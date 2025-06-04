日产汽车公布了全球裁员2万人，关闭7个工厂的大规模收缩计划；经济再生大臣赤泽亮正一个月内三度赴美磋商特朗普关税问题，汽车产业能否迎来希望的曙光？宣称“从未买过大米”的农林水产大臣江藤拓被撤换；小泉进次郎接任农林水产大臣后大幅转变方针，通过自由合同方式加快投放储备大米……请看2025年5月日本要闻回顾。

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日美两国政府围绕特朗普关税政策举行第二次部长级会议。经济再生大臣赤泽亮正在会后表示“针对扩大贸易、非关税措施、经济安保合作等问题深化了具体讨论”。

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今年1月在埼玉县八潮市的路面塌陷事件中，一辆卡车坠入深坑。搜救人员在下水管道内发现了疑似卡车司机的遗体，随后被抬至地面。

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针对川崎市某住宅内发现一具已部分呈现白骨化女性遗体的案件，神奈川警方逮捕了住在这里的该女子的前男友。女子家属斥责警方没有及时采取妥善应对措施。

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总务省发布的数据显示，截至4月1日，包括外国人在内的15岁以下少年儿童人数同比减少35万人至1366万人，已连续44年减少。

在美国拉斯维加斯举行的职业拳击四大组织超最轻量级世界拳王统一战中，井上尚弥在第八回合技术性击倒（TKO）对手获胜，将世界大赛连胜纪录扩大至25场。

世界拳王井上尚弥向挑战者卡德纳斯（左）发起攻击，5月4日，美国内华达州拉斯维加斯（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

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2020年末已暂停演艺活动的偶像组合“岚”宣布将在2026年春季巡演后解散。

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自民党籍参议员西田昌司宣布撤回之前发表的不当言论并表示歉意。此前他声称，悼念太平洋战争末期冲绳战役中殒命师生的“姬百合之塔”相关展示的说明是在“篡改历史”。

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2012年从长崎县对马市观音寺被盗走并运往韩国的佛像，时隔12年半后回归。该寺为此举行了法事活动。

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2024财年财报亏损金额达到历史第三高水平的日产汽车宣布，将实施大规模收缩措施，关闭全球7个整车工厂，裁员2万人。

相关研究团队发布消息称，大约30年前在熊本县御船町发现的化石是日本国内首个翼龙新品种，学名为“日本翼龙（Nipponopterus mifunensis）”。

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从爱知县航空自卫队小牧基地起飞的一架T4教练机，在大约13公里外的该县犬山市入鹿池坠毁。22日，搜救人员确认机上两名自卫队员遇难。

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日本出台了网络攻击防御法案《主动网络防御法》。政府将依据该法监控网络空间，收集和分析通讯信息。

日本气象厅宣布，九州南部已进入梅雨季，比去年早23天，比常年早14天。这是1963年以来，即时隔62年再次出现冲绳奄美地区以外的地区“率先进入梅雨季”的现象，九州南部率先进入梅雨季尚属首次。

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德仁天皇和皇后的长女爱子于18、19日视察了能登半岛地震灾区重建情况，这是爱子首次访问灾区。

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宣称“从未买过大米”的农林水产大臣江藤拓提交辞呈，并得到受理，实际上是被撤换。原环境大臣小泉进次郎接任该职。

鉴于相继发生多起外籍驾驶人员肇事逃逸和高速逆行事件，警察厅表示将从严执行外国驾照换取日本驾照的“外国驾照换取”制度。

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由5个音乐界团体创设的国际音乐大奖“日本音乐大奖（MUSIC AWARDS JAPAN）”公布获奖名单，嘻哈组合Creepy Nuts的《Bling-Bang-Bang-Born》获得最佳乐曲奖等9个奖项，创下获得奖项最多纪录。

Creepy Nuts获奖后接受采访（京都市的京都罗姆剧院）（时事社）

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农林水产大臣小泉进次郎表示，将通过自由合同而非竞标方式加快政府储备大米的投放进度，把门店销售价格控制在5公斤装2000日元水平。

日美两国政府就特朗普关税政策问题举行了第二次部长级会议。双方一致同意继续展开部长级磋商，力争在6月召开的七国集团峰会期间举行首脑会谈并达成共识。

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在大相扑夏季赛事中，大关大之里连续两场获胜，夺得第四个冠军。28日，日本相扑协会召开排名编制会议和临时理事会，正式决定大之里晋升为横纲。自初登赛台，仅通过13场赛事便晋升为横纲，这是从1958年改为一年六场赛事制度以来的最快晋升记录；他也成为其师傅稀势之里之后，八年来首位日籍新横纲。

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修订版《户籍法》开始施行。为了顺利推进行政事业数字化，户籍上的姓名必须标注发音假名。该法规定“必须是得到普遍认可的汉字读法”，对所谓的“奇名怪姓”进行了限制。

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日本生命保险公司前会长筒井义信就任日本经济团体联合会第16任会长。此前该职一直是由日本著名制造业企业高层担任，金融界人士出任会长尚属首次。

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日本政府发布消息称，已与中方就恢复日本水产对华出口相关手续达成共识。东京电力福岛第一核电站排放核废水后，中国从2023年8月起对日本水产实施了近两年全面进口禁令，接下来将以实施追加检查为条件，推进重启出口的相关手续。

宫内厅发布消息称，秋筱宫夫妇长女小室真子已生下第一个孩子，但性别和生日等信息均未公布。

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东京都的零售商开始销售政府储备大米。5公斤装2160日元，是普通大米近期价格的一半左右。

标题图片：农林水产大臣小泉进次郎视察政府储备大米仓库并接受采访，5月30日下午，神奈川县内（时事社）

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