Знаменитый курорт с живописным морским пейзажем
В 2016 году Япония будет возглавлять «Большую семёрку». 5 июня 2015 года премьер-министр Абэ Синдзо назвал город Сима в преф. Миэ местом проведения саммита G7. Остров Касикодзима, на котором будет проходить встреча, известен как морской курорт, откуда открывается живописный вид на море и многочисленные большие и маленькие острова. Поблизости расположено святилище Исэ, и похоже, что главам государств, которые примут участие в саммите, постараются в самом лучшем свете представить традиционную японскую культуру.
Перед отбытием на саммит, проходивший в 2015 году в Германии, премьер в аэропорту Нарита сказал: «Мне хотелось бы, чтобы мировые лидеры как следует оценили красоту японской природы, богатую культуру и традиции Японии, и поэтому я решил провести встречу в префектуре Миэ. Саммит пройдёт в городе Сима».
В качестве возможных мест проведения встречи рассматривались восемь японских городов. Помимо Симы, в качестве наиболее вероятных кандидатов называли также Сендай, пострадавший от землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, и Хиросиму, которая пережила атомную бомбардировку, но сумела восстать из пепла.
Места проведения саммитов в Японии
|Премьер-министры
|1979
|Токио
|Охира Масаёси
|1986
|Токио
|Накасонэ Ясухиро
|1993
|Токио
|Миядзава Киити
|2000
|Наго, преф. Окинава
|Мори Ёсиро
|2008
|Тояко, преф. Хоккайдо
|Фукуда Ясуо
|2016
|Сима, преф. Миэ
Сокровища японской кухни
Город Сима расположен на одноимённом полуострове в восточной части полуострова Кии, в двух часах езды на скором поезде от Нагои, а до Киото можно доехать за три часа. Весь полуостров в 1946 году стал Национальным парком Исэ-Сима. Вдоль сильно изрезанной береговой линии устроены жемчужные фермы, и в этих местах ныряльщицы ама добывают морское ушко и другие виды моллюсков. Побережье славится добываемыми здесь японскими омарами исээби, устрицами и фугу. В префектуре Миэ также производят один из элитных сортов японской говядины вагю, «мацудзакагю», и эти места являются настоящей кулинарной сокровищницей, откуда появляются деликатесы мирового уровня.
Неподалёку расположен город Исэ и святилище Исэ, которое, следуя традиции, продолжающейся уже на протяжении 1300 лет, перестраивают заново на новом месте каждые двадцать лет. Внутреннее и внешнее святилища комплекса Исэ в год посещают в общей сложности более 10 миллионов паломников.
К северу от города Сима находится город Тоба, где в 1893 году Микимото Кокити впервые в мире достиг успеха в выращивании жемчуга. Маленький остров, где это произошло, называют «Жемчужным островом Микимото», и там есть его музей.
В префектурах Миэ, Нара и Вакаяма, общие границы которых проходят по полуострову Кии, находятся три важных места паломничества – Ёсино-Оминэ, вершины Кумано и гора Коя, а также древние паломнические маршруты – дороги Кумано, Оминэ-Окугакэ и Коясан-Тёиси, которые вошли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Фотография к заголовку: Вид на залив Аго с острова Касикодзима(Статья на японском языке опубликована 8 июня 2015 г.)