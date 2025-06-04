Объявление компании Nissan о закрытии семи заводов. Три поездки за месяц в Соединенные Штаты министра по оживлению экономики Японии, который представляет страну на переговорах по тарифам, введенным администрацией Трампа. Отставка министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Это Таку за высказывание о том, что ему «не доводилось покупать рис». Основные события мая 2025 года в Японии.

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Правительства Японии и Соединенных Штатов Америки провели вторые переговоры на уровне министров о тарифных мерах администрации президента США Дональда Трампа. Министр по оживлению экономики Японии Акадзава Рёсэй прокомментировал эту встречу словами: «Мы продолжили углубленные конкретные обсуждения по расширению торговли, нетарифным мерам и сотрудничеству в обеспечении экономической безопасности».

Участники японСКо-американских переговоров по тарифам (справа налево): министр по оживлению экономики Японии Акадзава Рёсэй, министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, торговый представитель США Джеймисон Грир, 1 мая, Вашингтон, США (© Jiji Press)

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Останки предположительно водителя грузовика, рухнувшего в провал грунта, возникший в январе в городе Ясио префектуры Сайтама, были обнаружены в канализационной трубе и извлечены на поверхность.

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Полиция префектуры Канагава арестовала мужчину в связи с находкой в его доме в городе Кавасаки останков (частично в форме скелета) женщины – его бывшей подруги. Родственники женщины выступили с критикой в адрес полиции о ненадлежащем отношении к расследованию.

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Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи объявило свежие данные, согласно которым по состоянию на 1 апреля 2025 года численность детей в возрасте до 15 лет (включая иностранцев) сократилась в стране по сравнению с прошлым годом на 350 тыс., составив 13 млн 660 тыс. Сокращение происходит 44-й год подряд.

В состоявшемся в Лас-Вегасе матче за чемпионский титул в сверхлегком весе по версии четырех объединений профессионального бокса обладатель титула Иноуэ Наоя техническим нокаутом в восьмом раунде одержал рекордную 25-ю подряд победу в серии поединков за звание чемпиона.

Чемпион Иноуэ Наоя (справа) атакует претендента Рамона Карденаса, 4 мая, Лас-Вегас, штат Невада, США (ZUMA Press Wire via Reuters Connect)

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Идол-поп-группа «Араси», которая не выступала с конца 2020 года, объявила, что коллектив завершит свою творческую деятельность концертным туром весной 2026 года.

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Депутат Палаты советников от Либерально-демократической партии Нисида Сёдзи принес извинения и взял обратно как «неподобающие» свои высказывания о «переписывании истории» в связи с экспозицией «Башня Химэюри» в память об учащихся, ставших жертвами Битвы за Окинаву.

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Буддийская статуя, украденная в 2012 году из храма Каннондзи в городе Цусима префектуры Нагасаки, вернулась на свое законное место спустя двенадцать с половиной лет. В храме провели церемонию по этому случаю.

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Автомобилестроительная компания Nissan, зафиксировавшая по итогам 2024 финансового года третий по величине убыток за всю свою историю, объявила о крупномасштабной реструктуризации, предусматривающей закрытие в стране и за рубежом семи заводов по выпуску автомобилей и сокращение 20 тыс. сотрудников.

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Группа исследователей объявила, что обнаруженные около 30 лет назад в городе Мифунэ города Кумамото окаменелости являются останками нового вида птерозавра, первого открытого в Японии. Ему присвоено научное наименование Nipponopterus mifunensis.

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Учебный самолет T4, вылетевший с базы воздушных Сил самообороны Японии Комаки в префектуре Айти, упал в расположенное в 13 километрах на территории города Инуяма той же префектуры водохранилище Ирука. Двадцать второго мая была подтверждена гибель двух служащих Сил самообороны, находившихся на борту воздушного судна.

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Парламент Японии принял «Закон об активной киберзащите» для предупреждения кибератак и профилактики ущерба. Он позволяет правительству вести наблюдение, а также сбор и анализ информации в киберпространстве.

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Метеорологическое управление Японии объявило о том, что в южной части региона Кюсю, по-видимому, начался сезон дождей, именуемых «сливовыми». Это произошло на 23 дня раньше, чем в прошлом году и на 14 дней раньше многолетнего среднего показателя. Впервые за 62 года ведения учета с 1963 года «сливовые дожди» в стране начались за пределами префектуры Окинава и островов Амами.

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Старшая дочь императорской четы принцесса Айко отправилась в двухдневную поездку на полуостров Ното префектуры Исикава, чтобы ознакомиться с усилиями по восстановлению после разрушительного землетрясения. Это первая официальная поездка принцессы в районы, пострадавшие от землетрясений и других стихийных бедствий.

Старшая дочь императорской четы принцесса Айко подошла пообщаться к проживающим во временном жилье, а также сотрудникам временного магазина, на станции придорожного обслуживания «Тогиумикайдо» в городе Сика, утро 19 мая, префектура Исикава [официальная съемка] (© Jiji Press)

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Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Это Таку подал и получил одобрение заявления об отставке в связи с рядом высказываний, в том числе о том, что ему «никогда не доводилось покупать рис». Фактически отстраненного от должности Это на посту министра сменил Коидзуми Синдзиро – бывший министр по делам окружающей среды.

Бывший министр Это Таку (слева) и новый министр Коидзуми Синдзиро, утро 22 мая, Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства, район Касумигасэки, Токио (© Jiji Press)

После ряда дорожно-транспортных происшествий с водителями-иностранцами, в том числе попыток бегства с места наезда, а также случая с ездой в противоположном направлении по скоростной автомагистрали, Национальное полицейское управление объявило о намерении ужесточить порядок замены иностранных водительских удостоверений на японские.

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Хип-хоп юнит Creepy Nuts получил международный музыкальный приз Music Awards Japan, учрежденный пятью организациями музыкального бизнеса, в девяти номинациях, включая приз за лучшую песню года, за свою композицию Bling-Bang-Bang-Born.

Хип-хоп юнит Creepy Nuts после вручения призов Music Awards Japan в киотском ROHM Theater Kyoto (© Jiji Press)

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Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Коидзуми Синдзиро объявил, что рис из государственного запаса будет продаваться не с торгов, а посредством непосредственных контрактов. На этот шаг правительство пошло с целью сбить розничную цену на рис до уровня, близкого к 2 тыс. йен за 5 кг.

Правительства Японии и Соединенных Штатов Америки провели вторые переговоры на уровне министров о тарифных мерах администрации президента Трампа. Они договорились продолжать дискуссии министерского уровня, ориентируясь на достижение соглашения между лидерами двух стран на полях июньского саммита «Большой семерки».

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На Большом летнем турнире сумо выступавший в ранге одзэки Оносато завоевал чемпионский титул, второй подряд и четвертый в своей карьере. Двадцать восьмого мая Японская ассоциация сумо провела внеочередное заседание правления, на котором приняла официальное решение о возведении Оносато в ранг ёкодзуна – великого чемпиона. Продвижение в этот высший ранг состоялось по итогам тринадцати турниров с участием Оносато, что является самым быстрым восхождением на вершину сумо с 1958 года, когда состоялся переход на систему с шестью турнирами в год. Оносато – первый новый ёкодзуна японского происхождения за восемь лет с тех пор, как в этот ранг был возведен его нынешний наставник – ёкодзуна Кисэносато (а ныне руководитель школы сумо Нисиносэки).

С красными паграми в руках – Оносато, чемпион Большого летнего турнира сумо. Справа руководитель школы сумо Нисиносэки (в прошлом ёкодзуна Кисэносато), 25 мая, город Цукуба, префектура Ибараки (© Jiji Press)

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Вступили в силу поправки в Закон о домовом реестре. В целях упрощения процессов дигитализации административной системы, в домовой реестр в дополнение к записи имен и фамилий иероглифами будут заноситься их чтения, записанные фонетической азбукой. При этом вводится ограничение в отношении так называемых «броских имен»: законом определяется, что «чтения иероглифов должны быть общепринятыми».

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства объявило, что 300 тыс. тонн риса из государственного запаса, будет реализовано по прямым контрактам по цене, составляющей половину аукционной – по 11.556 йен за 60 килограммов. При этом государство возьмет на себя и расходы по доставке этого риса к месту передачи. На этот рис поступили заявки от примерно 70 крупных предприятий розничной торговли, в частности оператора супермаркетов AEON Group и гиганта онлайн-торговли Rakuten Group.

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Бывший председатель правления компании по страхованию жизни «Ниппон сэймэй» Ёсинобу Цуцуи стал 16-м по счету председателем Федерации бизнеса Японии (КЭЙДАНРЭН). Ранее пост председателя занимали руководители предприятий производственного сектора – представитель финансовой отрасли назначен впервые.

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Правительство Японии объявило, что пришло к договоренности с китайской стороной о процедурах возобновления экспорта в Китай японских морепродуктов. На протяжении почти двух лет с августа 2023 года, когда начался сброс в океан обработанной и разбавленной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» Токийской электроэнергетической компании, Китай сохранял полный запрет на импорт морепродуктов из Японии, а теперь идут процедуры, направленные на возобновление с условием проведения дополнительных проверок.

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Управление императорского двора объявило о рождении первенца у Комуро Мако – бывшей принцессы Мако, старшей дочери принца и принцессы Акисино. При этом управление не сообщило дату рождения и пол ребенка.

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На прилавки магазинов в Токио поступил рис из государственного запаса. Стоимость пятикилограммовой упаковки – 2 160 йен. Это составляет примерно половину текущей цены в магазинах в последнее время.

Фотография к заголовку: Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Коидзуми Синдзиро отвечает на вопросы СМИ, осмотрев склад государственного запаса риса, 30 мая, вторая половина дня, префектура Канагава (© Jiji Press)