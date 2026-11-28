２０２６年上半期に国内で生まれた日本人は３２万４５８人で前年同期比１３７９人増となり、１１年ぶりに増加したことが厚生労働省の人口動態統計（概数）で分かった。新型コロナ下で減少していた婚姻数が２４年に増加に転じたことが影響した可能性がある。

ただ、今年上半期の婚姻数は２２万９４５８組で、前年同期比７０８組減少。今年９月までの出生数速報値（５２万３３０４人＝国外で生まれた日本人、国内で生まれた外国人を含む）は前年比０．３％減で、担当者は「年間を通した増減は見通せない」としている。

上半期の都道府県ごとの出生数は多い順に、東京４万１７４５人（前年同期比１８６４人増）、大阪２万５４３１人（同２９２人増）、神奈川２万３９６１人（同１２２人増）、愛知２万１３２５人（同３９２人増）、埼玉１万８４８９人（同８８人増）、千葉１万５９４６人（同１２１人増）、福岡１万５２９４人（同３０８人増）。

２４都道府県で前年同期より増加し、特に都市部で増えていた。

一方、少なかったのは鳥取１３８３人（同７人増）、秋田１４０２人（同４５人減）、高知１４５４人（同３９人減）、島根１５４８人（同４３人減）、徳島１７１０人（同６人減）など。減少は特に石川（同４１６人減）、新潟（同３３０人減）、栃木（同２５８人減）で目立った。

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