ネットショッピング（電子商取引）の市場は、いまや消費者向け取引の約1割を占めている。書籍や映像・音楽ソフト売り上げの約6割、生活家電やAV機器でも4割以上がネット経由となっている。

市場規模は10年で2倍に

経済産業省がこのほど公表した2025年度の「電子商取引に関する市場調査報告書」によると、25年の消費者向け電子商取引（BtoC-EC）の市場規模は、27兆5580億円で、前年より5.5％増加した。15年の市場規模は13兆7746億円で、この10年間で約2倍になった。

25年の分野別の市場規模を見ると、「物販系」が前年比3.97％増の15兆8233億円、旅行やチケット販売など「サービス系」が同8.64％増の8兆9362億円。オンラインゲームや電子出版などの「デジタル系」が同4.52％増の2兆7985億円。飲食サービス、チケット販売、金融サービスの市場規模は前年比で10％以上拡大した。消費者向け市場でのネットショッピングの占める割合（EC化率）は、前年比0.02ポイント上昇し、9.80％となった。

物販系で最もEC化が進んでいるのは、「書籍、映像・音楽ソフト」の57.93％（市場規模1兆8495億円）。「生活家電、AV機器、PC・周辺機器など」は43.08％（同2兆8829億円）。「生活雑貨、家具、インテリア」は31.73％、「衣類・服装雑貨」は24.08％。「食品、飲料、酒類」は4.66％だが、EC市場規模は25年で3兆3332億円と、項目別では最大となっている。

サービス系で項目別に市場規模を見ると、最も大きい「旅行サービス」が前年比6.68％増の3兆7603億円。「飲食サービス」が13.34％増の1兆984億円、「金融サービス」が10.66％増の1兆944億円。

デジタル系分野で最も市場規模が大きいのはオンラインゲームで、前年比1.65％増の1兆2759億円 。電子出版は前年比2.18％増の6869億円、有料動画配信は13.66％増の5538億円、有料音楽配信は8.65％増の1340億円と、いずれも順調に市場を拡大した。