。9日には長崎市の平和公園で「長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」が営まれ、国連事務総長として初めてグテレス氏が出席した。

関連記事

「ヒロシマ語り伝える」＝73回目、原爆の日－核廃絶へ対話と協調を

核禁止条約の批准を＝被爆者団体、安倍首相に要望

【動画】73回目の原爆の日を迎えた平和記念公園

7

東京医科大（東京都新宿区）が今年と昨年の一般入試の一次試験で、受験生計19人の点数を不正に加点していた問題で、同大は女子受験生の点数を一律に実質減点したなどとする調査結果を文部科学省に報告した。

関連記事

女子得点を一律減＝東京医大、11年ごろから

東京医大の女子“差別”は日本の恥＝英紙等も報道

不正加点、2年で19人＝女子、浪人生抑制操作－東京医大入試で調査結果

野田聖子総務相は、閣議後の記者会見で、情報公開請求の漏えい問題の責任を取り、閣僚給与1年分を自主返納すると発表した。

関連記事

閣僚給与１年分自主返納＝情報公開請求の漏えいで－野田総務相

8

沖縄県知事の翁長雄志氏が、膵臓（すいぞう）がんなどのため死去した。67歳。

関連記事

翁長雄志氏が死去、67歳＝沖縄知事、辺野古反対派の象徴

県民大会で故翁長氏悼む＝副知事「承認撤回、毅然と判断」－沖縄

暴力団関係者との交友を認めていた日本ボクシング連盟の山根明会長（78）が、辞任を表明した。

関連記事

山根会長が辞任表明＝疑惑への説明なし－日本ボクシング連盟

9

日米両政府による閣僚級の新貿易協議（FFR）の初会合が、10日までワシントンで開かれた。米国は自由貿易協定（FTA）を念頭に2国間交渉開始を要求し、日本は多国間の枠組みを重視する立場を改めて強調。議論は9月に開く次回会合に持ち越しとなった。

関連記事

考え方に隔たり＝日米貿易協議、初日会合

２国間交渉入り、判断持ち越し＝自動車関税、回避得られず－日米貿易協議

国土交通省は、スズキ、マツダ、ヤマハ発動機が出荷前の自動車や二輪車の排ガスなどの検査で不適切な計測を行っていたと発表した。

10

群馬県の防災ヘリコプター「はるな」が、同県中之条町の山中に墜落し、搭乗者9人全員が死亡した。

関連記事

９人乗り防災ヘリ墜落＝８人発見、２人死亡－群馬・長野県境の山中

防災ヘリ墜落、９人全員死亡＝新たに７人収容－群馬

12

安倍晋三首相は、山口県下関市で講演し、自民党としての憲法改正案を秋の臨時国会へ提出することを目指す考えを示した。

関連記事

安倍首相、９条改憲「責任果たす」＝自民案、次の国会提出目指す

高円宮家の三女絢子さまと守谷慧さんの結納に当たる「納采の儀」が、東京・元赤坂の高円宮邸で行われた。

関連記事

高円宮絢子さま、納采の儀＝守谷さんと正式に婚約

大阪府警富田林署の留置場に勾留されていた容疑者の男が逃走。弁護士との接見後、面会室のアクリル板を壊して逃げたとみられるが、署員は逃走に1時間以上も気づかず、対応に大きな課題を残した。

関連記事

警察署から男逃走＝面会室のアクリル板壊す－指名手配し追跡・大阪府警

15

日本武道館（東京）で行われた全国戦没者追悼式に、天皇、皇后両陛下や安倍晋三首相、遺族ら約7000人が参列。来年4月末の退位を控え、最後の出席となる天皇陛下はお言葉で「深い反省」に4年連続で言及した。

関連記事

【動画】平成最後の戦没者追悼式

安倍首相、靖国に玉串料奉納＝超党派議員が集団参拝

山口県周防大島町で、12日から行方が分からなくなっていた男児（2）を無事保護。大分県からやってきた“捜索ボランティア”の78歳男性が森の中で男児を発見し、注目を集めた

関連記事

「人の命より重いものはない」 男児発見の“スーパーボランティア”が語った人助けの理由

18

第18回アジア競技大会が、インドネシアのジャカルタで開幕。19日にバスケットボール男子日本代表選手4人が買春行為で代表認定の取り消しとなった。24日には競泳女子の池江璃花子（18）が50メートル自由形で優勝して日本勢初の六冠を達成。25日には男子マラソンで井上大仁が優勝した。日本選手の同種目優勝は32年ぶり。

関連記事

バスケット４選手の認定取り消し＝アジア大会で行動規範違反－ＪＯＣ

21

関連記事

大阪桐蔭、２度目の春夏連覇＝金足農、東北初Ｖならず－高校野球

22

27

関連記事

さくらももこさん死去＝漫画「ちびまる子ちゃん」作者－53歳

28

関連記事

省庁、障害者雇用水増し＝軽度も加算の疑い－40年超継続、厚労省が調査

障害者雇用3460人水増し＝中央省庁、8割超の27機関－雇用率、法定の半分

31

関連記事

沖縄県、埋め立て承認を撤回＝辺野古移設、政府と法廷闘争

第100回全国高校野球選手権大会の決勝戦が甲子園球場で行われ、大阪桐蔭（北大阪）が金足農（秋田）を13―2で下して優勝。史上初の2度目の春夏連覇を果たした。防衛省は、米軍横田基地（東京都福生市など）に米空軍のCV22オスプレイ5機が10月1日に配備されると発表した。沖縄県以外への米軍のオスプレイ配備は初めてとなる。人気漫画「ちびまる子ちゃん」の作者、さくらももこさんが15日、乳がんのため死去したと、所属するプロダクションが発表した。53歳だった。政府は、中央省庁による障害者雇用の水増しが計3460人に達していたと発表した。国の33機関のうち8割超の27機関が、厚生労働省のガイドラインに反し、障害者数を過大に計上していた。沖縄県は米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設をめぐり、仲井真弘多前知事による辺野古沿岸部の埋め立て承認を撤回した。政府は法的措置で対抗する方針。