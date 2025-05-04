По оценкам Министерства внутренних дел и коммуникаций, численность населения сокращается 14 лет подряд. При этом число пожилых людей в возрасте старше 75 лет достигло 20,77 млн человек, впервые превысив уровень в 20 миллионов. В Японии одновременно происходят сокращение численности населения и его старение.

По оценкам Министерства внутренних дел и коммуникаций, общая численность населения на 1 октября 2024 года составила 123 802 000 человек, что на 550 000 (0,44%) меньше, чем в предыдущем году. Общая численность населения снижается 14 лет подряд. Из общего числа граждане Японии составляют 120 293 000 человек, что на 898 000 меньше (0,74%), что является самым большим сокращением с 1950 года.

18-й год подряд продолжается «естественная убыль», когда число смертей превышает число рождений, она достигла показателя в 890 000 человек, самого высокого показателя за всю историю наблюдений. Число женщин в убыли составило 437 000 человек, 16-й год подряд естественной убыли, а число мужчин – 453 000, 20-й год подряд естественной убыли. Число людей, въехавших в страну, превысило количество людей, покинувших страну, на 340 000.

По префектурам население увеличилось только в Токио и Сайтаме, а в остальных 45 префектурах население сократилось. Темпы убыли населения превысили 1% в 18 префектурах, включая преф. Акита (-1,87%), Аомори (-1,66%) и Иватэ (-1,57%).

Если рассматривать общую численность населения по возрастным группам, то трудоспособное население в возрасте от 15 до 64 лет сократилось на 224 000 человек по сравнению с предыдущим годом до 73 728 000 человек. С другой стороны, население в возрасте 65 лет и старше увеличилось на 17 000 человек по сравнению с предыдущим годом до 36 243 000 человек. Из них 20 777 000 человек находятся в возрасте 75 лет и старше, что на 700 000 больше, чем в предыдущем году. Люди в возрасте 75 лет и старше составляют 57,3%, то есть более половины населения в возрасте 65 лет и старше.

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