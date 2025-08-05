日本国内の過去の高温記録をリストアップすると…2007年頃から40度超えが頻発。北日本でも猛暑・酷暑が常態化している。
日本国内の過去の高温記録
【41.8度】
- 群馬県伊勢崎市 / 2025年8月5日
【41.4度】
- 静岡県静岡市 / 2025年8月6日
- 埼玉県鳩山町 / 2025年8月5日
【41.2度】
- 群馬県桐生市 / 2025年8月5日
- 兵庫県丹波市 / 2025年7月30日
【41.1度】
- 静岡県浜松市 / 2020年8月17日
- 埼玉県熊谷市 / 2018年7月23日
【41.0度】
- 群馬県前橋市 / 2025年8月5日
- 栃木県佐野市 / 2024年7月29日
- 岐阜県美濃市 / 2018年8月8日
- 岐阜県下呂市 / 2018年8月6日
- 高知県四万十市 / 2013年8月12日
【40.9度】
- 静岡県浜松市 / 2020年8月16日
- 岐阜県多治見市 / 2007年8月16日
- 埼玉県熊谷市 / 2007年8月16日
【40.8度】
- 新潟県胎内市 / 2018年8月23日
- 東京都青梅市 / 2018年7月23日
- 岐阜県多治見市 / 2007年8月17日
- 山形県山形市 / 1933年7月25日
【40.7度】
- 埼玉県熊谷市 / 2025年8月5日
- 岐阜県多治見市 / 2018年7月23日
- 岐阜県多治見市 / 2018年7月18日
- 山梨県甲府市 / 2013年8月10日
- 高知県四万十市 / 2013年8月10日
【40.6度】
- 茨城県古河市 / 2025年8月5日
- 京都府福知山市 / 2025年7月30日
- 新潟県長岡市 / 2019年8月15日
- 岐阜県美濃市 / 2018年7月18日
- 山梨県甲府市 / 2013年8月11日
- 和歌山県かつらぎ町 / 1994年8月8日
- 静岡県浜松市 / 1994年8月4日
【40.5度】
- 群馬県桐生市 / 2020年8月11日
- 群馬県伊勢崎市 / 2020年8月11日
- 岐阜県下呂市 / 2018年8月8日
- 山梨県甲州市/ 2013年8月10日
気象庁のデータを基に編集部作成
【資料】
- 気象庁「歴代全国ランキング」
バナー写真 : 国内の観測史上最高気温となる41.2度を記録した兵庫県丹波市のJR柏原駅前で水分補給をする人たち（7月30日午後、時事）