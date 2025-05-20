Эпоха торгового профицита давно завершилась, положительное сальдо теперь формируют проценты и дивиденды от зарубежных инвестиций компаний. В 2024 финансовом году дополнительную поддержку оказал эффект ослабления йены.

Согласно предварительным данным статистики платежного баланса за 2024 финансовый год, опубликованным Министерством финансов 12 мая, текущий счет, отражающий торговлю товарами и услугами с зарубежными странами и доходы от инвестиций, зафиксировал профицит в 30,38 трлн йен — максимальный показатель с 1985 финансового года, когда началось ведение сопоставимой статистики.

Торговый баланс (разность между экспортом и импортом) показал дефицит в 4,05 трлн йен.

Несмотря на рост экспорта полупроводникового оборудования и автомобилей, импорт компьютеров и смартфонов значительно увеличился.

Торговый дефицит наблюдается четвертый год подряд.

В то же время профицит «счета первичных доходов», отражающего поступления процентов и дивидендов из-за рубежа, благодаря эффекту ослабления йены вырос на 11,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 41,71 трлн йен, обновив исторический максимум четвертый год подряд.

Баланс услуг зафиксировал дефицит в 2,58 трлн йен.

Баланс цифровых услуг из-за операций с интернет-рекламой и прочих показал рекордный дефицит в 6,97 трлн йен, однако туристический баланс благодаря росту числа иностранных туристов продемонстрировал рекордный профицит в 6,69 трлн йен.

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