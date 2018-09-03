Выявление фактов завышения численности сотрудников-инвалидов министерствами и ведомствами Японии, последняя в эпоху Хэйсэй национальная церемония поминовения погибших на войне, смерть художницы манга Сакуры Момоко и другие события августа 2018 года в Японии.
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Метеорологическое агентство Японии опубликовало погодно-климатическую статистику за июль. Средняя месячная температура воздуха в восточной Японии на 2,8 градуса Цельсия превысила средний многолетний показатель и оказалась самой высокой со времени начала ведения учёта в 1946 году.
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В связи с тем, что депутат Палаты представителей от Либерально-демократической партии Японии Сугита Мио высказала одному из ежемесячных изданий мнение о том, что браки сексуальных меньшинств (ЛГБТ) «непродуктивны», на официальном вебсайте этой партии появилось сообщение о том, что «имеют место высказывания, демонстрирующие недостаточное понимание данной проблемы и заботы о тех, кто имеет к ней отношение». При этом отмечалось, что Сугите было дано указание проявлять должное внимание.
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На Чемпионате мира по бадминтону в китайском городе Нанкин в финале мужских состязаний в одиночном разряде Момота Кэнто нанёс поражение китайскому спортсмену Ши Юйци. Момота стал первым японским бадминтонистом, завоевавшим золото чемпионата в состязаниях мужчин.
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В день семьдесят третьей годовщины атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира города Хиросима состоялась Мемориальная церемония мира и поминовения погибших от атомной бомбардировки с участием приблизительно 50 тысяч человек, в том числе тех, кто пережил бомбардировку, а также родственников жертв. Девятого августа в Парке мира города Нагасаки состоялась Мемориальная церемония мира и поминовения погибших от атомной бомбардировки Нагасаки, на которой впервые присутствовал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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Токийский медицинский университет (расположен в столичном районе Синдзюку) доложил Министерству образования, культуры, спорта, науки и технологий результаты расследования, проведенного в связи с несправедливым завышением баллов 19-ти абитуриентам на общих вступительных экзаменах нынешнего и прошлого года. Выяснилось, что университет занижал баллы всем абитуриентам женского пола.
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Министр по общенациональным делам, местной автономии и связи Нода Сэйко на пресс-конференции после заседания кабинета министров объявила, что она берёт на себя ответственность за утечку сведений про запросы о раскрытии информации и по собственной инициативе вернёт годовую зарплату министра.
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От рака поджелудочной железы скончался губернатор префектуры Окинава Онага Такэси. Ему было 67 лет.
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Глава Японской федерации любительского бокса Яманэ Акира (78 лет), признававший свои связи с лицами, имеющими отношение к организованным преступным группировкам, заявил о выходе в отставку.
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Первая американо-японская межправительственная встреча на уровне министров по вопросу «свободной, справедливой и основанной на взаимности» торговли (FFR) открылась в Вашингтоне и проходила по 10 августа. Соединённые Штаты потребовали начать двусторонние переговоры с целью заключения соглашения о свободной торговле (FTA); Япония вновь подчеркнула свою позицию о важности многосторонних структур. Дискуссию было решено продолжить на следующей встрече, которая состоится в сентябре.
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Министерство общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма сообщило о ненадлежащем измерении выхлопных газов и других параметров двигателей, а также автомобилей и двухколёсных транспортных средств перед отгрузкой заказчикам компаниями Suzuki, Mazda и Yamaha.
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Принадлежащий префектуре Гумма вертолёт для борьбы со стихийными бедствиями «Харуна» разбился в горах на территории городка Наканодзётё этой префектуры. Все девять человек, которые находились на его борту, погибли.
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Премьер-министр Абэ Синдзо, выступая в городе Симоносэки префектуры Ямагути, выразил намерение вынести предложения Либерально-демократической партии о внесении поправок в Конституцию Японии уже на осенней внеочередной парламентской сессии.
В резиденции Такамадо в токийском районе Мото-Акасака состоялась официальная помолвка принцессы Аяко, третьей дочери покойного принца Такамадо, с Мория Кэем.
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Из места содержания в полицейском управлении Тондабаяси префектуры Осака совершил побег подозреваемый в совершении преступлений. По всей вероятности, после свидания со своим адвокатом этот мужчина сбежал, разбив пластиковую перегородку в комнате для свиданий. Служащие полицейского управления более часа не замечали побега, что вызывает серьёзные вопросы об организации работы.
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В зале «Будокан» (Токио) состоялась Национальная церемония памяти погибших во время войны. В ней приняли участие императорская чета, премьер-министр Абэ Синдзо, родственники погибших – в общей сложности около 7 тысяч человек. Поскольку в апреле будущего года император Акихито оставит трон, он участвовал в этой ежегодной церемонии в последний раз, в четвёртый раз выразив глубокое сожаление о событиях военных лет.
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В городе Суоосима префектуры Ямагути благополучно нашёлся двухлетний мальчик, пропавший 12 августа. Особое внимание привлекло то, что мальчика обнаружил в лесу 78-летний «поисковик-волонтёр», приехавший на помощь из префектуры Ойта.
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В столице Индонезии Джакарте открылись 18-е Азиатские игры. 19 августа четверо участников мужской команды Японии по баскетболу были дисквалифицированы и исключены из состава делегации за покупку сексуальных услуг. 24 августа на состязаниях по плаванию японская спортсменка Икээ Рикако (18 лет), одержав победу в заплыве на 50 метров вольным стилем, впервые в истории Японии завоевала шестую золотую медаль на Азиатских играх. 25 августа Иноуэ Хирото выиграл марафон. В последний раз японский спортсмен побеждал в этой дисциплине 32 года назад.
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21На 100-м Национальном чемпионате по бейсболу среди полных средних школ в финальном матче, проходившем на бейсбольном стадионе Косиэн, команда школы Осака Тоин (Северная Осака) одержала верх над командой школы Канаасино (Акита) со счётом 13:2. Впервые в истории одна и та же команда дважды одержала две победы подряд – на весеннем и летнем чемпионатах.
22Министерство обороны Японии объявило о том, что 1 октября на авиабазе ВС США Ёкота (расположена на территории японской столицы) будут размещены 5 транспортных конвертопланов ВВС США CV-22 Osprey. Конвертопланы Osprey будут впервые размещены за пределами префектуры Окинава.
27Продюсеры сообщили, что автор популярных комиксов-манга «Маленькая Маруко-тян» Сакура Момоко скончалась 15 августа от рака груди. Ей было 53 года.
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28Правительство Японии сообщило, что министерства и ведомства необоснованно завысили число лиц с ограниченными возможностями здоровья в составе своего персонала в общей сложности на 3460 человек. Из 33-х органов центрального правительства 27, или более 80% нарушали установленные Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения нормы, завышая число своих служащих с ограниченными возможностями здоровья.
31Администрация преф. Окинава отменила разрешение, данное предыдущим губернатором Накаима Хирокадзу (предшественника недавно скончавшегося Онага Такаси), о проведении земляных работ для переноса базы Футэмма (г. Гинован) в Хэноко (г. Наго). Национальное правительство собирается решать эту проблему юридическим путём.
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