今日は何の日：9月9日

今日は何の日：On This Day in Japan

2017（平成29）年 桐生祥秀が10秒の壁突破

陸上競技短距離の桐生祥秀が100メートル走で9秒98を記録。日本選手で初めて10秒の壁を破った。

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その他の出来事

2010（平成22）年 奈良県明日香村の牽牛子塚（けんごしづか）古墳が斉明天皇陵と特定された。

2019（令和元）年 強い台風15号が千葉市付近に上陸した。記録的な暴風が吹き、最大瞬間風速は千葉市中央区で57.5メートルを観測、記録を更新した。首都圏の在来線は始発から運転見合わせが相次ぎ、約277万7000人に影響が出た。千葉県や神奈川県を中心に、最大約93万戸が停電。千葉県内の停電は完全復旧までに2週間以上かかった。

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