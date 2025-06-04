بين زلات السياسة وتألق الرياضة، خطفت اليابان الأضواء في مايو/أيار 2025. فقد أثارت استقالة وزير الزراعة إيتو تاكو ضجة واسعة بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن الأرز في ظل تصاعد الأسعار، بينما خطف أونوساتو الأنظار بصعوده المهيب إلى قمة عالم السومو، متوجًا بلقب يوكوزونا. مفارقة لافتة بين سقوط سياسي وصعود رياضي، تصدّرت عناوين الصحف واهتمامات الشارع الياباني.

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بنك اليابان يقرر في اجتماعه السياسي الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5%. كما يقوم بمراجعة كبيرة لتوقعاته بشأن النمو الاقتصادي لهذا العام المالي نحو الانخفاض، بسبب تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الوزير أكازاوا ريوسي، المسؤول عن إنعاش الاقتصاد، يصرّح بعد الجولة الثانية من المفاوضات الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة في واشنطن، أن المحادثات تعمّقت أكثر حول توسيع التجارة، والحواجز غير الجمركية، والأمن الاقتصادي.

من اليمين، وزير الإنعاش الاقتصادي أكازاوا ريوسي وممثلو الولايات المتحدة وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري جيميسون جرير يصطفون لالتقاط صورة أثناء مفاوضات التعريفات الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة في واشنطن العاصمة في الأول من مايو/أيار 2025. (© جيجي برس)

2

فرقة بحث تعثر على جثة داخل شاحنة سقطت في حفرة ظهرت فجأة على طريق في ياشيو بمحافظة سايتاما في يناير، وتم انتشال الجثة من شبكة الصرف الصحي.

3

شرطة محافظة كاناغاوا تلقي القبض على رجل بعد العثور على جثة صديقته السابقة في منزله بمدينة كاواساكي، فيما تنتقد عائلة الضحية تعامل الشرطة مع القضية.

4

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أن عدد الأطفال في اليابان تحت سن 15 عامًا بلغ 13.7 مليونًا، بتراجع 350 ألفًا عن العام السابق، في انخفاض متواصل للعام الرابع والأربعين على التوالي.

6

فرقة البوب اليابانية ”آراشي“ تعلن عن قرارها الانفصال بعد جولتها الغنائية في عام 2026.

8

شركة تويوتا تتوقع انخفاضًا بنسبة 34.9% في أرباحها الصافية لتصل إلى 3.1 تريليون ين خلال السنة المالية الحالية، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

9

عضو مجلس الشيوخ نيشيدا شوجي من الحزب الليبرالي الديمقراطي يتراجع عن وصفه لنُصُب هيميوري التذكاري بأنه ”تشويه للتاريخ“، مع تأكيده أنه لا يغيّر رأيه. وفي 16 مايو/ أيار، مجلس محافظة أوكيناوا يصدر قرارًا يحتج فيه على تصريحه ويعتبره إهانة لضحايا الحرب.

10

تمثال بوذي مسروق من معبد كانونجي في تسوشيما (ناغاساكي) عام 2012 يُعاد إلى المعبد بعد نقله إلى كوريا الجنوبية.

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شرطة مدينة شيبا تعتقل صبيًا يبلغ من العمر 15 عامًا بشبهة طعن امرأة تبلغ 84 عامًا حتى الموت.

13

شركة نيسان تعلن عن خسارة صافية قدرها 671 مليار ين في السنة المالية 2024، وتخطط لإغلاق 7 مصانع وتسريح 20 ألف موظف.

فريق بحثي يحدد أن مستحاثة عُثر عليها قبل 30 عامًا في ميفوني بمحافظة كوماموتو تعود لنوع جديد من التيروصورات، أُطلق عليه اسم Nipponopterus mifunensis، وهو أول نوع يُكتشف في اليابان.

15

البنوك اليابانية الثلاثة الكبرى تحقق أرباحًا صافية مجمعة قياسية بلغت 3.9 تريليون ين في السنة المالية 2024، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

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البرلمان الياباني يقرّ مشروع قانون جديد للدفاع السيبراني النشط يسمح للحكومة بمراقبة الاتصالات الإلكترونية لمنع الهجمات.

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تعلن بدء موسم الأمطار في كيوشو الجنوبية، قبل 23 يومًا من العام الماضي، و14 يومًا أبكر من المعدل، وهو أول دخول مبكر خارج أوكيناوا وأماني منذ بدء التسجيل قبل 62 عامًا.

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الأميرة آيكو تزور شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا لمدة يومين، في أول زيارة رسمية لها لمنطقة منكوبة.

الأميرة أيكو تتحدث إلى سكان شيكا في شبه جزيرة نوتو في 19 مايو 2025. (© جيجي برس، صورة رئيسية)

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محافظة طوكيو تعلن على لسان المحافظة كويكي يوريكو إعفاء المنازل العادية من رسوم المياه الأساسية لمدة أربعة أشهر كإجراء لمواجهة التضخم وتقليل حالات ضربة الشمس.

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وزير الزراعة والغابات والمصايد إيتو تاكو يستقيل بعد تصريح قال فيه إنه لم يشترِ الأرز قط لأن مؤيديه يهدونه إياه. ويخلفه كويزومي شينجيرو في المنصب.

22

فرقة ”كريبي ناتس“ تفوز بتسع جوائز في أول نسخة من جوائز الموسيقى في اليابان، منها ”أغنية العام“ عن أغنية ”Bling-Bang-Bang-Born“.

أعضاء فرقة كريبي ناتس يظهرون ابتسامات عريضة بعد فوزهم بجائزة أغنية العام في مسرح Rohm في كيوتو في 22 مايو 2025. (© Jiji)

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الوزير أكازاوا يصرّح بعد الجولة الثالثة من المفاوضات الجمركية مع الولايات المتحدة بأن النقاشات كانت أكثر انفتاحًا وعمقًا. الطرفان يستهدفان التوصل إلى اتفاق قبل قمة مجموعة السبع المقبلة.

الرئيس ترامب يعلن عبر وسائل التواصل دعمه للشراكة بين ”نيبون ستيل“ و”يو إس ستيل“، مؤكدًا أن الاستثمار سيخلق 70 ألف وظيفة ويضيف 14 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي.

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وزير الزراعة كويزومي يعلن عن بيع 300 ألف طن من الأرز المخزن بعقود مباشرة وبأسعار منخفضة لكبح ارتفاع الأسعار، ويبدأ استقبال طلبات الشراء من تجار التجزئة الكبار في نفس اليوم.

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مجلس اتحاد السومو الياباني يوافق بالإجماع على ترقية المصارع أونوساتو إلى رتبة يوكوزونا، ليصبح أول ياباني يُمنح هذا اللقب منذ عام 2017.

أونوساتو (في الوسط) يحمل سمكتي دنيس احتفالًا في تسوكوبا، إيباراكي، في 25 مايو/أيار 2025، بعد فوزه ببطولة الصيف. (© جيجي برس)

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تسوتسوي يوشينوبو يتولى رئاسة اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين)، ليصبح أول ممثل عن القطاع المالي يتولى هذا المنصب، بعد تنحيه عن رئاسة ”نيبون لايف إنشورانس“.

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الوزير أكازاوا يصرّح بعد الجولة الرابعة من مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بأن الجانبين أكدا مواقفهما ويواصلان العمل نحو التوصل إلى اتفاق.

وكالة البلاط الإمبراطوري تعلن أن كومورو ماكو – المعروفة سابقًا بالأميرة ماكو – وضعت مولودًا، دون الإفصاح عن توقيت الولادة أو جنس الطفل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك كويزومي شينجيرو يتفقد الأرز المعروض للبيع في أحد متاجر السوبر ماركت في طوكيو في 23 مايو/أيار 2025. © جيجي برس)