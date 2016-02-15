Знаменитый курорт с живописным морским пейзажем

В 2016 году Япония будет возглавлять «Большую семёрку». 5 июня 2015 года премьер-министр Абэ Синдзо назвал город Сима в преф. Миэ местом проведения саммита G7. Остров Касикодзима, на котором будет проходить встреча, известен как морской курорт, откуда открывается живописный вид на море и многочисленные большие и маленькие острова. Поблизости расположено святилище Исэ, и похоже, что главам государств, которые примут участие в саммите, постараются в самом лучшем свете представить традиционную японскую культуру.

Перед отбытием на саммит, проходивший в 2015 году в Германии, премьер в аэропорту Нарита сказал: «Мне хотелось бы, чтобы мировые лидеры как следует оценили красоту японской природы, богатую культуру и традиции Японии, и поэтому я решил провести встречу в префектуре Миэ. Саммит пройдёт в городе Сима».

В качестве возможных мест проведения встречи рассматривались восемь японских городов. Помимо Симы, в качестве наиболее вероятных кандидатов называли также Сендай, пострадавший от землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, и Хиросиму, которая пережила атомную бомбардировку, но сумела восстать из пепла.

Места проведения саммитов в Японии

Премьер-министры 1979 Токио Охира Масаёси 1986 Токио Накасонэ Ясухиро 1993 Токио Миядзава Киити 2000 Наго, преф. Окинава Мори Ёсиро 2008 Тояко, преф. Хоккайдо Фукуда Ясуо 2016 Сима, преф. Миэ

Сокровища японской кухни

Город Сима расположен на одноимённом полуострове в восточной части полуострова Кии, в двух часах езды на скором поезде от Нагои, а до Киото можно доехать за три часа. Весь полуостров в 1946 году стал Национальным парком Исэ-Сима. Вдоль сильно изрезанной береговой линии устроены жемчужные фермы, и в этих местах ныряльщицы ама добывают морское ушко и другие виды моллюсков. Побережье славится добываемыми здесь японскими омарами исээби, устрицами и фугу. В префектуре Миэ также производят один из элитных сортов японской говядины вагю, «мацудзакагю», и эти места являются настоящей кулинарной сокровищницей, откуда появляются деликатесы мирового уровня.

Неподалёку расположен город Исэ и святилище Исэ, которое, следуя традиции, продолжающейся уже на протяжении 1300 лет, перестраивают заново на новом месте каждые двадцать лет. Внутреннее и внешнее святилища комплекса Исэ в год посещают в общей сложности более 10 миллионов паломников.

К северу от города Сима находится город Тоба, где в 1893 году Микимото Кокити впервые в мире достиг успеха в выращивании жемчуга. Маленький остров, где это произошло, называют «Жемчужным островом Микимото», и там есть его музей.

В префектурах Миэ, Нара и Вакаяма, общие границы которых проходят по полуострову Кии, находятся три важных места паломничества – Ёсино-Оминэ, вершины Кумано и гора Коя, а также древние паломнические маршруты – дороги Кумано, Оминэ-Окугакэ и Коясан-Тёиси, которые вошли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Фотография к заголовку: Вид на залив Аго с острова Касикодзима

(Статья на японском языке опубликована 8 июня 2015 г.)