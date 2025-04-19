全線開通50周年を迎えた山陽新幹線に「ONE PIECE（ワンピース）新幹線」が誕生。車両のラッピングはもちろん、座席のヘッドカバーやデッキの乗降ドア、洗面台まで、至る所にルフィ率いる麦わらの一味らが登場する。
かつて海賊が活躍した瀬戸内を麦わらの一味と走る
JR西日本は山陽新幹線の新大阪-博多間で4月12日から、人気漫画・アニメとコラボした「ONE PIECE新幹線」の運行を開始。海賊王を夢見る主人公・ルフィ、仲間の麦わらの一味らと共に車両に乗り込み、冒険に出るようなワクワクした気持ちで旅立てる。
シリーズ第1弾は、山陽新幹線の車窓から見える美しい海をイメージした「せとうちブルー号」。瀬戸内海では平安時代から戦国時代にかけて、村上海賊（水軍）を筆頭に数多くの海賊が活躍した。その沿岸の路線を、ルフィらが突き進む「偉大なる航路（グランドライン）」に倣って「偉大なる線路（グランドレイル）」と呼び、停車駅で観光名所や特産品といった「魅力＝宝物」を手に入れようというコンセプトだ。
人気キャラ満載、チョッパー号やルフィ号も登場！
座席のヘッドカバーや客室ドアなど車両内にも、ポップなデザインで人気キャラクターたちが登場。鏡に手配書のデザインが施されている洗面台もあるので、巨額の懸賞金を掛けられた大物海賊になった気分が味わえる。
さらに各駅発着時の車内チャイムは、テレビアニメの初代オープニングテーマ曲「ウィーアー！」を使用。一部の駅の発着時には、ルフィやチョッパーの声優による社内アナウンスが流れるので聞き逃さないように。
ONE PIECE新幹線は主に新大阪-博多間を「こだま」として運行。5月28日に「トニートニー・チョッパー号」、7月22日には「モンキー・D・ルフィ号」も投入し、3編成をランダムに運行する予定だ。
5月7日までは対象日限定で、5月17日から6月末までは毎日運行となる。運転時刻や停車駅は日によって違い、7月以降のスケジュールも未定のため、公式ホームページの「TRAIN GUIDE」（https://www.jr-onepiece-shinkansen.jp/train/）を確認してから、ルフィたちとの旅程を立てよう。
取材・文＝ニッポンドットコム編集部
写真＝草野 清一郎
バナー写真：せとうちブルー号と先頭車両に描かれたルフィ