Победа на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки Дональда Трампа, выдвинувшего лозунг «Америка прежде всего» и неоднократно выступавшего с радикальными заявлениями, отдающими изоляционизмом, произвела шокирующее воздействие на японское общество. В ходе предвыборной кампании кандидат Трамп выражал намерение пересмотреть политику обеспечения безопасности, потребовав от стран-союзниц США, включая Японию, полностью оплачивать расходы по пребыванию американских вооружённых сил, а также демонстрировал явную склонность к протекционизму, выступая против соглашения о Транс-тихоокеанском партнёрстве (ТТП). Неизбежные перемены в отношениях Японии и США вызывают растущее беспокойство об их перспективах.

В деловых кругах опасаются протекционизма

«Усиление протекционизма и антиглобализма неминуемо приведёт к застою в мировой экономике. Поскольку для вступления в силу Транс-Тихоокеанского партнёрства необходима его ратификация как Японией, так и США, хочется надеяться, что президент Трамп примет реалистичное решение». С такой критикой позиции Трампа выступил 9 ноября председатель Торгово-промышленной палаты Японии Мимура Акио. Председатель Федерации бизнеса Японии (Кэйданрэн) Сакакибара Садаюки также подчеркнул, что он «надеется на реалистичную политику». «Он, должно быть, понимает, что существование в рамках глобальной экономики выгодно Соединённым Штатам», – заметил Сакакибара.

В деловом сообществе сильны опасения в связи с победой Трампа, который предложил политику высоких таможенных тарифов, предусматривающую пересмотр позиции не только в отношении ТТП, но и Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA). Это наносит сильный удар и по правительству Абэ, которое считает ТТП необходимым для реализации экономической политики, получившей название «абэномика». Теперь, вероятно, придётся пересматривать стратегию дальнейшего экономического развития.

Экономическая газета «Нихон кэйдзай симбун» в передовице номера за 10 ноября указывает: «В случае, если будет избран протекционистский курс – высокие таможенные тарифы и другие подобные меры – это приведёт скорее к ухудшению жизни (американских) масс. (Что касается ухудшения ситуации с трудовой занятостью в производственном секторе,) политику необходимо направить на поддержку людей, пострадавших от глобализации и технологических перемен». Передовица газеты «Ёмиури симбун» содержит критику: «Публичным обещаниям Трампа создать рабочие места и добиться экономического роста недостаёт обоснованности. Фактически ликвидация соглашения о ТТП и пересмотр условий Североамериканской зоны свободной торговли неизбежно приведут к падению престижа США и долгосрочному упадку».

Будет ли пересмотрен японско-американский альянс?

Поздравляя Трампа в связи с победой на выборах, премьер-министр Японии Абэ Синдзо выразил желание «объединить усилия с новым президентом и совместно работать над решением стоящих перед миром задач». В этой обстановке премьер-министр Японии подчеркивает: «Япония и США связаны нерушимым альянсом, основанным на узах незыблемых общих ценностей», «Японско-американский альянс – это "союз надежды", который совместными усилиями вносит вклад в решение задач, которые стоят перед мировым сообществом». Несомненно, он выступил с таким посланием, осознавая пренебрежительное отношение к этому союзу, которое демонстрировал Трамп.

Поскольку дипломатические и оборонные ведомства Японии ожидали, что следующим президентом станет Хиллари Клинтон, которая считала важной политику смещения баланса в азиатском направлении, победа Трампа стала для них ударом. По сообщениям японских масс-медиа, в правительстве раздаются беспокойные голоса: сохранятся ли тесное взаимодействие в противостоянии продолжающей ядерное развитие Северной Корее, а также меры сдерживания Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях?

До сих пор Трампу не доводилось занимать общественных постов, что только подогревает беспокойство о том, что он практически не располагает связями в политических и партийных кругах. Премьер-министр Абэ, направляясь на саммит АТЭС в Перу, который состоится 19-20 ноября, намерен заехать в США, где 17 ноября в Нью-Йорке он планирует провести встречу с Трампом. Этот спешный шаг также наводит на мысли о том, насколько выведено из равновесия правительство Японии.

Газета «Нихон кэйдзай симбун» в передовице от 10 ноября в связи с проблемой заявлений Трампа о бремени расходов на содержание американских военных баз констатировала: «Реальность состоит в том, что безопасность Японии зависит от вооружённых сил США, и определённый рост расходов представляется неизбежным. Поэтому реалистичным, вероятно, было бы поскорее сесть за стол переговоров, в том числе и для того, чтобы обратить интерес новой администрации на азиатские дела». Газета «Ёмиури симбун» также указывает: «Необходимо рассмотреть новый подход к альянсу, пристально наблюдая за политическим курсом новой администрации».

Не приведёт ли уход США во внутренние дела к потрясениям в международном сообществе?

Ещё одним поводом для беспокойства по поводу победы Трампа служат опасения о том, что теперь Америка явно обратится к внутренним делам и будет меньше задействована в формировании международного порядка и решении проблем, занимающих международное сообщество, таких как глобальное потепление, беженцы или бедность.

Газета «Майнити симбун» в своей передовице отмечает: «Америка вышла на нынешнюю позицию не в одиночку», «она не сможет оставаться "великой державой", будучи бесцеремонной в отношениях со странами-союзницами и международным сообществом. Не заблуждается ли Трамп на этот счёт?» В свою очередь, газета «Асахи симбун» выступила с пожеланием: «В чём состоит роль США? Как сотрудничество с союзниками и международным сообществом приносит выгоду США и миру? Хотелось бы, чтобы осознание ответов на эти вопросы углубилось как можно скорее, и при формировании нового правительства были максимально задействованы люди с богатым опытом работы и пониманием внешней политики США».

Текст: Исии Масато (редакция nippon.com)

Фотография к заголовку: Люди с экстренным выпуском прессы о победе Трампа на президентских выборах, вечер 9 октября 2016 г., Токио, перед станцией Симбаси (фотография Цуноды Ёсио / Aflo)