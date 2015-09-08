美丽的岛屿，度假胜地

6月5日，首相安倍晋三宣布，2016年由日本主办的七国集团峰会（G7）将在三重县志摩市召开。峰会会场贤岛，是一个大小岛屿星罗棋布、自然风光美丽如画的度假胜地。它还邻近伊势神宫等名胜古迹，因此这一决定被认为意在向与会国首脑大力宣传“日本的传统”。

为参加2015年G7峰会，安倍在羽田机场前往德国之前谈到了他的这个决定的原因，称“我希望让各国领导亲身体验日本美丽的自然、丰富的文化和传统，因此将会址选在三重县，名称为‘伊势志摩峰会’”。

日本国内有8个举办峰会的候选城市。除志摩市外，东日本大地震的受灾城市仙台市、遭受原子弹轰炸后实现了重建并一直致力于彻底废除核武器的广岛市，曾被认为是很有希望的候选地。

日本G7峰会举办地

首相 1979 东京 大平正芳 1986 东京 中曾根康弘 1993 东京 宮泽喜一 2000 冲绳县名护市 森喜朗 2008 北海道洞爷湖町 福田康夫 2016 三重县志摩市

日本龙虾和松坂牛：食材的宝库

志摩市位于纪伊半岛东端的志摩半岛，乘坐特快列车（近畿日本铁道公司）从名古屋或京都出发前往，分别为2小时和3小时的距离。半岛一带在1946年被指定为伊势志摩国立公园。沿海是典型的下沉海岸，珍珠养殖业发达，以潜水采集海螺、鲍鱼为生的渔女也远近闻名。这里除了以日本龙虾的原产地而为人所知外，牡蛎、天然河豚等也很有名。另外，三重县还是“和牛”的顶级品牌“松坂牛”的产地，是一个能在世界上引以自豪的食材宝库。

伊势神宮坐落在毗邻的伊势市，每20年一次的神宫修缮翻新仪式——“迁宫”延续至今，已有1300年历史。每年前来内宮、外宮祭拜的人数总计超过1000万人。

位于志摩市北部的鸟羽市，是御木本幸吉人工养殖珍珠并于1893年在世界上首获成功之地。该市的“御木本珍珠岛”上，开设了珍珠博物館等，已成为旅游胜地。

横跨纪伊半岛上的三重县、奈良县、和歌山县的三大朝山圣地（吉野大峰、熊野三山、高野山）和朝圣之路（熊野朝圣道、大峰奥駈道、高野山町石道），已被列入联合国教科文组织的世界文化遗产名录。

标题图片：从贤岛远望英虞湾