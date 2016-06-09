1 июня 2016 г. после завершения очередной парламентской сессии премьер-министр Абэ Синдзо на пресс-конференции объявил об отсрочке повышения потребительского налога с 8% до 10% до октября 2019 года. Первоначально налог планировалось повысить с октября 2015 г., потом повышение переносили на апрель 2017 года. Таким образом, повышение налога отсрочено на четыре года по сравнению с первоначальными планами.

На пресс-конференции премьер-министр Абэ указал на большие риски, с которыми сталкивается мировая экономика, и сказал: «Мы решили, что повышение налога следует отложить, чтобы не подорвать спрос на внутреннем рынке».

«Откладывать мы не будем»: изменения в риторике премьер-министра

Ранее премьер Абэ категорически отвергал предположения о возможности новой отсрочки повышения налога: «Новой отсрочки не будет. Решительно заявляю об этом» (18 ноября 2014 г.), «Повторяю снова и снова – если только не случится что-то наподобие кризиса Lehman Brothers, повышение будет проводиться, как запланировано» (24 сентября 2015 г.). Однако с началом 2016 года высказывания премьера начали звучать по-другому. «Действительно ли мировая экономика сокращается? Следует профессионально проанализировать эту проблему и потом принимать решение» (19 января), «Если после повышения налога мы не повысим налоговые сборы, смысла в этом не будет никакого» (14 марта).

Между этими высказывания лежит огромная пропасть. Правительство собиралось за счёт повышения потребительского налога обеспечить пенсионные выплаты, медицинское обслуживание и прочие социальные расходы, однако премьер Абэ постепенно склоняется к мысли, что повышение налога будет бессмысленным, если сборы от подоходного налога повысятся, но это ударит по личному потреблению и упадут сборы подоходного налога и налогов юридических лиц.

Среди экономических аналитиков, поддерживающих курс Абэ, много сторонников минимизации государственного вмешательства в экономику, таких как почётный профессор Йельского университета Хамада Коити, советник секретариата правительства и посол в Швеции Хонда Эцуро и прочие. Вместе с тем, премьер-министр дистанцируется от Министерства финансов, важнейшей задачей которого является регулирование государственных финансов.

К нынешнему решению премьера подтолкнула проведенная в марте международная аналитическая конференция по экономике и финансам, на которую пригласили специалистов со всего мира. На конференции профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц и профессор Городского университета Нью-Йорка Пол Кругман высказались в духе того, что на фоне слабости мировой экономики повышение налога проводить не следует. Оба эти исследователя являются лауреатами Нобелевской премии в области экономики. Похоже, что рекомендацию об отсрочке повышения налога Абэ получил от высочайших авторитетов экономической науки.

Саммит в Исэ-Сима и решение об отсрочке повышения налога

Премьер Абэ для подготовки отсрочки повышения налога использовал и саммит «Большой семёрки» в Исэ-Сима, проходивший 26-27 мая. Председательствовавший на саммите Абэ подчёркивал свои опасения за состояние мировой экономики, и президент Франции Олланд даже как-то возразил ему: «Мы не находимся в состоянии кризиса». Однако на пресс-конференции по окончанию саммита премьер Абэ заявил: «Страны G7 разделяют сильные опасения о кризисе», и сказал, что «решительно настроен запустить двигатель абэномики на полную мощность», выразив намерение проводить необходимые фискальные меры, включающие и отсрочку повышения налога.

В Министерстве финансов, давно лелеющем мечты о повышении налога, в марте заметили, куда ветер дует. Окончательно это решилось, вероятно, уже после саммита. Заместитель премьера и министр финансов Асо Таро пытался переубедить премьера, заявив: «Если отложить (повышение налога), то нужно будет провести ещё раз выборы, и если доверие (избирателей) будет не на нашей стороне, то такой шаг будет нелогичным», упоминая даже о возможности одновременных выборов в обе палаты парламента, но после трёхчасовой беседы за ужином ему пришлось признать необходимость следовать курсом, предложенным премьером Абэ.

Многие считают, что решения Абэ оказывают благоприятное краткосрочное влияние на японскую экономику, и если посмотреть на различные опросы общественного мнения, то увидим, что согласных с отсрочкой повышения налога гораздо больше, чем её противников. Потому-то Абэ и уверен в себе.

Однако же в отношении средне- и долгосрочной перспективы замораживания повышения налога есть и немало возражений. Кобаяси Ёсимицу, представительный секретарь Японского экономического общества, выразил обеспокоенность проблемой оздоровления финансов: «Без болезненных реформ, включающих урезание социальных расходов, цифры не будут сходиться».

Груз ответственности премьера Абэ за экономический рост и оздоровление финансов

Снижение рождаемости и старение населения в будущем в Японии неизбежны. Согласно исследованию Национального института исследований демографии и социального обеспечения, население Японии, составлявшее 128 060 000 человек в 2010 году, к 2030 году составит 116 620 000 человек, а к 2060 году – 86 720 000 человек. Особенно понизится количество населения в репродуктивном возрасте, с 81 730 000 человек в 2010 году до 44 180 000 человек к 2060 году, снизившись с 63,8% от общего числа жителей Японии до 50,9%.

По этим оценкам, предполагается, что суммарный коэффициент рождаемости упадёт с 1,39 в 2010 г. до 1,33 к 2024 году и потом установится на отметке 1,35. В последние несколько лет он был выше прогнозируемого значения и в 2015 г. составил 1,46, так что, возможно, сокращение населения будет проходить не так быстро, как предполагалось по оценкам исследования. И всё же, несмотря на некоторый подъём коэффициента рождаемости, он ещё очень далёк от значения в 2,07, необходимого для поддержания численности населения.

Основная идея абэномики заключается в том, чтобы добиться экономического роста, который приведёт к повышению благосостояния жителей Японии, и в то же время увеличить поступление налогов и оздоровить финансы. Для ускорения экономического роста необходимо привлечение большего количества рабочей силы и повышения производительности. Однако основное работоспособное население идёт на убыль. Возможно ли восполнить нехватку рабочей силы за счёт привлечения женщин в общественное производство и использования труда пожилых людей? И насколько удастся повысить производительность труда?

С отсрочкой повышения потребительского налога задачи, стоящие перед абэномикой, обрисовались ещё более отчётливо. Похоже, что премьер Абэ поставил себя в такую ситуацию, когда на нём лежит огромная ответственность за решение сложнейшей задачи управления наихудшей среди развитых стран финансовой системой.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Абэ Синдзо объявляет об отсрочке повышения потребительского налога до 10% (©Jiji)

(Статья на японском языке опубликована 1 июня 2016 г.)