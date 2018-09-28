الحكومة تكشف النقاب عن أن أرقام الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بهيئاتها هي أرقام مبالغ فيها، وفاة مبدعة ومؤلفة المانغا ساكورا موموكو عن عمر يناهز الثالثة والخمسين عاماً، والسباحة إيكي ريكاكو تحصد ست ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية. إليكم ملخص لأهم أحداث اليابان في شهر أغسطس/ آب 2018.

1

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تعلن أن متوسط درجة الحرارة في شرق اليابان لشهر يوليو/ تموز من العام الحالي بلغت 2.8 درجة أعلى من المتوسط السنوي الاعتيادي، وبذلك تكون بلغت أعلى مستوى لها منذ بداية تسجيل الإحصاءات في عام 1946.

2

الحزب الليبرالي الديمقراطي يحذر عضوة مجلس النواب المنتسبة سوغيتا ميو لوصف مجتمع ”الميم“ (مثلي الجنس، مثلية الجنس، مزدوج التوجه الجنسي، والمتحول جنسي) (LGBT) بأنهم ”غير منتجين“ وذلك في مقال كتبته لإحدى المجلات في عددها الشهري. هذا وقد صرح الحزب الليبرالي الديمقراطي بموقعه على الإنترنت بأن النائبة لم تظهر فهماً كافياً للمسألة الأمر الذي ينم عن عدم مراعاة للأشخاص المعنيين.

5

لاعب كرة الريشة الياباني (موموتا كينتو) يهزم نظيره الصيني (شي يوكوي) في نهائي بطولة العالم لكرة الريشة في مدينة نانجينغ بالصين. وهو أول رجل ياباني يفوز بميدالية ذهبية في المسابقة.

6

مدينة هيروشيما تحيي ذكرى مرور 73 عاماً على القصف الذرّي في احتفالية حضرها 50,000 شخص من (الهيباكوشا) أو الضحايا الناجين من الانفجار وذويهم. وفي التاسع من أغسطس/ آب أحيت مدينة ناغاساكي ذكرى قصفها، حيث اقامت احتفالا شهد حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها أميناً عاماً للأمم المتحدة تلك المراسم السنوية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يضع إكليلاً من الزهوراً في حديقة ناغاساكي للسلام في التاسع من أغسطس/ آب 2018، خلال مراسم إحياء الذكرى الثالثة والسبعين للقصف الذري الذي تعرضت له المدينة. جيجي برس.

7

تقرير إحدى لجان التحقيق يفيد بأن جامعة طوكيو للطب رفعت درجات 19 طالباً من الطلاب المتقدمين الذكور في امتحانات القبول لعام 2017 و2018 للحد بشكل فعال من عدد الناجحات من الإناث.

وزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات نودا سيكو أعلنت أنها ستتخلى عن راتبها للعام الحالي لتتحمل المسؤولية عن التسريب بشأن أحد طلبات الإفصاح عن معلومات.

8

وفاة محافظ أوكيناوا أوناغا تاكيشي عن عمر يناهز السابعة والستين عاماً بعد معاناته مع مرض سرطان البنكرياس.

رئيس الاتحاد الياباني للملاكمة للهواة (ياماني أكيرا) يستقيل من منصبه بعد اعترافه بصداقته مع أحد أعضاء مجموعة إجرامية منظمة.

9

ممثلو الولايات المتحدة والحكومة اليابانية يجروا محادثات ”حرة ونزيهة ومتبادلة“ في واشنطن حتى العاشر من أغسطس/ آب. وفي ظل رغبة الجانب الأمريكي في بدء مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، تؤكد اليابان على ضرورة التركيز على الأطر المتعددة الأطراف. هذا وسوف تستمر المحادثات في سبتمبر/ أيلول الحالي.

وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة تعلن أن كلاً من شركات سوزوكي ومازدا وياماها موتور زورت في البيانات الخاصة باستهلاك الوقود ومعدل الغازات المنبعثة أثناء إجراء اختبارات المركبات.

10

تحطم مروحية مخصصة للاستجابة لحالات الكوارث على سفح أحد الجبال في مدينة ناكانوجو بمحافظة غونما، مما أسفر عن مصرع جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم تسعة أفراد.

12

رئيس الوزراء شينزو آبى يعلن عن خطط مقترحة لإجراء تعديلات على الدستور تشمل المادة التاسعة المثيرة للجدل خلال الدورة البرلمانية التي ستعقد في الخريف المقبل.

الأميرة أياكو – الإبنة الثالثة للأمير تاكامادو إبن عم الإمبراطور أكيهيتو –تمت خطبتها رسمياً على موريا كي في احتفال أقيم بطوكيو.

هروب المشتبه به هيدا جونيا من مركز الاحتجاز بأحد أقسام الشرطة في مدينة تونداباياشي بمحافظة أوساكا. ويبدو أنه قام بكسر صفيحة من مادة الإكريليك في غرفة الزيارة لتمكنه من الهرب لاحقاً بعد زيارة من محاميه. هذا ولم تلحظ الشرطة اختفائه لأكثر من ساعة تقريباً.

15

إقامة حفل رسمي في طوكيو بمناسبة الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية، إحياء لذكرى هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم في غمار الحرب. هذا وقد عبر الإمبراطور أكيهيتو في آخر ظهور له في الاحتفال قبل تنازله عن العرش في أبريل/ نيسان المقبل عن ”الندم العميق“، كما حدث في المناسبات الثلاث السابقة.

العثور على فوجيموتو يوشيكي البالغ من العمر عامين على قيد الحياة وبصحة جيدة في مدينة سوأوشيما بمحافظة ياماغوتشي بعد ثلاثة أيام من اختفائه. وتم العثور عليه في الغابة من قبل المتطوع المتميز أوباتا هارو البالغ من العمر 78 عاماً والذي سافر خصيصاً من محافظة أويتا للمشاركة في عمليات البحث.

18

بداية دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا بإندونيسيا. وفي سياق متصل، وفي التاسع عشر من أغسطس/ آب تم طرد أربعة أعضاء من فريق كرة السلة الياباني للرجال بعد إقامتهم علاقات جنسية مقابل المال. وفي الرابع والعشرين من نفس الشهر حققت إيكي ريكاكو الفوز في سباق 50 متر سباحه حره للسيدات لتصبح أول سباحة يابانية تفوز بست ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية. وفي 25 أغسطس/ آب فاز إينو هيروتو بسباق الماراثون للرجال.

إيكي ريكاكو (في الوسط) في مراسم توزيع الميداليات لفعاليات سباق 50 متر سباحة حرة للسيدات في دورة الألعاب الآسيوية 2018 بعد فوزها بذهبية سادسة في الدورة. السباحات الصينيات ليو شيانغ (إلى اليسار) و وو كينغفنغ الحاصلات على الميدالية الفضية والبرونزية على التوالي. صورة التقطت في جاكرتا بإندونيسيا في 24 أغسطس/ آب 2018. جيجي برس.

21

تغلب فريق (أوساكا توين) على فريق (كاناشي نوغيو) 13-2 في اللقاء الذي جمعهما في المباراة النهائية لبطولة البيسبول الوطنية السنوية المئوية للمدارس الثانوية. وبذلك يصبح أول فريق يفوز في كلٍ من بطولتي فصلي الربيع والصيف في نفس العام مرتين.

22

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن أن خمس طائرات من طراز ”سي في-22 أوسبري“ تابعة للقوات الجوية الأمريكية سيتم نشرها رسميا في قاعدة يوكوتا الجوية اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. وتعد هذه هي أول عملية نشر لطائرات أوسبري إلى قاعدة أمريكية في اليابان خارج أوكيناوا.

27

وفاة ساكورا موموكو مبدعة ومؤلفة المانغا الشهيرة ماركو الصغيرة إثر إصابتها بسرطان الثدي في الخامس عشر من أغسطس/ آب عن عمر يناهز الثالثة والخمسين.

28

الحكومة اليابانية تعلن أن الأرقام المنشورة حيال أعداد العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة في هيئاتها الحكومية المركزية قد تم تضخميها بمقدار 3٫460 زيادة عن الرقم الحقيقي، حيث كان هناك عدد من المخالفات في 27 هيئة من أصل 33.

31

حكومة محافظة أوكيناوا تلغي التصريح الذي مُنح من قبل المحافظ السابق ناكايما هيروكازو لعمل مكب للنفايات في منطقة هينوكو الساحلية قبل البناء المزمع إنشاؤه لمنشأة عسكرية أمريكية. وستتخذ الحكومة الوطنية إجراءات قانونية ضد هذه الخطوة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)