冬眠前のクマが食糧を求め、今年も市中に出没するニュースが連日のように取り上げられている。本書は、北海道でヒグマを仕留めてきた希代のハンターのドキュメントである。彼はどのようにして凶暴なヒグマを追い詰めていったのか。

名を刻まれるべき「羆撃ち」名人

「羆（くま）を狩る」とはこういうことか。漢字で「羆」と表記される北海道のヒグマは賢い獣である。仕留めるためには、クマの生態に精通し、個体によって異なる行動パターンを熟知していなければならない。いざ遭遇すれば、一発で倒さなければハンターは逆襲されて命を落とす。時に300キロを超える巨体のどこを狙えば致命傷になるか。急所を正確に撃ち抜く高度な技術が必須である。

著者は北海道標津町在住で、NPO法人「南知床・ヒグマ情報センター」前理事長。本書で取り上げたクマ撃ちの名人・赤石正男とは40年にわたって狩猟をともにしてきた間柄である。

北海道には歴史に名を残す「羆撃ち」の名人が数々いた。1869（明治2）年に北海道開拓使が設置されて以来、開拓は人間とヒグマとの闘いの歴史であった。戦後、北海道東部・根室地方で名を刻まれるべき「羆撃ち」が同時期に3人いたという。

そのうちの2人はすでに鬼籍に入ったが、「最強の羆撃ち」と称される赤石は、突出して数多くのヒグマを倒してきた。単独猟は200頭を超え、「巻き狩り」と呼ばれる集団での狩猟を含めると、400頭を優に超えており、現在もなお現役である。

そこにヒグマのバイタルがある

赤石は1952年、標津町で酪農家の家に生まれた。62年秋、地元でヒグマの大量出没事件が起こり、ヒグマに襲われてハンター2人が死亡、3人が重傷を負い、家畜では牛48頭が餌食になった。そういう土地柄である。72年、赤石は20歳で狩猟免許を取得し、その年の秋、早くも単独でヒグマを仕留めている。

初めて手にした銃は国産のSKBセミオートマチックの散弾銃だった。「もっと近づかねば。匂いをヒグマにとられるよう風下に回り、藪（やぶ）の陰を縫うように身を低くして進む」。距離は100メートルを切った。「いま引き金を引けば、背中に弾が入る。それではダメだ」。真正面からの一撃で倒さなければならない。

「スコープの中にヒグマの前脚の付け根がはっきり見えた。そこにヒグマのバイタル（致死・停止に必要な急所）である心肺がある。狙いが定まる。呼吸を止め、引き金に指をかけた」

日本初の職業ハンター

以来、赤石が仕留めてきたヒグマとの格闘のうち、特筆すべき事例が記録されていく。ここに記されるヒグマの生態は興味深い。

「多くのヒグマは、脅威を感じた相手に対して、いきなり攻撃を仕掛けることはしない。その前段階として、『実際には接触しないが、攻撃するかのように急接近して威嚇行動』を行う。こした行動をブラフチャージと呼び、ヒグマとしては『戦う』ことよりも、相手を『退かせる』ことを目的としている」

「ヒグマは“土饅頭（どまんじゅう）”をつくっていた。ヒグマは自分の食料とみなした獲物には上から土や草木などをかけて、盛り土のようにして埋める習性がある。あとで戻ってきて、残りを食べるのである」

2005年、「南知床・ヒグマ情報センター」が設立された。赤石は業務課長に就任。日本初の「固定給を得ながら、ヒグマやシカなどの野生動物を撃つ職業ハンター」となった。同センターではヒグマの駆除も行う。

羆撃ちの技術も進歩した。監視カメラの設置や、捕獲したヒグマに衛星利用測位システム（GPS）を装着し、追跡調査で行動パターンを明らかにしていく。しかし、最後にヒグマを追い詰めるのは、経験豊富な優れたハンターの勘とヒグマとの知恵比べである。

400キロを超えるヒグマを仕留めた

2013年1月、赤石は400キロを超えるヒグマを仕留めた。本来なら、冬眠の真っ最中のはずである。狩猟仲間と「巻き狩り」で3日間追跡したが、ヒグマは目撃情報のあった最初の地点から60キロの距離を移動していた。途中、寝床にしていた巣にはシカを食った形跡が残されていた。

追い詰められたヒグマは赤石の目の前に現れた。距離は250メートル。彼の銃は「口径375」と呼ばれるサコー社製のカスタム。有効射程は150メートルだ。「まだだ──自分に言い聞かせながら、間合いが縮まるのをひたすら待つ。（中略）よし、今だ」。しかし着弾が逸れ、腰に命中。普通ならこれで崩れ落ちるが、巨羆は踏みとどまる。その動きを冷静に見極めた赤石は2射目を放ち、今度はバイタルゾーンに命中した──。

本書の魅力は、迫真のクマ撃ちだけにとどまらず、道東地区の風物詩が描かれているところにもあり、雄大な自然の春夏秋冬の移り変わりが居ながらにして楽しめる。赤石はエゾシカ猟や今では禁止されている「トド撃ち」でも名人だった。その記述も興味深い。

25年で73歳になった赤石は、巻き狩りも含め15頭のヒグマを駆除した。冬眠前に街中で餌を漁（あさ）るクマは増えている。家畜だけではなく、人的被害も出るようになった。赤石はクマが生息する「山と里の境界線が崩れていく現実」に警告を発している。

『羆撃ちに人生を賭けた男──単独で200頭超のヒグマを仕留めてきた守護神 赤石正男』

山と溪谷社

発行日：2026年4月5日

ソフトカバー：264ページ

価格：1870円（税込み）

ISBN: 978-4-635-34057-1