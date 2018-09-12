Descubren irregularidades en el cálculo del número de personas con discapacidad contratadas en las instituciones gubernamentales, el Emperador Akihito participa por última vez en la ceremonia conmemorativa del final de la Segunda Guerra Mundial, y la autora de manga Sakura Momoko fallece a la edad de 53 años. Estas fueron algunas de las historias más destacadas del pasado mes de agosto en Japón.

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La Agencia Meteorológica de Japón anuncia que la temperatura media en el este del país en el mes de julio fue 2,8ºC mayor que la media de otros años, alcanzando su máximo nivel desde que comenzasen a reunirse estos datos en 1946.

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El Partido Liberal Democrático reprocha a la diputada de la Cámara Baja Sugita Mio su descripción de las parejas LGBT como “improductivas” en un artículo que escribió para una revista mensual. El PLD asegura en su página web que Sugita no se mostró suficientemente concienciada sobre esta cuestión y fue desconsiderada con las personas aludidas.

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Momota Kento vence a Shi Yuqi, de China, en la final individual masculina del Campeonato Mundial de Bádminton en Nankín, China. Es el primer hombre japonés que gana una medalla de oro en esta competición tanto en los individuales como los dobles..

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Hiroshima conmemora el 73.º aniversario del bombardeo atómico con una ceremonia en el Parque Conmemorativo de la Paz a la que asisten 50.000 personas entre supervivientes de la bomba atómica y familiares. El 9 de agosto Nagasaki celebra una ceremonia en el aniversario del bombardeo sobre esa ciudad, a la que asiste António Guterres. Es la primera vez que un secretario general de las Naciones Unidas acude a la ceremonia en Nagasaki.

El secretario general de las Naciones Unidas António Guterres realiza una ofrenda floral en el Parque de la Paz de Nagasaki durante la ceremonia del 9 de agosto de 2018, conmemorando el 73.º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad. (© Jiji)

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El Ministerio de Educación recibe los resultados de una investigación de la Universidad de Medicina de Tokio en los que se indica que esta institución aumentó la puntuación de 19 candidatos masculinos en los exámenes de ingreso de 2017 y 2018 con el fin de reducir el número de mujeres candidatas admitidas.

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La Ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones Noda Seiko anuncia que entregará su remuneración ministerial de un año asumiendo la responsabilidad de las filtraciones sobre una petición de información clasificada.

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El gobernador de Okinawa Onaga Takeshi fallece a la edad de 67 años a causa de un cáncer de páncreas.

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El presidente de la Federación de Boxeo Amateur de Japón, Yamane Akira, dimite después de admitir su amistad con un miembro de una organización criminal.

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Representantes de los Gobiernos de los Estados Unidos y Japón participan en conversaciones “libres, justas y recíprocas” en Washington hasta el 10 de agosto. Mientras que la parte estadounidense expresa su deseo de comenzar las negociaciones para un acuerdo bilateral de libre comercio, Japón insiste en centrarse en un marco multilateral. Las conversaciones continuarán en septiembre.

El Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo anuncia que Suzuki, Mazda y Yamaha Motor manipularon los datos de consumo de combustible y emisiones durante las pruebas de sus vehículos.

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Un helicóptero de rescate se estrella en una montaña en Nakanojō, en la prefectura de Gunma. Fallecen los 9 miembros de la tripulación.

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El primer ministro Abe Shinzō anuncia un plan para proponer una serie de reformas a la Constitución, incluyendo el Artículo 9, durante la sesión parlamentaria de otoño.

La princesa Ayako—la tercera hija del primo del Emperador Akihito, el Príncipe Takamado—y Moriya Kei se comprometen oficialmente en una ceremonia en Tokio.

El sospechoso Hida Jun’ya escapa de un centro de detención de la comisaría de policía de Tondabayashi, en la prefectura de Osaka. Al parecer rompió una pantalla de acrílico en la sala de visitas para lograr huir tras una visita de su abogado. La policía no se percata de su desaparición hasta una hora más tarde.

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Se celebra una ceremonia en Tokio en el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en la que se honra la memoria de las personas que murieron en el conflicto. En su última aparición en esta ceremonia antes de abdicar en abril de 2019, el Emperador Akihito expresa un “profundo remordimiento”, al igual que en los últimos tres años.

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Encuentran al niño de dos años Fujimoto Yoshiki sano y salvo en Suō-Ōshima, en la prefectura de Yamaguchi, tres días después de que desapareciera. Es hallado en el bosque por el “súper voluntario” Obata Haruo, de 78 años, que viajó desde la prefectura de Ōita para participar en la búsqueda.

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Comienzan los Juegos de Asia en Yakarta, Indonesia. El 19 de agosto cuatro miembros del equipo masculino de baloncesto son despojados de su membresía al descubrirse que pagaron por servicios sexuales. El 24 de agosto Ikee Rikako logra la victoria en la competición femenina de los 50 metros libres convirtiéndose en la primera nadadora japonesa en ganar seis medallas de oro en los Juegos de Asia. El 2 de septiembre se convertirá en la primera mujer elegida como Jugadora Más Valiosa (MVP, por sus siglas en inglés) en los Juegos de Asia. El 25 de agosto Inoue Hiroto gana la maratón masculina.

Ikee Rikako (en el centro) en la ceremonia de entrega de medallas de los 50 metros libres en los Juegos de Asia de 2018, tras ganar su sexto oro en esta competición. Las nadadoras chinas Liu Xiang (izquierda) y Wu Qingfeng obtienen la plata y el broce respectivamente. En Yakarta, Indonesia, el 24 de agosto de 2018. (© Jiji)

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El Osaka Tōin vence al Kanaashi Nōgyō por 13–2 en la final del 100.º Campeonato Nacional de Béisbol de Institutos, celebrado cada año. El equipo se convierte en el primero que gana tanto el torneo de primavera como el de verano en el mismo año dos veces.El Ministerio de Defensa anuncia que cinco aeronaves CV-22 Osprey de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos serán desplegadas oficialmente en la base aérea de Yokota a partir del 1 de octubre. Es el primer despliegue de Ospreys a una base estadounidense en Japón fuera de Okinawa.Anuncian que Sakura Momoko, autora del popular manga y anime Chibi Maruko-chan, falleció a causa de un cáncer de mama el 15 de agosto a la edad de 53 años.El Gobierno anuncia que la cifra publicada sobre trabajadores con discapacidad contratados en instituciones gubernamentales fue inflada en 3.460 personas. Se produjeron irregularidades en los cálculos de 27 de 33 de estas organizaciones.El Gobierno de la prefectura de Okinawa cancela el permiso concedido por el anterior gobernador Nakaima Hirokazu para los trabajos de terraplenado en el área de la costa de Henoko de cara a la construcción de unas instalaciones del ejército estadounidense. El Gobierno nacional tomará acciones legales contra esta medida.