古代ローマと日本の風呂は、なぜ一つの物語になったのか—。『テルマエ・ロマエ』で知られるマンガ家ヤマザキマリさんの作品と資料約660点を集めた企画展「ヤマザキマリの世界 今この瞬間を生きる—Carpe Diem—」が、東京都世田谷区の世田谷文学館で2027年2月7日まで開かれている。国境も時代も超える作者の「地球サイズ」の世界観の源泉をたどる。

古代ローマと日本の湯船をつなぐ

壁一面に富士山が描かれた銭湯で、日本人の男たちが目を丸くし、その真ん中で古代ローマ人が荒い息をつく。『テルマエ・ロマエ』の場面だ。主人公は古代ローマの設計技師ルシウスで、「斬新な浴場」を造ろうとするうち排水口に吸い込まれ、21世紀の日本の銭湯へタイムスリップ。現代日本と古代ローマの入浴文化の違いを驚きとともに描く。

『テルマエ・ロマエ』 銭湯を描いた原稿 © ヤマザキマリ/KADOKAWA

マンガ大賞2010と第14回手塚治虫文化賞の短編賞を受賞したヤマザキマリさんの代表作『テルマエ・ロマエ』関連の展示は80点以上あり、世界観に浸ることができる。

展示によると、ヤマザキさんに『テルマエ・ロマエ』の着想が浮かんだのは、シリアの首都ダマスカスを訪れた時。古代ローマの遺跡に遊牧民が住み、洗濯物を干している様子を見て、タイムスリップしたような感覚に陥ったと言う。ヤマザキさんは「現代と古（いにしえ）の時代が混沌（こんとん）と混じり合っている、その〈時間〉からも〈空間〉からも解き放たれたような感覚を描きたかった」としている。

東京、北海道、そして世界へ

会場ではヤマザキさんの作品が「地球サイズ」になった背景を時系列で知ることができる。

1967年、東京で生まれ、5歳でビオラ奏者の母と北海道へ移った。演奏家として忙しかった母は、冒険小説『ニルスのふしぎな旅』や『宝島』といった旅する主人公の物語を読ませた。

会場には、幼い頃にチラシの裏に描いた絵が数多く並ぶ。母の家の段ボール箱から見つかったもので、絵には文章も添えられている。

演奏で忙しい母は夜まで家にいなかった。ヤマザキさんは「孤独をどう紛らわせるか。とにかくチラシの裏であれば、ずっと想像力を駆使して絵を描いていた」と振り返る。幼い日の絵について、「すてきな絵なんですけど、私は悲しい気持ちがよみがえってきてしまうんですね」と話した。

北海道で過ごした日々は、自伝的な作品『ルミとマヤとその周辺』に描かれている。

14歳で約1カ月、フランス、ドイツ、ベルギーを1人で旅した。84年、17歳でイタリア・フィレンツェの国立アカデミア美術学院に留学。イタリアで長男を産み、1995年に講談社新人漫画賞に入選して日本に戻った。展示では生きていくためにマンガを描き始めた初期の作品や、「お金がなかった時に自分で作った」という服も見ることができる。

その後、イタリア人の比較文学研究者との結婚を機に、エジプト、シリア、ポルトガル、米国で暮らした。現在はイタリアと日本を拠点にしている。イタリア人の夫の大家族との暮らしを描いたエッセーマンガ『モーレツ！イタリア家族』『イタリア家族 風林火山』も複数のページを楽しめる。

「筋金入りの遊牧民」

世界各地の思い出を文章と絵でつづった連載『ヤマザキマリの世界逍遥録（しょうよう）』のカットには、国際マンガ祭が開かれるフランスの都市アングレーム、山あいに瓦屋根の家並みが続く佐賀県伊万里市の大川内山（おおかわちやま）、パンダの繁殖研究施設で知られる中国・成都などが描かれている。

フランス・アングレームの街並み『ヤマザキマリの世界逍遥録』から © ヤマザキマリ

佐賀・伊万里の風景 『ヤマザキマリの世界逍遥録』から © ヤマザキマリ

中国・成都のパンダの様子 『ヤマザキマリの世界逍遥録』から © ヤマザキマリ

ヤマザキさんは、自らを「筋金入りの遊牧民型」と称する。

著書『国境のない生き方』では、暮らす町や国の尺度を離れ、「地図を広げていったら、ものの考え方や見え方も変わるんじゃないか」と書いている。会場には、蔵書を含む本や愛用品、思い出の品、レコード・CDなども並び、作者の世界観を理解する一助となる。

手塚文化賞大賞『プリニウス』も

このほか、古代ギリシャと日本を行き来する『オリンピア・キュクロス』、マンガ家とり・みきさんとの共著で古代ローマの博物学者を描き、2024年に第28回手塚治虫文化賞マンガ大賞を受けた『プリニウス』、15世紀のルネサンス画家たちを描いた『リ・アルティジャーニ』などの展示もある。

『テルマエ・ロマエ』は2010年以降、台湾、韓国、イタリア、フランス、スペイン、米国などで各言語版を刊行。実写映画やアニメも各地で公開された。さらに22年3月には、Netflixが新バージョンのアニメを全世界配信。漫画家のとり・みき氏と共作した『プリニウス』も、海外で出版されている。

画家を目指した原点へ

ヤマザキさんがもともと目指していたのは肖像画家だった。留学中のイタリアで専攻したのは15世紀の北方ルネサンス様式の肖像画で、師匠からも肖像画を極めるよう勧められた。しかし需要はなく、生活のためにマンガ家を選んだ。還暦に近づく今、マンガだけでなく、自身の原点である肖像画にも取り組んでいる。

会場には、20年ぶりに肖像画の制作を再開するきっかけとなった、ミュージシャンの山下達郎さんを描いた油彩の肖像画も紹介している。1人で何役も演じる落語の立川志の輔さん、3人一組で人形を操る文楽の人形遣い桐竹勘十郎さんなど、タレントのタモリさんの作品も並んでいる。絵の具がまだ乾ききらない新作もある。

ヤマザキさんは内覧会で「絵を好きだから描いてきたのではなくて、絵を描くしかなかった人生だと自分でも思っている」と語った。

山下達郎の肖像 © ヤマザキマリ

『ヤマザキマリの世界 今この瞬間を生きる–Carpe Diem–』

※クレジットが無い画像は世田谷文学館提供