日産自動車が国内外で2万人削減、7工場閉鎖の大リストラ方針発表。トランプ関税の交渉で赤沢経済再生相は月に3度の訪米。「コメは買ったことがない」発言で江藤拓農水相が事実上更迭。後任の小泉進次郎農水相は就任するやいなや随意契約での備蓄米放出の方針を打ち出し、5キロ2160円での備蓄米販売が実現したなど5月の主な出来事を振り返る。

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日米両政府が、トランプ米政権による関税措置について、2回目の閣僚会合。赤沢亮正経済再生相は「貿易拡大、非関税措置、経済安全保障面の協力などについて具体的な議論を深めた」と説明。

日米関税交渉 /左か らグリア米通商代表部代表、ラトニック米商務長官、ベッセント米財務長官、赤沢経済再生相＝5月1日、米ワシントン（時事）

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埼玉県八潮市で1月に起きた道路陥没に巻き込まれたトラックの運転手とみられる遺体を下水道管内で発見、地上に搬出した。

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川崎市の住宅で一部白骨化した女性の遺体が見つかった事件で、神奈川県警が女性の元交際相手でこの住宅に住む男を逮捕した。女性の遺族は警察が適切に対応しなかったと批判。

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総務省は、外国人を含む15歳未満の子どもの数（4月1日時点）が昨年より35万人少ない1366万人で、44年続けて減少したと発表した。

米・ラスベガスでのプロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級タイトル戦で井上尚弥が8回TKO勝ちし、世界戦連勝記録を25に伸ばした。

挑戦者のカルデナス（左）を攻める統一王者の井上尚弥＝5月4日、米ネバダ州ラスベガス（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

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2020年末から活動休止中のアイドルグループ「嵐」が2026年春のコンサートツアーで活動を終了すると発表。

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自民党の西田昌司参院議員は沖縄戦で犠牲となった学生らを慰霊する「ひめゆりの塔」の展示について、「歴史を書き換えている」などと発言したことを「不適切だった」として撤回・謝罪した。

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2012年に長崎県対馬市の観音寺から盗まれて韓国に持ち込まれていた仏像が12年半ぶりに帰還、同寺で法要が営まれた。

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2024年度決算で過去3番目の規模の赤字となった日産自動車が国内外7つの完成車工場閉鎖と人員2万人を減らす大規模リストラ策を発表した。

熊本県御船町で約30年前に見つかった化石は国内初の翼竜の新種だったと研究チームが発表した。学名は「ニッポノプテルス・ミフネンシス」。

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愛知県の航空自衛隊小牧基地を離陸したT4練習機が約13キロ離れた同県犬山市の入鹿池に墜落した。22日、搭乗していた2隊員の死亡が確認された。

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サイバー攻撃に先手を打って被害を防ぐ「能動的サイバー防御法」が成立した。政府がネット空間を監視し通信情報を収集・分析する。

気象庁は、九州南部が梅雨入りしたとみられると発表した。昨年より23日、平年より14日早い。沖縄・奄美地方以外の「梅雨入り一番乗り」は1963年以来62年ぶり、九州南部の一番乗りは初めて。

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天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが、19日まで2日間の日程で能登半島地震の被災地の復興状況を視察された。愛子さまが地震などの被災地を訪問するのは初めて。

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「コメは買ったことがない」などと発言した江藤拓・農林水産相が辞表を提出し受理された。事実上の更迭。後任は小泉進次郎・元環境相。

外国人ドライバーによるひき逃げや高速道路の逆走が相次いでいることから、警察庁は外国の運転免許証を日本の免許証に切り替える「外国免許切り替え」（外免切り替え）制度の運用を厳格化する方針を示した。

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音楽業界5団体が創設した国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」でヒップホップユニットCreepy Nutsは「Bling-Bang-Bang-Born」の最優秀楽曲賞など最多9冠。

受賞後のインタビューに答えるヒップホップユニット Creepy Nuts（京都市のロームシアター京都）（時事）

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小泉進次郎農水相が、政府備蓄米の放出を入札ではなく随意契約で進める方針を表明。店頭価格を5キロ当たり2000円台に抑える方針を表明。

日米両政府が、トランプ米政権による関税措置について、2回目の閣僚会合。6月の先進7カ国首脳会議（G7サミット）に合わせた首脳会談での合意を念頭に、閣僚間での協議を続けることで一致。

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大相撲夏場所で大関大の里が2場所連続4度目の優勝。28日、日本相撲協会は番付編成会議と臨時理事会を開き、大の里横綱昇進を正式決定した。初土俵から所要13場所での横綱昇進は年6場所制となった1958年以降で最速。日本出身の新横綱は大の里の師匠の稀勢の里（現二所ノ関親方）以来、8年ぶり。

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改正戸籍法施行。行政のデジタル化を円滑に進めるため、戸籍の氏名に読み仮名を記載する。「漢字の読み方として一般的に認められているものでなければならない」と定め、いわゆる“きらきらネーム”に制限を設けた。

農林水産省は随意契約を通じて政府備蓄米30万トンを入札価格の半分程度の60キロ1万1556円で引き渡すと発表。引き渡し場所までの輸送費も国が負担するとした。これにイオングループや楽天グループなど大手小売り業者70社程度から申し込みがあった。

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日本経団連第16代会長に日本生命前会長の筒井義信氏が就任。日本を代表する製造業のトップが会長を務めてきたが、金融界からの起用は初めて。

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政府は、中国への日本産水産物の輸出再開に向けた手続きで中国側と合意したと発表した。東京電力福島第1原発の処理水放出を機に、中国は2023年8月から2年近くにわたって日本産水産物の全面禁輸としてきたが、追加検査を条件に再開の手続きを進める。

宮内庁は、秋篠宮ご夫妻の長女小室眞子さんが第1子を出産したと明らかにした。性別や誕生日などは公表しなかった。

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都内小売店で政府備蓄米の販売が始まる。5キロ2160円。通常のコメの直近の価格の半額程度。

バナー写真 : 政府備蓄米の倉庫を視察し、取材に応じる小泉進次郎農林水産相＝5月30日午後、神奈川県内（時事）