宮崎駿の長編アニメーションの中でも、異彩を放つ時代劇大作『もののけ姫』。黒澤明の『七人の侍』を超えるべき目標とし、既存の歴史観を覆すことを目指した渾身（こんしん）の一作の背景を読み解く。

制作期間3年、作画枚数14万枚超の大作

『もののけ姫』は、1997年7月に劇場公開された宮崎駿の長編アニメーション第7作である。生きるために森を侵す人間たちと荒ぶる森の神々たちが壮絶な戦いを繰り広げる、スペクタクル時代劇だ。

人間と森の対立の中で、オオカミに育てられ「もののけ姫」と呼ばれる少女サンと、自分の村を守るためタタリ神から死の呪いを受けたエミシ（蝦夷）の少年アシタカの出会いが描かれる。サンは人間を憎んでいるが、アシタカは森の神々と人間たちの間に立って、双方が共に生きる道を模索する。

円熟期を迎えつつあった当時56歳の宮崎駿が、制作期間3年、総制作費21億円、作画枚数14万枚以上を費やして完成させた渾身の大作。難解な物語にもかかわらず、それまでの10年間で築かれていた“ジブリブランド” の勢いと、豪華な声優キャスト陣やディズニーとの提携による初の世界配給の発表、ジブリ作品では異例の暴力表現（腕や首が飛ぶ）、公開時の宮崎の「監督引退宣言」などの話題性が相まって（実際に引退会見を開いたのは2013年の『風立ちぬ』公開後のみ）、興行収入193億円（リバイバル上映を含めた現在では214億6000万円）、観客動員数1420万人を記録する大ヒットになる。この年の社会現象となり、当時の国内史上最高の映画興行収入記録を打ち立てた。公開から30年近く経過した現在でも、歴代7位にランクインしている。

第21回日本アカデミー賞でアニメーション初の最優秀作品賞を受賞したほか、第52回毎日映画コンクール日本映画大賞、第1回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞など国内の映画賞・アニメ賞を独占した、90年代を代表する日本映画・アニメの一つだ。

個人的な体験を記すと、97年の夏休みは特別で、『もののけ姫』公開のちょうど1週間後（7月19日）に、これも当時、社会現象となっていたテレビアニメの完結編『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』（いわゆる“夏エヴァ”）が公開された。当時15歳だった私は、どちらも地元の映画館で友人たちと連れ立って見に行った。映画館のロビーには、『もののけ姫』の「生きろ。」のポスターと、“夏エヴァ”の「だから みんな、死んでしまえばいいのに…」のポスターが並べて貼ってあり、多感な思春期の少年たちの人格形成に大きな影響を与えたのだ。さらなる余談だが、この翌年、富野由悠季（よしゆき）が総監督を務めたテレビアニメ『ブレンパワード』（1998）のコピーは「頼まれなくたって生きてやる。」だった。

© 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

「歴史の表舞台には登場しない人々」を描く

本作の時代設定は、室町時代の中頃（14〜15世紀）とされている。宮崎は、この時代を舞台にした「時代劇」のアニメーションを作る構想に、尊敬する世界的映画監督・黒澤明（1910～1998）と1993年5月に対談した際に既に言及していた。その2年後の95年4月に執筆した『もののけ姫』の企画書「荒ぶる神々と人間の戦い──この映画のねらい」で、宮崎はこのように記している。

「この作品には、時代劇に通常登場する武士、領主、農民はほとんど顔を出さない。姿を見せても脇の脇である。主要な主人公群は、歴史の表舞台には姿を見せない人々や、荒ぶる山の神々である。［…］彼等は武装もし、工場制手工業ともいえる独自の組織をつくりあげている。［…］従来の時代劇の舞台である城、町、水田を持つ農村は遠景にすぎない。［…］これらの設定の目的は、従来の時代劇の常識、先入観、偏見にしばられず、より自由な人物群を形象するためである。最近の民俗学、歴史学、考古学によって、一般に流布されているイメージより、この国はずっと豊かで多様な歴史を持っていた事が判っている。時代劇の貧しさは、ほとんどが映画の芝居によって作られたのだ。この作品が舞台とする室町期は混乱と流動が日常の世界であった。南北朝からつづく下剋上、バサラの気風、悪党横行、新しい芸術の混沌の中から、今日の日本が形成されていく時代である」（宮崎駿『折り返し点 1997~2008』、岩波書店、pp.12-14）

エミシの少年アシタカと「タタラ場」（製鉄所）の女たち © 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

オオカミ、イノシシたちと共に森を守る戦いに出陣する少女サン © 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

エボシ御前に率いられ、武器を持ちサンの襲撃に備えるタタラ場の民たち © 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

時代劇＝『もののけ姫』を作るにあたって宮崎がこだわった「室町時代」とは、日本史においてどのような時代だったのか、改めて整理してみよう。南北朝の動乱を経て、朝廷（天皇）の威光も幕府の権力も低下し、「下剋上」に象徴される武士たちによる戦国時代へと至る混乱期である。

一方で、「北山文化」「東山文化」に代表される雅（みやび）な文化が花開いた時期であり、東山文化では禅宗の影響を受けた「わび・さび」などの独特の美学が芽生えた。茶の湯、能楽、狂言、書院造り（床の間がある武家屋敷の様式）、またはみそ、しょうゆを使い、白米を主食とする和食定番の献立など、現在、一般的に「日本的」とみなされる美意識や文化は、この時代につくられたものである。

同時に、日本史や日本文化のイメージの多様性を象徴する時代だったともいえる。宮崎は、若かりし1970年代以降に登場した新しい日本中世史研究に影響を受け、これまでの時代劇の“常識”や“偏見”にとらわれず、歴史の周縁にいた人たちに焦点をあてようとしていたことが分かる。

『七人の侍』超えを目指した“時代劇の革命”

『もののけ姫』を作るにあたって宮崎が乗り越えるべき仮想敵としたのが、従来の日本史理解に沿う「侍」と「農民」が中心の時代劇映画だった。その代表的な作品が、敬愛する黒澤明の代表作にして、“日本映画史上の最高傑作” “世界で最も有名な日本映画” といわれる不朽の名作『七人の侍』（1954）である。

『七人の侍』は、戦国時代を舞台に、野武士の略奪によって危機に陥った村の農民たちが、個性豊かな7人の侍を雇い、協力して野武士の集団と戦う姿を描く、3時間半に及ぶ壮大なアクション大作時代劇である。リアルでダイナミックな映像表現がその後の日本の時代劇をはじめ、ハリウッドで西部劇『荒野の七人』（1960）や『マグニフィセント・セブン』（2016）としてリメイクされるなど、世界の映画界や数多くの映画人に計り知れない影響を与えた傑作だ。

だが、ここで注目したいのは、物語の最後で侍たちのリーダー、勘兵衛がつぶやく、「勝ったのはあの百姓たちだ…。わしたちではない」という台詞（せりふ）だ。この言葉の背景にあるのは、“百姓”を農民と同一視する歴史的な固定観念である。

一方、宮崎が参照したのは、戦後日本を代表する日本史学者・網野善彦（1928〜2004）の学説だった。網野は、それまでの「水田耕作農民と武士」、要するに「農民」と「侍」の対立という単純なイメージを打ち破る、新たな日本中世のイメージを提起した。私たちが常識だと思っている「百姓＝農民」のイメージは誤りで、せいぜい江戸時代に始まった思い込みにすぎないと指摘したのである。

「百姓」という言葉はもともと「おおみたから」「たみ」という読みで、（官職や位階を持たない）「普通の人々」という意味だった。「天下人民（あめのしたのおおみたから）」「庶民（おおみたから）」と同じ意味の言葉である。そして、「百」は「あらゆる、非常に多くの」という意味の漢字で、「姓」は「血縁集団、職能」を表す漢字なので、「百姓」とは、もともとは「あらゆる姓（苗字）、職業のひとびと」を意味していたという。

『もののけ姫』で宮崎は、武士と農民を中心に据えるのではなく、本当の意味の「百姓」（さまざまな人々）を中心に描いた。邦画でほぼ初めて中世史を新たな視点から描いた、「時代劇の革命」たるアニメーション映画だったのである。