Entre las noticias más destacadas del mes de mayo de 2025 en Japón se encuentran la dimisión del ministro de Agricultura, Etō Taku, a raíz de una metedura de pata relacionada con el aumento del precio del arroz, y la promoción del luchador de sumo Ōnosato al rango de yokozuna.

1

En su reunión de política, el Banco de Japón decide mantener su tipo de interés a corto plazo en el 0,5. Debido al impacto de la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump, también revisa significativamente a la baja su previsión de crecimiento económico para este año fiscal.

Después de la celebración en Washington de la segunda ronda de negociaciones sobre los aranceles entre Japón y los Estados Unidos, el ministro para la Revitalización Económica, Akazawa Ryōsei, afirma que las deliberaciones profundizaron en la expansión del comercio, las barreras no arancelarias y la seguridad económica.

Desde la derecha, el ministro para la Revitalización Económica, Akazawa Ryōsei, junto a los representantes de los Estados Unidos: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, en una fotografía de grupo durante las negociaciones arancelarias Japón-EE. UU. celebradas en Washington DC el 1 de mayo de 2025. (© Jiji)

2

Un equipo de rescate descubre un cuerpo dentro del camión que cayó en un socavón que se abrió en una carretera en Yashio, Saitama, en enero. El cuerpo es extraído de la red de alcantarillado y subido a la superficie.

3

La policía de Kanagawa arresta a un hombre después de que se hallara en su casa de Kawasaki el cadáver de una mujer que fue su antigua pareja. La familia de la mujer critica a la policía por no haber actuado de forma apropiada en este caso.

4

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población de menores de 15 años en Japón a 1 de abril, incluidos los residentes extrajeros, era de 13,7 millones, un declive de 350.000 personas respecto al año anterior. Es el 44.º año consecutivo que esta cifra se reduce.

6

El grupo de J-Pop Arashi anuncia que se disolverá después de una gira de conciertos en 2026.

8

Toyota pronostica una caída del 34,9 % en sus beneficios netos hasta los 3,1 billones de yenes en el actual año fiscal debido en parte al impacto de los aranceles de la Administración de Donald Trump.

9

El diputado de la Cámara de Consejeros Nishida Shōji, del Partido Liberal Democrático, se retracta de un comentario crítico con el monumento Himeyuri que conmemora a las estudiantes de enfermería que murieron durante la Batalla de Okinawa, sobre el que afirmó que era una “reescritura de la historia” y muy inapropiado. Sin embargo, aclara que su opinión no ha cambiado. El 16 de mayo, la Asamblea de la Prefectura de Okinawa aprueba una resolución en la que protesta por su comentario como un insulto a las personas fallecidas en la guerra.

10

Una estatua budista robada en 2012 del templo Kannonji de Tsushima, en Nagasaki, y llevada a Corea del Sur es devuelta al lugar del que fue sustraída en Japón.

12

Un joven de 15 años es arrestado como sospechoso de haber asesinado a una mujer de 84 años a la que apuñaló de muerte el día anterior en la ciudad de Chiba.

13

Debido a unas pérdidas netas de 671.000 millones de yenes en el año fiscal 2024, Nissan anuncia una reestructuración con el cierre de siete fábricas y el recorte de 20.000 empleos.

Un equipo de investigadores identifica un fósil encontrado en Mifune, Kumamoto, hace unos 30 años como un nuevo tipo de pterosaurio, el primero descubierto en Japón. Su nombre científico es Nipponopterus mifunensis.

15

Los beneficios netos combinados de los tres megabancos de Japon alcanzan un récord de 3,9 billones de yenes para el año fiscal 2024 debido en parte a tipos de interés más altos.

16

La Dieta, el parlamento de Japón, aprueba un proyecto de ley de ciberdefensa activa que permite al Gobierno vigilar las comunicaciones por internet para prevenir ataques.

La Agencia Meteorológica de Japón anuncia que la temporada de lluvias ha comenzado en el sur de Kyūshū. Llega 23 días antes que en 2024 y 14 antes que en un año promedio. Es la primera vez que la temporada de lluvias comienza en un lugar distinto a Okinawa o Amami Ōshima desde que comenzó a registrarse este dato hace 62 años.

18

La princesa Aiko viaja a la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, durante dos días hasta el 19 de mayo. Es su primera visita oficial a una zona afectada por una catástrofe.

La princesa Aiko habla con vecinos de Shika, en la península de Noto, el 19 de mayo de 2025. (Jiji; pool photo)

20

La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, anuncia que el gobierno metropolitano eximirá del pago de las tarifas básicas de suministro de agua a todos los hogares ordinarios durante unos cuatro meses este verano como medida contra los efectos de la inflación. La reducción general en las facturas de este tipo de servicios tiene como objetivo aligerar la carga económica de los hogares para que puedan utilizar el aire acondicionado y evitar de esta forma casos de golpe de calor.

21

El ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Etō Taku, dimite a raíz de unas declaraciones polémicas en las que afirmó no haber comprado nunca arroz porque sus simpatizantes siempre se lo regalan. Es sustituido por Koizumi Shinjirō.

22

En los Music Awards Japan inaugurales, el grupo Creepy Nuts gana nueve premios, incluida la Canción del Año por Bling-Bang-Bang-Born.

Los miembros de Creepy Nuts sonrientes después de ganar el premio a la Canción del Año en el Teatro Rohm de Kioto, el 22 de mayo de 2025. (© Jiji)

23

Después la celebración de la tercera ronda de negociaciones sobre los aranceles entre Japón y los Estados Unidos en Washington, el ministro para la Revitalización Económica, Akazawa Ryōsei, afirma que fue posible mantener discusiones más francas y en profundidad que en la anterior ocasión. Ambas partes buscan un acuerdo antes de la próxima cumbre del Grupo de los Siete, que se celebrará en junio.

El presidente Trump afirma en redes sociales que apoya una “asociación planificada” entre Nippon Steel y US Steel, y asegura que una importante inversión creará 70.000 empleos y aportará 14.000 millones de dólares a la economía estadounidense.

26

Con el fin de reducir los altos precios del arroz, el nuevo ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Koizumi Shinjirō, anuncia la liberación de 300.000 toneladas de arroz de la reserva en contratos sin licitación a precios de alrededor de la mitad de las pujas exitosas en subastas previas. El ministerio comienza a aceptar solicitudes de los principales minoristas ese mismo día.

28

El comité de la Asociación Japonesa de Sumo decide de forma unánime promover al rikishi Ōnosato al rango de yokozuna. Es el primer luchador nacido en Japón que llega a ser yokozuna desde 2017, cuando se concedió este título a Kisenosato, que ahora es oyakata de Ōnosato con el nombre Nishinoseki.

Ōnosato (en el centro) sostiene dos doradas a modo de celebración en Tsukuba, Ibaraki, el 25 de mayo de 2025, después de ganar el torneo de sumo de verano. (© Jiji)

29

Tsutsui Yoshinobu se convierte en el nuevo presidente del Keidanren poco después de abandonar su puesto como presidente de Nippon Seimei. Es el primer representante del mundo de las finanzas que lidera la organización patronal.

30

Después de la cuarta ronda de negociaciones arancelarias entre Japón y EE. UU. en Washington, el ministro para la Revitalización Económica de Japón afirma que ambas partes han confirmado sus posturas y están trabajando para alcanzar un acuerdo.

La Agencia de la Casa Imperial anuncia que Komuro Mako, quien era princesa antes de contraer matrimonio, ha dado a luz a su primer hijo. No está claro cuándo nació ni si es un niño o una niña.

(Fotografía del encabezado: el ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Koizumi Shinjirō, inspecciona el arroz a la venta en un supermercado de Tokio el 23 de mayo de 2025. © Jiji.)