日本中央政府部门虚报残障雇员人数丑闻曝光、平成年代最后一次全国战争死难者追悼会举行、漫画家樱桃子离世……，请看2018年8月日本要闻回顾。

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气象厅发布了7月天气汇总报告。东日本地区的月均气温较常年升高2.8度，创1946年统计开始以来的最高纪录。

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自民党籍众议员杉田水脉在月刊杂志上撰文称LGBT（性少数群体）的伴侣“无‘生产效率’”，针对此事，该党在主页上表示，“这种措辞表明她对问题的理解不够充分，而且没有顾及相关人士的情感”，要求杉田谨言慎行。

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在羽毛球世界锦标赛（中国南京）男单决赛中，桃田贤斗战胜中国选手石宇奇，赢得冠军。这是日本在男子项目中首次夺金。

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第73个原子弹轰炸纪念日。原子弹轰炸受害者及遗属约五万人参加了在广岛市和平纪念公园举行的“原子弹轰炸死难者追悼仪式暨和平祈愿仪式”；9日在长崎市的和平公园举行了“长崎原子弹轰炸遇难者追悼和平祈愿仪式”，古特雷斯出席了活动，这是联合国秘书长首次参与该活动。

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东京医科大学（东京都新宿区）在今年和去年的高考初试中，共计给19名考生违规加分。针对这个问题，该大学向文部科学省提交报告，称调查发现该校曾对女性考生实施统一减分。

总务大臣野田圣子在内阁会议后举行的新闻发布会上宣布，将对申请信息公开的泄露问题负责，主动退还一年的部长薪水。

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冲绳县知事翁长雄志因胰腺癌离世，享年67岁。

此前承认曾结交黑帮的日本拳击联盟会长山根明（78岁）宣布辞职。

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9日到10日，日美两国政府在华盛顿举行新一轮部长级贸易磋商（FFR）的首次会谈。美国着眼于自由贸易协定（FTA），要求启动双边谈判，日本则再次强调了重视多边框架的立场。具体细节将留待9月举行的下次会谈讨论。

国土交通省宣布，铃木、马自达、雅马哈发动机公司在对出厂前的汽车和摩托尾气等实施检查的过程中进行了违规操作。

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群马县防灾直升机“Haruna”在该县中之条町一座山上坠毁，机上9名人员全部遇难。

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安倍晋三首相在山口县下关市发表演讲，表示力争在秋季临时国会上提交自民党的宪法修正案。

高圆宫家三女绚子公主和守谷慧在东京元赤坂的高圆宫邸举行了纳彩(交换订婚礼品)仪式。

大阪府富田林警署拘留所在押的一名男性嫌犯逃跑。据推测，该男子是在与律师见面后，砸开会面室的亚克力板后逃跑的。警署人员在嫌犯逃走后的一个多小时内都没有发现，暴露出内部管理上存在很大问题。

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明仁天皇和皇后、安倍晋三首相、死难者遗属等共约7000人参加了在日本武道馆（东京）举行的全国战争死难者追悼仪式。明仁天皇将于明年4月末退位，今年是他最后一次作为天皇出席该活动。在讲话中，他再次提及“深刻反省”，这是他连续四年使用这一措辞。

12日在山口县周防大岛町失踪的一名男童（2岁）成功获救。来自大分县的一名78岁的男性“搜寻志愿者”在森林中发现了该男童，引发多方关注。

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第18届亚运会在印尼首都雅加达开幕。19日，日本男子篮球国家队四名球员因嫖娼行为被取消了国家队队员资格。24日，池江璃花子（18岁）获得女子50米自由泳冠军，成为首名独揽单届亚运会六金的日本运动员。25日，井上大仁赢得男子马拉松项目冠军。这是日本选手时隔32年再次获得该项目冠军。

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第100届全国高中棒球锦标赛决赛在甲子园球场举行，大阪桐荫（北大阪）以13比2击败金足农（秋田）夺得冠军，成为史上第一支实现两次春夏连胜的球队。防卫省宣布，美国空军将于10月1日在美军横田基地（东京都福生市等）部署5架CV22鱼鹰直升机。这是美军首次在冲绳县外部署鱼鹰直升机。人气漫画《樱桃小丸子》的作者樱桃子所属的工作室宣布，樱桃子已于15日因乳腺癌去世，享年53岁。日本政府宣布，中央政府部门虚报的残障雇员人数累计达到3460人。33个中央政府部门中，超过80%的27个部门违反厚生劳动省规定，一直在虚报残障雇员人数。围绕美军普天间基地（宜野湾市）搬迁至名护市边野古的问题，冲绳县撤销了前知事仲井真弘多对边野古海岸填埋工程做出的批准许可。政府打算采取法律措施加以应对。