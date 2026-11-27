『ゲド戦記』（2006）で監督デビューした宮崎吾朗の第2作『コクリコ坂から』は、東京五輪を翌年に控えた1963年が舞台。脚本を執筆した宮崎駿にとって、“古き良き漫画映画” の伝統が失われていく転換点となる年だった。宮崎が息子・吾朗に託した思いを探る。

昭和の青春を描く

『コクリコ坂から』は、スタジオジブリ17作目の長編アニメーション、宮崎吾朗の2作目の劇場用長編監督作品である。2011年7月16日に公開された。

小高い丘の上に立つコクリコ荘 © 2011 Chizuru Takahashi, Tetsuro Sayama/Keiko Niwa/Studio Ghibli, NDHDMT

メルを乗せて自転車で坂を下る風間俊 © 2011 Chizuru Takahashi, Tetsuro Sayama/Keiko Niwa/Studio Ghibli, NDHDMT

佐山哲郎原作、高橋千鶴作画の1980年の同名少女マンガが基になっている。当時、自らも監督作『風立ちぬ』を制作中だった吾朗の父・宮崎駿が企画・（丹羽圭子との）共同脚本を担当した。宮崎、高畑以外の人物がジブリで2作目の監督作を手掛けたのは、この作品が初めてとなった（のちに米林宏昌の『思い出のマーニー』が続く）。2011年3月に発生した東日本大震災で動揺する人々の心に、挿入歌の坂本九の名曲「上を向いて歩こう」が響き、興行収入44億6000万円を記録、この年の邦画第1位のヒットとなった。また、第35回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞などを受賞している。

それでは、“ポスト宮崎・高畑”の1作となる『コクリコ坂から』の物語は、ジブリを巡る歴史の何を象徴していると言えるのか。ここでは、物語のカギとなる「カルチェラタン」に注目してみたい。

ジブリ設立に尽力したカリスマ経営者

「カルチェラタン」とは、メルや俊が通う横浜の港南学園高校にある明治時代に建てられた老朽化の激しい男子文化部の部室棟（清涼荘）の通称である。『コクリコ坂から』は、カルチェラタンの取り壊し計画に対し、俊ら生徒たちが保存を求めて奮闘する様子が物語の主軸の一つとなっている。

そして、映画の後半、俊とメルらは、学園の理事長を務める実業家の徳丸が経営する東京の出版社「徳丸書店」の雑居ビルまで直談判に行く。彼らの熱い思いに突き動かされた理事長は、多忙な予定を変更してまで、約束通りカルチェラタンを視察に訪れ、建物の保存を正式に約束するのである。プロデューサーを務めた鈴木敏夫の証言によれば、徳丸理事長の登場は、宮崎駿が脚本でこだわったポイントの一つだったそうである。

「徳丸ビル」と出版社、徳丸理事長のモデルは、まさにスタジオジブリ設立の際に出資した徳間書店と、そのカリスマ的創業者で、多くのジブリ映画を制作し、ジブリの初代社長でもあった徳間康快（1921～2000）だ。そのことは、吾朗監督やジブリ側も公式に認めている。

「取り壊し反対」の垂れ幕が掛かる“カルチェラタン”こと男子文化部の部室棟 © 2011 Chizuru Takahashi, Tetsuro Sayama/Keiko Niwa/Studio Ghibli, NDHDMT

港南学園高校の徳丸理事長。モデルは徳間書店の故・徳間康快 © 2011 Chizuru Takahashi, Tetsuro Sayama/Keiko Niwa/Studio Ghibli, NDHDMT

徳間は、名前の「康快」をもじって「徳間豪快」と親しみを込めて呼ばれるほど器の大きい豪放磊落（らいらく）な人物だった。巨大メディア企業「徳間グループ」を一代で築いたほか、今ではアジア最大級となった東京国際映画祭の発足（1985年）を指揮するなど、数々の功績を残した。もちろん、何よりジブリ設立を決断し、宮崎・高畑両監督の作品の制作を強力にバックアップしたことは、日本のアニメ史において特筆に値する貢献だ。さらに、徳間は母校の逗子開成学園の理事長を務め、教育にも力を入れていた。

つまり、『コクリコ坂から』とは、主人公たちが徳間書店＝徳間康快に頼んで、滅びかけている自分たちの伝統や歴史の遺物を守り、未来に伝えていこうとする物語だと解釈することができる。

直談判のシーンには、徳間書店と徳間康快を連想させるディテールがたくさんある。廊下の壁に貼られた『アサヒ芸聞』のポスターは、徳間書店が草創期から発行していた芸能週刊誌で、鈴木敏夫が一時期、編集部に在籍していた『アサヒ芸能』を示唆している。また、社長室の「真善美」の額縁は、徳間が、戦後間もない頃経営に参画していた前衛的な出版社「真善美社」に由来する。同出版社は1年足らずで倒産するが、まだ無名だった安部公房の処女長編小説を刊行するなど、戦後日本文学史に足跡を残している。

徳丸書店の壁にはさまざまな刊行物のポスターが貼られている © 2011 Chizuru Takahashi, Tetsuro Sayama/Keiko Niwa/Studio Ghibli, NDHDMT

社長室に掛けられた「真善美」の額 © 2011 Chizuru Takahashi, Tetsuro Sayama/Keiko Niwa/Studio Ghibli, NDHDMT

滅びゆく“古き良き動きの魅力”

それでは、宮崎が守ろうとしていた「滅びかけている自分たちの伝統や歴史の遺物」とは、具体的に何なのか。

ここで注目したいのは、ジブリの『コクリコ坂から』が1963年の物語だということだ。原作マンガの舞台は1980年ごろなのに対し、宮崎駿が独自に年代設定をしたのである。63年は、22歳の宮崎が東映動画（現在の東映アニメーション）に入社し、アニメーション作家としての人生に踏み出した年だ。そう考えると、この物語は、ジブリへと続く日本アニメの「東映動画的なもの」の伝統を守ろうというメタファーとして読めてくる。

鈴木敏夫は、原作から時代を変更した理由として、宮崎が、この年が「日本という国が狂い始めるきっかけ」になった時代だからだと解説していたと言う。宮崎の言葉の真意はこれ以上分からないが、例えば戦後日本のアニメーションの歴史で見ると、63年は、手塚治虫率いる虫プロダクションが日本最初のテレビアニメ『鉄腕アトム』を発表した年だ。毎週放映の連続アニメで制作に時間的制約があるため、あえて作画枚数を減らし簡略化する「リミテッド・アニメ」の技法を採用し、アニメならではのなめらかな動きを犠牲にして省力化を優先した。

『鉄腕アトム』の大ヒットをきっかけとして、高畑・宮崎が属していた古き良き「動きの魅力」を追求する東映動画の伝統は傍流になり、リミテッド・アニメが主流になっていく。63年はその転換点となる年で、宮崎は、そうしたテレビアニメから始まる日本アニメの形に一貫して批判的であった。

つまり、メルや俊が守ろうとする「カルチェラタン」とは、往年の「東映動画＝漫画映画的なもの」の伝統と記憶だと言える。宮崎は自ら脚本を執筆して息子の吾朗に監督を託すことで、ジブリの未来にその伝統と記憶をつないだのではないだろうか。