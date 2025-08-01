Если посмотреть на прошлые рекорды жары в Японии, то можно увидеть, что температура выше 40 °C часто регистрировалась примерно с 2007 года. В 2025 году в городе Китами на Хоккайдо была зафиксирована температура 39 °C, экстремальная жара дошла и до северных регионов Японии.
По данным Японского метеорологического агентства, 30 июля 2025 года в городе Тамба префектуры Хёго была зафиксирована температура 41,2°C, что стало рекордом самой высокой температуры, когда-либо зарегистрированной в Японии. Предыдущий рекорд составлял 41,1°C и был зафиксирован в городах Кумагая префектуры Сайтама (июль 2018 года) и Хамамацу префектуры Сидзуока (август 2020 года).
Впервые температура превысила 40°C в Японии в июле 1927 года в городе Увадзима префектуры Эхимэ, где она достигла 40,2°C. В июле 1933 года в городе Ямагата префектуры Ямагата была зафиксирована температура 40,8°C. Считается, что это было вызвано климатическим явлением, при котором горячие ветры дуют через горы из префектуры Ниигата на равнины. Это была самая высокая температура, зарегистрированная в Японии за 74 года, но с тех пор, как 16 августа 2007 года в городах Тадзими префектуры Гифу и Кумагая префектуры Сайтама было зафиксировано 40,9°C, этот рекорд многократно обновлялся.
Летом 2025 года на севере Японии ожидается серия чрезвычайно жарких дней с максимальной температурой свыше 35°C, а 24 июля в Китами (Хоккайдо) была зафиксирована температура 39,0°C.
Рекорды высоких температур в Японии
41,2 градуса
- Город Тамба, префектура Хёго, 30 июля 2025 г.
41,1 градуса
- Город Хамамацу, префектура Сидзуока, 17 августа 2020 г.
- Город Кумагая, префектура Сайтама, 23 июля 2018 г.
41,0 градус
- Город Сано, префектура Тотиги, 29 июля 2024 г.
- Город Мино, префектура Гифу, 8 августа 2018 г.
- Город Геро, префектура Гифу, 6 августа 2018 г.
- Город Симанто, префектура Коти, 12 августа 2013 г.
40,9 градусов
- Город Хамамацу, префектура Сидзуока, 16 августа 2020 г.
- Город Тадзими, префектура Гифу, 16 августа 2007 г.
- Город Кумагая, префектура Сайтама, 16 августа 2007 г.
40,8 градусов
- Город Тайнай, префектура Ниигата, 23 августа 2018 г.
- Город Омэ, Токио, 23 июля 2018 г.
- Город Тадзими, префектура Гифу, 17 августа 2007 г.
- Город Ямагата, префектура Ямагата, 25 июля 1933 г.
40,7 градуса
- Город Тадзими, префектура Гифу, 23 июля 2018 г.
- Город Тадзими, префектура Гифу, 18 июля 2018 г.
- Город Кофу, префектура Яманаси, 10 августа 2013 г.
- Город Симанто, префектура Коти, 10 августа 2013 г.
40,6 градуса
- Город Фукутияма, префектура Киото, 30 июля 2025 г.
- Город Нагаока, префектура Ниигата, 15 августа 2019 г.
- Город Мино, префектура Гифу, 18 июля 2018 г.
- Город Кофу, префектура Яманаси, 11 августа 2013 г.
- Город Кацураги, префектура Вакаяма, 8 августа 1994 г.
- Город Хамамацу, префектура Сидзуока, 4 августа 1994 г.
40,5 градусов
- Город Кирю, префектура Гумма, 11 августа 2020 г.
- Город Исэсаки, префектура Гумма, 11 августа 2020 г.
- Город Геро, префектура Гифу, 8 августа 2018 г.
- Город Косю, префектура Яманаси, 10 августа 2013 г.
Составлено редакцией на основе данных Японского метеорологического агентства.
Материалы
- Японское метеорологическое агентство, Рейтинг температур за всё время наблюдений
Фотография к заголовку: Люди пьют воду перед станцией JR Касивара в г. Тамба, префектура Хёго, где была зарегистрирована самая высокая температура в Японии – 41,2 °C (Jiji Press, 30 июля)
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