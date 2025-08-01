Если посмотреть на прошлые рекорды жары в Японии, то можно увидеть, что температура выше 40 °C часто регистрировалась примерно с 2007 года. В 2025 году в городе Китами на Хоккайдо была зафиксирована температура 39 °C, экстремальная жара дошла и до северных регионов Японии.

По данным Японского метеорологического агентства, 30 июля 2025 года в городе Тамба префектуры Хёго была зафиксирована температура 41,2°C, что стало рекордом самой высокой температуры, когда-либо зарегистрированной в Японии. Предыдущий рекорд составлял 41,1°C и был зафиксирован в городах Кумагая префектуры Сайтама (июль 2018 года) и Хамамацу префектуры Сидзуока (август 2020 года).

Впервые температура превысила 40°C в Японии в июле 1927 года в городе Увадзима префектуры Эхимэ, где она достигла 40,2°C. В июле 1933 года в городе Ямагата префектуры Ямагата была зафиксирована температура 40,8°C. Считается, что это было вызвано климатическим явлением, при котором горячие ветры дуют через горы из префектуры Ниигата на равнины. Это была самая высокая температура, зарегистрированная в Японии за 74 года, но с тех пор, как 16 августа 2007 года в городах Тадзими префектуры Гифу и Кумагая префектуры Сайтама было зафиксировано 40,9°C, этот рекорд многократно обновлялся.

Летом 2025 года на севере Японии ожидается серия чрезвычайно жарких дней с максимальной температурой свыше 35°C, а 24 июля в Китами (Хоккайдо) была зафиксирована температура 39,0°C.

Рекорды высоких температур в Японии

41,2 градуса

Город Тамба, префектура Хёго, 30 июля 2025 г.

41,1 градуса

Город Хамамацу, префектура Сидзуока, 17 августа 2020 г.

Город Кумагая, префектура Сайтама, 23 июля 2018 г.

41,0 градус

Город Сано, префектура Тотиги, 29 июля 2024 г.

Город Мино, префектура Гифу, 8 августа 2018 г.

Город Геро, префектура Гифу, 6 августа 2018 г.

Город Симанто, префектура Коти, 12 августа 2013 г.

40,9 градусов

Город Хамамацу, префектура Сидзуока, 16 августа 2020 г.

Город Тадзими, префектура Гифу, 16 августа 2007 г.

Город Кумагая, префектура Сайтама, 16 августа 2007 г.

40,8 градусов

Город Тайнай, префектура Ниигата, 23 августа 2018 г.

Город Омэ, Токио, 23 июля 2018 г.

Город Тадзими, префектура Гифу, 17 августа 2007 г.

Город Ямагата, префектура Ямагата, 25 июля 1933 г.

40,7 градуса

Город Тадзими, префектура Гифу, 23 июля 2018 г.

Город Тадзими, префектура Гифу, 18 июля 2018 г.

Город Кофу, префектура Яманаси, 10 августа 2013 г.

Город Симанто, префектура Коти, 10 августа 2013 г.

40,6 градуса

Город Фукутияма, префектура Киото, 30 июля 2025 г.

Город Нагаока, префектура Ниигата, 15 августа 2019 г.

Город Мино, префектура Гифу, 18 июля 2018 г.

Город Кофу, префектура Яманаси, 11 августа 2013 г.

Город Кацураги, префектура Вакаяма, 8 августа 1994 г.

Город Хамамацу, префектура Сидзуока, 4 августа 1994 г.

40,5 градусов

Город Кирю, префектура Гумма, 11 августа 2020 г.

Город Исэсаки, префектура Гумма, 11 августа 2020 г.

Город Геро, префектура Гифу, 8 августа 2018 г.

Город Косю, префектура Яманаси, 10 августа 2013 г.

Составлено редакцией на основе данных Японского метеорологического агентства.

Материалы

Японское метеорологическое агентство, Рейтинг температур за всё время наблюдений

Фотография к заголовку: Люди пьют воду перед станцией JR Касивара в г. Тамба, префектура Хёго, где была зарегистрирована самая высокая температура в Японии – 41,2 °C (Jiji Press, 30 июля)

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