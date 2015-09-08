美麗的島嶼，度假勝地

6月5日，首相安倍晉三宣布，2016年由日本主辦的G7將在三重縣志摩市召開。峰會會場賢島，是一個大小島嶼星羅棋布、自然風光美麗如畫的度假勝地。它還鄰近伊勢神宮等名勝古蹟，因此這一決定被認為意在向與會國首腦大力宣傳「日本的傳統」。

為參加2015年G7峰會，安倍首相在羽田機場前往德國之前談到了他的這個決定的原因，稱「我希望讓各國領袖親身體驗日本美麗的自然、豐富的文化和傳統，因此將會址選在三重縣，名稱為『伊勢志摩峰會』」。

日本國內有8個舉辦峰會的候選城市。除志摩市外，東日本大地震的受災城市仙臺市、遭受原子彈轟炸後實現了重建並一直致力於徹底廢除核武器的廣島市，曾被認為是很有希望的候選地。

日本G7峰會舉辦地

首相 1979 東京 大平正芳 1986 東京 中曾根康弘 1993 東京 宮澤喜一 2000 沖繩縣名護市 森喜朗 2008 北海道洞爺湖町 福田康夫 2016 三重縣志摩市

日本龍蝦和松坂牛：食材的寶庫

志摩市位於紀伊半島東端的志摩半島，乘坐特快列車（近畿日本鐵道公司）從名古屋或京都出發前往，分別為2小時和3小時的距離。半島一帶在1946年被指定為伊勢志摩國立公園。沿海是典型的下沉海岸，珍珠養殖業發達，以潛水採集海螺、鮑魚為生的漁女也遠近聞名。這裏除了以日本龍蝦的原產地而為人所知外，牡蠣、天然河豚等也很有名。另外，三重縣還是「和牛」的頂級品牌「松坂牛」的產地，是一個能在世界上引以自豪的食材寶庫。

伊勢神宮坐落在毗鄰的伊勢市，每20年一次的神宮修繕翻新儀式——「遷宮」延續至今，已有1300年歷史。每年前來內宮、外宮祭拜的人數總計超過1,000萬人。

位於志摩市北部的鳥羽市，是御木本幸吉人工養殖珍珠並於1893年在世界上首獲成功之地。該市的「御木本珍珠島（Mikimoto pearl island）」上，開設了珍珠博物館等，已成為旅遊勝地。

橫跨紀伊半島上的三重縣、奈良縣、和歌山縣的三大朝山聖地（吉野大峰、熊野三山、高野山）和朝聖之路（熊野朝聖道、大峰奧駈道、高野山町石道），已被列入聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄。

標題圖片：從賢島遠望英虞灣