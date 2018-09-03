Выявление фактов завышения численности сотрудников-инвалидов министерствами и ведомствами Японии, последняя в эпоху Хэйсэй национальная церемония поминовения погибших на войне, смерть художницы манга Сакуры Момоко и другие события августа 2018 года в Японии.

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Метеорологическое агентство Японии опубликовало погодно-климатическую статистику за июль. Средняя месячная температура воздуха в восточной Японии на 2,8 градуса Цельсия превысила средний многолетний показатель и оказалась самой высокой со времени начала ведения учёта в 1946 году.

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В связи с тем, что депутат Палаты представителей от Либерально-демократической партии Японии Сугита Мио высказала одному из ежемесячных изданий мнение о том, что браки сексуальных меньшинств (ЛГБТ) «непродуктивны», на официальном вебсайте этой партии появилось сообщение о том, что «имеют место высказывания, демонстрирующие недостаточное понимание данной проблемы и заботы о тех, кто имеет к ней отношение». При этом отмечалось, что Сугите было дано указание проявлять должное внимание.

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На Чемпионате мира по бадминтону в китайском городе Нанкин в финале мужских состязаний в одиночном разряде Момота Кэнто нанёс поражение китайскому спортсмену Ши Юйци. Момота стал первым японским бадминтонистом, завоевавшим золото чемпионата в состязаниях мужчин.

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В день семьдесят третьей годовщины атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира города Хиросима состоялась Мемориальная церемония мира и поминовения погибших от атомной бомбардировки с участием приблизительно 50 тысяч человек, в том числе тех, кто пережил бомбардировку, а также родственников жертв. Девятого августа в Парке мира города Нагасаки состоялась Мемориальная церемония мира и поминовения погибших от атомной бомбардировки Нагасаки, на которой впервые присутствовал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш возлагает цветы на Мемориальной церемонии мира и поминовения погибших от атомной бомбардировки Нагасаки, 9 августа 2018 г., город Нагасаки, район Мацуяма, Парк мира (фотография предоставлена Jiji Press)

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Токийский медицинский университет (расположен в столичном районе Синдзюку) доложил Министерству образования, культуры, спорта, науки и технологий результаты расследования, проведенного в связи с несправедливым завышением баллов 19-ти абитуриентам на общих вступительных экзаменах нынешнего и прошлого года. Выяснилось, что университет занижал баллы всем абитуриентам женского пола.

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Министр по общенациональным делам, местной автономии и связи Нода Сэйко на пресс-конференции после заседания кабинета министров объявила, что она берёт на себя ответственность за утечку сведений про запросы о раскрытии информации и по собственной инициативе вернёт годовую зарплату министра.

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От рака поджелудочной железы скончался губернатор префектуры Окинава Онага Такэси. Ему было 67 лет.

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Глава Японской федерации любительского бокса Яманэ Акира (78 лет), признававший свои связи с лицами, имеющими отношение к организованным преступным группировкам, заявил о выходе в отставку.

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Первая американо-японская межправительственная встреча на уровне министров по вопросу «свободной, справедливой и основанной на взаимности» торговли (FFR) открылась в Вашингтоне и проходила по 10 августа. Соединённые Штаты потребовали начать двусторонние переговоры с целью заключения соглашения о свободной торговле (FTA); Япония вновь подчеркнула свою позицию о важности многосторонних структур. Дискуссию было решено продолжить на следующей встрече, которая состоится в сентябре.

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Министерство общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма сообщило о ненадлежащем измерении выхлопных газов и других параметров двигателей, а также автомобилей и двухколёсных транспортных средств перед отгрузкой заказчикам компаниями Suzuki, Mazda и Yamaha.

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Принадлежащий префектуре Гумма вертолёт для борьбы со стихийными бедствиями «Харуна» разбился в горах на территории городка Наканодзётё этой префектуры. Все девять человек, которые находились на его борту, погибли.

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Премьер-министр Абэ Синдзо, выступая в городе Симоносэки префектуры Ямагути, выразил намерение вынести предложения Либерально-демократической партии о внесении поправок в Конституцию Японии уже на осенней внеочередной парламентской сессии.

В резиденции Такамадо в токийском районе Мото-Акасака состоялась официальная помолвка принцессы Аяко, третьей дочери покойного принца Такамадо, с Мория Кэем.

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Из места содержания в полицейском управлении Тондабаяси префектуры Осака совершил побег подозреваемый в совершении преступлений. По всей вероятности, после свидания со своим адвокатом этот мужчина сбежал, разбив пластиковую перегородку в комнате для свиданий. Служащие полицейского управления более часа не замечали побега, что вызывает серьёзные вопросы об организации работы.

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В зале «Будокан» (Токио) состоялась Национальная церемония памяти погибших во время войны. В ней приняли участие императорская чета, премьер-министр Абэ Синдзо, родственники погибших – в общей сложности около 7 тысяч человек. Поскольку в апреле будущего года император Акихито оставит трон, он участвовал в этой ежегодной церемонии в последний раз, в четвёртый раз выразив глубокое сожаление о событиях военных лет.

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В городе Суоосима префектуры Ямагути благополучно нашёлся двухлетний мальчик, пропавший 12 августа. Особое внимание привлекло то, что мальчика обнаружил в лесу 78-летний «поисковик-волонтёр», приехавший на помощь из префектуры Ойта.

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В столице Индонезии Джакарте открылись 18-е Азиатские игры. 19 августа четверо участников мужской команды Японии по баскетболу были дисквалифицированы и исключены из состава делегации за покупку сексуальных услуг. 24 августа на состязаниях по плаванию японская спортсменка Икээ Рикако (18 лет), одержав победу в заплыве на 50 метров вольным стилем, впервые в истории Японии завоевала шестую золотую медаль на Азиатских играх. 25 августа Иноуэ Хирото выиграл марафон. В последний раз японский спортсмен побеждал в этой дисциплине 32 года назад.

Церемония награждения участников заплыва на 50 метров вольным стилем среди женщин. Икээ Рикако (в середине) получает шестую золотую медаль текущих Азиатских игр. Слева завоевавшая серебро спортсменка из Китая Лю Сян, справа обладательница бронзовой медали У Цинфэн, тоже из Китая, 24 августа 2018 г., Индонезия, Джакарта (фотография предоставлена Jiji Press)

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