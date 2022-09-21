Домон Кэн был выдающейся фигурой в истории японской фотографии. Пионер реализма, посвятивший искусству свою жизнь и устремления, он не останавливался ни перед чем в погоне за «абсолютно непостановочными» сюжетами в начале своей карьеры, а позже стал известен благодаря более глубоким, созерцательным проектам, посвященным традиционному японскому искусству, в частности буддийским храмам и скульптуре.

Фотографы бывают самых разных типов и характеров. Такие, как Домон Кэн (1909-1990), теперь, должно быть, вымирающий вид, находящийся на грани исчезновения: художники, которые погружаются в свою работу как одержимые. В начале его карьеры Домона часто называли «демоном фотографии». Если фотографы такого типа ещё остались сегодня, то это последние представители исчезающей породы.

Домон Кэн снимает статуи на крыше Павильона Феникса в Бёдоин, Удзи, недалеко от Киото, 1964 г. (коллекция Музея фотографии Домона Кэна)

Проницательный взгляд

Домон Кэн родился в 1909 году в городе Саката на побережье Японского моря в префектуре Ямагата. Семья была бедной, оба родителя были наёмными разнорабочими и с раннего детства оставляли ребенка на попечении бабушки и дедушки. В 1916 году семья переехала в Токио, а два года спустя – в Йокогаму. В школе он был выдающимся учеником, пока не стал одержим идеей стать художником и не увлекся археологией. Закончив школу в 1928 году, он сменил множество мест работы, не в силах определиться с карьерой.

В 1933 году, он последовал совету матери и поступил учеником в фотостудию Мияути Котаро. Наконец-то он нашел цель в жизни: стать фотографом. Но будничная работа по созданию скучных портретов в замшелой студии не могла удовлетворить амбиции Домона. Его привлекали новые течения в фотографии, которые начали формироваться в Германии, и в 1935 году он присоединился к группе «Ниппон кобо», возглавляемой Натори Ёносукэ (1910-1962), целью которой было внедрение нового, немецкого подхода к фотожурналистике.

Под строгим руководством Натори Домон быстро прогрессировал как фотожурналист. Он упорно работал, движимый честолюбивым желанием увидеть свои работы опубликованными в Life, американском иллюстрированном журнале, который стал выходить в 1936 году. Но, к досаде Домона, его работы стали публиковаться под именем Натори. В 1939 году, воспользовавшись рабочей поездкой Натори в Соединенные Штаты, Домон Кен послал свой снимок министра иностранных дел Японии Угаки Кадзусигэ в Life, который опубликовал фото под его именем. Этот инцидент привел к ухудшению его отношений с Натори и в конечном итоге привел к уходу Домона из «Ниппон кобо».

В последующие годы он плодотворно работал в качестве фотожурналиста, а также сотрудничал с Центром международных культурных связей (Кокусай бунка синкокай), предшественнике Японского фонда. Тем временем Япония скатилась к катастрофе милитаризма и погрязла в кровопролитной войне в Китае. Несмотря на надвигающийся кризис, работы Домона продолжали находить признание критиков. Его репутация постепенно укреплялась благодаря серии портретов, которые появились в журнале «Сясин бунка», и фоторепортажам. В 1943 году Домон получил первую премию Ars Photo Award за серию портретов. В эссе, посвященном премии, поэт и скульптор Такамура Котаро написал: «В Домоне Кене есть что-то необъяснимое. Его объектив, кажется, обладает способностью проникать в самую глубину людей и вещей».

Разгоралась Вторая мировая война и работа Домона в качестве фотожурналиста неизбежно подвергалась более строгому контролю. В этот трудный период Домон сосредоточился на съемках кукольного театра бунраку и начал фотографировать храм Муродзи в префектуре Нара. Примерно в это же время он начал снимать портреты писателей и интеллектуалов, таких как Кавабата Ясунари и Умэхара Рюдзабуро, которые позже вошли в альбом «Фубо» (Лица), опубликованный в 1953 году.

Портрет писателя Кавабата Ясунари. Домон Кэн, 1951 г. (коллекция Музея фотографии Домона Кэна)

«Абсолютно непостановочный» реализм

15 августа 1945 года долгая война наконец закончилась, а вместе с ней и период терпеливого подчинения обстоятельствам для Домона. Он начал серию амбициозных проектов, стремясь отразить в своих фотографиях стремительные социальные изменения послевоенного периода. С января 1950 года Домон оценивал работы читателей, которые они присылали в фотожурнал Kamera. «Всю свою веру, опыт и искренность я посвящаю делу содействия становлению фотографии как независимой формы современного искусства, в социальном и культурном аспектах», - заявил он. И верный своему слову Домон погрузился в анализ читательских работ, в каждом номере публикуя подробные критические замечания, поощряя и образовывая читателей, которые прислали свои снимки.

Так начался постепенный расцвет движения, которое стало известно как японский фотореализм. Домон сформулировал четкие тезисы направления, обозначая его цели как «абсолютно случайный снимок, абсолютно непостановочный» и «взаимодействие между камерой и объектом съемки». Фотографы по всей стране откликнулись на его призыв. Среди фотографов, вдохновленных Домоном, такие значимые имена, как Кидзима Такаси (1920-2011), Томацу Сёмэй (1930-2012) и Кавада Кикудзи (1933).

«Кондо Исами и Курама Тэнгу», серия «Дети Кото». Домон Кэн, 1955 г. (коллекция Музея фотографии Домона Кэна)

В это же время Домон начал чувствовать, что ему нужно найти свой собственный подход к реализму и применить его в своей работе фотографа. В 1955 году он стал фотографировать детей на улицах традиционных рабочих районов ситамати в Токио, где он жил, и затем публиковал эти снимки под названием «Дети Кото» (Кото-но кодомо). Но он не был удовлетворен результатами, и с июля 1957 года Домон начал посещать Хиросиму.

«Полное собрание работ Домона Кэна, том 10: Хиросима (1985)». Примечание редактора: на обложке изображены карманные часы Waltham, принадлежавшие начальнику подразделения полиции префектуры Хиросима, со стрелками уничтоженными взрывом в 8:15 утра, когда над городом взорвалась атомная бомба (коллекция Музея фотографии Домона Кэна)

С июля по ноябрь 1957 года он шесть раз ездил в Хиросиму, проведя в городе в общей сложности 36 дней, беря интервью и фотографируя «как одержимый» в нескольких локациях, включая больницу для выживших после атомной бомбардировки, школы для сирот войны, детей с особыми потребностями и слепых. Даже после того, как все запланированные съёмки для его книги «Хиросима» (опубликованной в 1958 году) были завершены, Домон ездил в Хиросиму из Токио еще почти 10 раз, сделав в общей сложности 5800 негативов. Из них он напечатал 800 фотографий, из которых включил в альбом только 171. Эти иногда шокирующие снимки были результатом его беззаветного труда, детищем, в которое Домон вложил всю свою энергию и талант. Книга получила громкое признание в Японии и за рубежом. На её страницах полной мере ощущается воздействие бескомпромиссного взгляда Домона, не отводящего глаз от объектов съёмки, будь то девочки-близнецы в школе для слепых или операция по пересадке кожи на лице пациентки.

Семья, переживших атомную бомбардировку, 1957 г. Домон Кэн, из альбома «Хиросима», 1958 г. (коллекция Музея фотографии Домона Кэна)

В декабре 1959 года он провел более двух недель в префектуре Фукуока на севере Кюсю, снимая в шахте Тикухо и окрестностях. Домон стремился запечатлеть в фотографиях жизнь шахтеров и их семей в период, когда многие шахты закрывались из-за перехода с угля на нефть. Альбом «Хиросима» вышел роскошным изданием, один экземпляр стоил 2300 йен, в то время как средняя зарплата офисного работника составляла около 16 000 йен в месяц. Для своего следующего проекта Домон был полон решимости сделать все по-другому. «Дети Тикухо» (Тикухо-но кодомо-тати ) была напечатана на дешёвой бумаге и издана доступным тиражом стоимостью всего 100 йен за экземпляр. Альбом, в основном состоящий из фотографий сестёр, живущих со своим отцом в полуразрушенной лачуге, разошёлся тиражом более 100 000 экземпляров и по нему даже сняли фильм.

«Полное собрание работ Домона Кена, том 11: Дети Тикухо» (1985). (коллекция Музея фотографии Домона Кэна)

Слабеет здоровье, но не стремления

Визит в Тикухо стал важным поворотным моментом в жизни Домона. Вскоре после завершения проекта инсульт вывел фотографа из строя, и он был вынужден пройти длительный период лечения и реабилитации. Хотя после изнурительной программы восстановления Домон вернул себе способность ходить, изнуряющие поездки в экспедиции и интенсивные съёмки, которые были характерны для его стиля работы раньше, стали невозможны.

Ещё до своей болезни Домон начал работу над серией фотографий, которые будут опубликованы в «Камэра майнити» под названием «Паломничества в древние храмы» (Кодзи дзюнрэй). Идея исследовать истоки японской культуры, фотографируя старые храмы и буддийские скульптуры, увлекала Домона еще до войны. Утрата физических сил и свободы передвижения вынудила его сконцентрировать свою энергию на храмовой серии, нравилось ему это или нет. Невозможность быть на переднем крае погони за сюжетами, которые затрагивали острые социальные проблемы, должно быть, стала для него болезненным ударом.

«Избранные фотографии Домона Кэна, составлено автором» (новое издание, 2009). Примечание редактора: на обложке крупным планом изображена стоящая Каннон (бодхисаттва Авалокитешвара) из Восточной пагоды храма Якуcидзи, Нара. (коллекция Музея фотографии Домона Кэна)

Несмотря на ограниченную подвижность, Домон не поддавался унынию. С неукротимым энтузиазмом он продолжал работать над съёмками для своей серии о древних храмах. После второго инсульта он был вынужден нанять помощников, которые катали его инвалидную коляску и возили в горы, чтобы он мог продолжать снимать. Многочисленные истории ясно показывают, что его прямое, бескомпромиссное отношение к своей работе осталось неизменным, несмотря на ухудшение здоровья. Готовясь, несмотря на сгущающуюся темноту, снимать Восточную башню храма Якусидзи в Наре, Домон разругал своих ассистентов за их скептицизм по поводу его решения продолжать съемки в таких неблагоприятных условиях: «Чертовы снимки не получаются, потому что вы не верите, что они получатся!» Несмотря на слабеющее здоровье, Домон продолжал оправдывать свою репутацию «демона фотографии».

Домон на съёмках в храме Муродзи, Нара, около 1966 г. (коллекция Музея фотографии Домона Кэна)

Серия работ Домона «Паломничества в древние храмы» в конечном итоге составила пять томов. Первый том, содержащий фотографии древних храмов префектуры Нара, включая Хорюдзи, Тюгудзи и Якусидзи, вышел в 1963 году; пятый и последний том был опубликован в 1975 году. Этот гигантский проект был поистине делом всей жизни Домона. Созданные с использованием уникальной техники, которая опирается на точность и выразительность широкоформатных камер, а также многократное использование вспышки для создания динамичной игры света и тени, фотографии Домона наполнены уникальной энергией жизни. Снятые крупным планом, они схватывают мельчайшие детали буддийских изображений и храмов в особой манере, которую никому пока не удалось превзойти.

«Фотографии эпохи Сёва: Полное собрание работ, том 5» (1982). Примечание редактора: на склоне лет Домону наконец удалось снять свой любимый храм Муродзи в снегу. Над каменной лестницей видна крыша павильона Кондо (коллекция Музея фотографии Домона Кэна)

Страсть Домона к фотографии не охладела до самого конца. В 1978 году, уже после завершения проекта «Паломничества», ему, наконец, удалось сфотографировать Муродзи в снегу, исполнив мечту, которую он лелеял в течение 40 лет. Однако в сентябре 1979 года его разбил третий инсульт, и остаток своей жизни Домон провел в больнице. Он умер в 1990 году в возрасте 80 лет.

Домон Кэн считал своим долгом фотожурналиста документировать социальную реальность и привлекать к ней внимание общества. В то же время, на протяжении всей своей жизни он продолжал задавать вопрос: что значит быть японцем, в чём суть японской культуры? В эссе «Вещи, которые мне нравятся», опубликованном в одном из номеров журнала «Кодзи дзюнрэй» в 1971 году, Домон писал:

«Поскольку в последние годы я провожу так много времени, путешествуя по храмам и фотографируя буддийское искусство, люди иногда с сарказмом спрашивают, не стал ли я каким-то буддийским отшельником. Но правда в том, что неважно, фотографирую ли я Хиросиму или статую Будды врачевания Якуси нёрай, моя работа всегда посвящена одному и тому же: непрекращающемуся диалогу между японцами – такими же людьми, которые ощущали пульс этой жизни 1000 лет назад».

Домон Кэн сохранил это убеждение на протяжении всей своей жизни и на его основе построил неподвластный времени фотографический мир эпического масштаба, который выходит за границы эпохи.

Музей фотографии Домона Кэна

Музей фотографии Домона Кэна был первым в Японии музеем, посвящённым фотографии. Он был создан, чтобы отдать должное достижениям Домона и сохранить его коллекцию из 70 000 изображений. В 2009 году он получил две звезды в туристическом путеводителе «Мишлен» по Японии. Премия Домона Кэна, одна из самых престижных японских премий в области фотографии, была учреждена издательской группой Майнити в 1981 году и присуждается лучшему альбому документальных фотографий, опубликованному в текущем году. Работы, получившие премию, пополняют коллекцию коллекции музея.

Адрес: Ииморияма 2-13, Саката, префектура Ямагата

Ииморияма 2-13, Саката, префектура Ямагата Телефон: 0234-31-0028

0234-31-0028 Веб-сайт: http://www.domonken-kinenkan.jp/english/

Музей фотографии Домона Кэна

Фотография к заголовку: «Кондо Исами и Курама тэнгу», автор Домон Кэн, 1955 г. (все фотографии предоставлены Музеем фотографии Домона Кэна)