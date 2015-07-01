منتجع جزيري خلاب

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم ٥ يونيو/ حزيران أن مدينة شيما التي تقع بمحافظة ميئي ستستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي ستعقد في اليابان في عام ٢٠١٦. وسيكون المكان الرئيسي للقمة جزيرة كاشيكوجيما، والتي تعد واحدة من عدة جزر خلابة تقع على طول المنطقة الوعرة لساحل المحيط الهادئ. ويعتقد أن وقوع الجزيرة على مقربة من معبد إيسي الشهير وغيره من المواقع التاريخية قد أثر في عملية الاختيار وينم عن رغبة في التركيز والترويج للثقافة اليابانية التقليدية للزعماء والقادة الذين سيحضرون القمة.

وقد أوضح آبي قبل مغادرته من مطار هانيدا الدولي لألمانيا لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع ٢٠١٥ عن سبب اختياره محافظة ميئي قائلا إنه يريد اختيار المكان الذي من شأنه أن يسمح لقادة آخرين معايشة وتجربة جمال الطبيعة، الثقافة الغنية، والتقاليد العريقة التي تميز اليابان.

وبجانب شيما كانت هناك سبعة مدن أخرى مرشحة للفوز باستضافة الحدث العالمي. وقد شملت المدن المرشحة رمزين من رموز إعادة الإعمار: مدينة سينداي بمحافظة مياغي والتي جذبت الاهتمام بفضل جهود إعادة الإعمار بعد زلزال شرق اليابان الكبير الذي وقع في ١١ مارس/ آذار ٢٠١١، وهيروشيما وهي المدينة التي ولدت من جديد بعد أن دمرتها القنبلة الذرية في عام ١٩٤٥.

أماكن انعقاد القمة في اليابان

السنة المكان رئيس الوزراء ١٩٧٩ طوكيو أوهيرا ماسايوشي ١٩٨٦ طوكيو ناكاسوني ياسوهيرو ١٩٩٣ طوكيو ميازاوا كيئتشي ٢٠٠٠ ناغو، محافظة أوكيناوا موري يوشيرو ٢٠٠٨ طوياكو، محافظة هوكايدو ياسوؤ فوكودا ٢٠١٦ شيما، محافظة ميئي

عالم الطبخ والكنز الثقافي الدفين

تقع شيما على الجانب الشرقي من شبه جزيرة كيي، وتستغرق الرحلة ساعتين بالقطار السريع من ناغويا وثلاث ساعات من كيوتو. وفي عام ١٩٤٦ تم تخصيص شبه جزيرة كيي بالكامل لتصبح حديقة إيسي شيما الوطنية. الساحل شديد التعرجات يتم بمزارع اللؤلؤ وكذلك تشتهر بالغواصين السيدات الذي يطلق عليهن ”أما“، اللواتي يقمن باصطياد أذن البحر وأنواع أخرى من الأسماك الصدفية. كما أنها تشتهر أيضا بجراد البحر الياباني، المحار، والأسماك المنتفخة. وفي الشمال الغربي من شيما توجد مدينة ماتسوزاكا، موطن ماتسوزاكاغيو التي تشتهر بلحوم الأبقار اليابانية.

ويتاخم مدينة شيما في الشمال الغربي مدينة إيسي، التي تشتهر بمعبد إيسي القديم. ولأكثر من ١٣٠٠ سنة تتم إعادة بناء المباني الرئيسية للمعبد كل ٢٠ عاما في حفل يعرف باللغة اليابانية باسم .shikinen sengū ويزوره أكثر من ١٠ مليون شخص كل عام.

وتقع مدينة توبا إلى الشمال من شيما، وهي مسقط رأس كيموتو كويئتشي، الذي أنتج أول لؤلؤة بنجاح في عام ١٨٩٣. ويقع بعيدا عن الشاطئ في خليج إيسي جزيرة لؤلؤ كيموتو، والتي تعد منطقة جذب سياحي حيث يوجد متحف للتاريخ وغيره من المرافق ذات الصلة بمساهمة كيموتو في تربية لؤلؤة الأحياء المائية.

على جانبي شبه جزيرة كيي تقع محافظة ميئي، محافظة نارا، ومحافظة واكاياما وهم المواقع الثلاثة المقدسة ليوشينو أوميني، كومانو سانزان، وكوياسان. وهذه المنطقة من مواقع اليونسكو للتراث العالمي، وتضم الجمال الطبيعي وكذلك طرق الحج القديمة والمجمعات الدينية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان منظر لخليج أغو بجزيرة كاشيكوجيما)