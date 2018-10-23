Недвусмысленное изложение сентябрьской беседы

Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 октября в курортном городе Сочи на слова премьер-министра Абэ Синдзо о том, что «до заключения мирного договора хотелось бы решить территориальный вопрос» ответил: «Можно и так». В чём истинный смысл этого высказывания Путина? Мы расспросили об этом Сато Масару, специалиста по России, в прошлом главного аналитика Министерства иностранных дел Японии.

(Редакция nippon.com) О высказывании Путина стало известно на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай», куда приглашают как российских, так и зарубежных экспертов, не так ли?

(Сато) Да, это так. В этом клубе президент Путин определённо дал понять, о чём он беседовал с премьер-министром Абэ в сентябре во Владивостоке. Вероятно, ему хотелось создать отдушину, откуда повеяло бы свежим ветром на переживающих застой переговорах Японии и Россиии. После выступления на сентябрьском Восточном экономическом форуме президент Путин пригласил премьер-министра Абэ, и они вместе наблюдали за схватками молодых дзюдоистов. Администрация российского президента 18 октября опубликовала на русском языке пояснения Путина о содержании беседы с премьер-министром Абэ во время этой встречи. Согласно этой публикации, Путин высказался следующим образом:

«Премьер-министр Абэ сказал, что "Для Японии на сегодняшний день такой подход является неприемлемым, и мы должны сначала выстроить решение вопросов принципиальных по этим территориальным вопросам, а потом уже говорить о мирном договоре". Можно и так».

(Редакция) Поскольку заявление, сделанное Путиным во Владивостоке, было воспринято как изложение позиции о первичности заключения мирного договора, на гибкость этого высказывания следует обратить внимание, не правда ли?

(Сато) Совершенно верно. Ведь он ответил: «Можно и так» на настояния японской стороны о том, чтобы прийти к решению территориального вопроса прежде мирного договора. Япония и Россия вот уже 70 лет продолжают это обсуждать, и никак не могут прийти к согласию. Всё зашло в тупик; Путин показал сильное недовольство и побудил Абэ добиваться прорыва из нынешней ситуации.

Две страны проведут согласования в преддверии ноябрьского международного форума

(Редакция) Сентябрьское предложение Путина, сделанное во Владивостоке, наблюдатели были склонны воспринимать и как «кручёный мяч», вброшенный для того, чтобы отложить решение территориального вопроса. Можно ли интерпретировать его слова как проявление желания продвинуться вперёд на пребывающих в патовом состоянии переговорах?

(Сато) Думаю, он не против того, что именуется «Декларацией 1956 года» – решив территориальный вопрос, заключить мирный договор. Более того, и в отношении совместной экономической деятельности Японии и России президент Путин заявляет: «Идея замечательная, но на данный момент она приносит лишь крайне небольшие результаты», подчеркивая, что и Японии, и России обеим следует продвигать работу, проявляя политическую волю.

(Редакция) Как Япония будет теперь вести переговоры в поисках пути к прорыву?

(Сато) Полагаю, что удобная возможность представится на международном форуме, предстоящем в середине ноября в Сингапуре. Представители дипломатических ведомств обеих стран уже занимаются согласованиями для проведения там японско-российской встречи на высшем уровне. Президент Путин не раз указывал на то, что Японско-советская совместная декларация 1956 года, содержащая договорённость о передаче гряды Хабомаи и острова Сикотан (Шикотан), была ратифицирована парламентами обеих стран. Если только найти решение по ряду условий, вероятно, можно двигаться к заключению мирного договора, основываясь на декларации 1956 года.

Ключом может стать компромисс по зонам рыболовства и по вопросу дислокации американских войск

(Редакция) Вы сказали «несколько условий». Что конкретно под этим подразумевается?

(Сато) На 1956 год и на данный момент расходятся толкования исключительных зон рыболовства у Северных территорий. Кроме того, в случае передачи Японии гряды Хабомаи и острова Сикотан нельзя исключать и возможности того, что там будут дислоцированы американские войска. Наверное, между Японией и Россией необходимо прийти к согласию о том, каким образом можно этому воспрепятствовать.

(Редакция) Как будут вестись переговоры о возвращении островов Кунасири и Эторофу?

(Сато) Вероятно, необходимо шаг за шагом усилиями обеих сторон – и Японии, и России –находить точку компромисса по вопросу о том, как следует поступить с исключительными зонами рыболовства вблизи Северных Территорий, и, используя эту тему в качестве рычага, продолжать поднимать при обсуждениях вопрос о возврате Кунасири и Эторофу. Заголовки газет пестрят лишь словами о предварительном заключении мирного договора или о предварительном возврате двух островов, но одними лишь спорами за или против этого путь к решению не сыскать. В Декларации 1956 года не говорится ни о «даре» с российской стороны, ни о возврате, о котором говорит японская сторона – там используется нейтральная формулировка «передать». Безусловно, благоразумная дипломатия требует лисьей мудрости, иначе говоря, хитроумной ловкости.

Фотография к заголовку: премьер-министр Японии Абэ Синдзо (впереди справа) вместе с президентом России Владимиром Путиным (впереди слева) наблюдает за поединком юношеского чемпионата по дзюдо на Кубок Кано Дзигоро, вечер 12 сентября, Владивосток (фотография предоставлена Jiji Press)