Un bello paraje insular

El primer ministro Abe Shinzō anunció el pasado 5 de junio que Shima, en la prefectura de Mie, sería el lugar de celebración de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) que tendrá lugar en Japón en 2016. El lugar central de la cumbre será Kashikojima, una de las numerosas islas esparcidas a lo largo de la costa Pacífica del lugar. La proximidad del Santuario de Ise y otros lugares históricos parece haber tenido peso sobre esta elección, y se espera que las autoridades locales acojan a los líderes mundiales mostrándoles la cultura tradicional japonesa.

Antes de partir desde el aeropuerto de Haneda hacia Alemania para la cumbre del G7 de 2015, el primer ministro Abe explicó las razones para elegir la prefectura de Mie, afirmando que deseaba seleccionar un lugar que permitiese a los líderes mundiales experimentar la belleza natural de Japón, su rica cultura, y sus antiguas tradiciones.

Junto a Shima había otras siete ciudades candidatas. Entre ellas se incluían dos símbolos de la recuperación: Sendái en la prefectura de Miyagi, que ha atraído la atención internacional por sus esfuerzos para la reconstrucción después del Gran Terremoto del Este de Japón en 2011, y Hiroshima, una ciudad que renació después de ser destruida por la bomba atómica en 1945.

Lugares de las cumbres del G7 en Japón

Primer ministro 1979 Tokio Ōhira Masayoshi 1986 Tokio Nakasone Yasuhiro 1993 Tokio Miyazawa Kiichi 2000 Nago, prefectura de Okinawa Mori Yoshirō 2008 Tōyako, prefectura de Hokkaidō Fukuda Yasuo 2016 Ise-Shima, prefectura de Mie

Un tesoro gastronómico y cultural

Shima se encuentra situada en la parte oriental de la península de Kii, a dos horas en tren express desde Nagoya y a tres desde Kioto. En 1946 el área peninsular de Shima fue designada como el Parque Nacional de Ise-Shima. La accidentada línea de costa contiene criaderos de perlas donde trabajan mujeres submarinistas conocidas como ama, que capturan orejas de mar y otras variedades de marisco. Es también famosa por las langostas, las ostras y el pez globo. Al noroeste de Shima está Matsuzaka, hogar de la famosa variedad de ternera japonesa matsuzakagyū.

Colindando con Shima en el noroeste está Ise, donde se encuentra el antiguo santuario. Durante los últimos 1.300 años los edificios principales del Santuario de Ise han sido reconstruidos cada 20 años en una ceremonia conocida en japonés como shikinen sengū. Cada año más de 10 millones de personas visitan los santuarios interiores y exteriores de este lugar sagrado.

Al norte de Shima está Toba, el lugar de nacimiento de Mikimoto Kōkichi, que en 1893 logró crear la primera perla cultivada. A poca distancia de la costa en la bahía de Ise está la Isla de las Perlas de Mikimoto, una atracción turística que contiene un museo y otras instalaciones relacionadas con la contribución de Mikimoto a la acuicultura de perlas.

Extendiéndose entre las prefecturas de Mie, Nara y Wakayama de la península de Kii están los tres lugares sagrados de Yoshino-Ōmine, Kumano Sanzan y Kōyasan. Esta área, que incluye numerosas rutas antiguas de peregrinación y edificios religiosos envueltos en una belleza natural exuberante, son un Patrimonio Mundial de la UNESCO.

(Fotografía del encabezado: vista de la bahía de Ago desde Kashikojima).