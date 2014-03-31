23 марта, в восресенье, футбольная команда из Сайтамы «Урава Ред Даймондс» сыграла вничью с клубом из Сидзуоки «Симидзу С-Палс» на пустом стадионе в Сайтаме – за всю историю японского футбола подобное случилось впервые. Такой приказ был отдан японской национальной футбольной лигой в качестве наказания команды «Урава Редс» за проявление расизма на их предыдущем матче 8 марта с командой «Саган Тосу», когда фанаты вывесили над одним из входов на стадион плакат со словами «Japanese Only». Потеря зрителей в этот раз по приблизительным подсчётам обойдется клубу «Урава» в 300 млн йен. Фотографии плаката быстро разлетелись по соцсетям, вызвав бурные обсуждения в Интернете и в печати по поводу смысла и предназначения плаката.

Баннер был повешен над входом 209, который ведёт напрямую к местам за северными воротами – логову самых яростных болельщиков, т. н. «ультраз». Ультра-фанаты клуба «Урава» выжимают максимум из своего имиджа плохих парней, открыто демонстрируя свои анархические пристрастия с помощью огромного плаката с Че Геварой. Я живу в Ураве и регулярно посещал матчи «Редсов» более 10 лет (кроме, очевидно, последнего). Будучи знакомым с выходками «ультраз», когда я увидел споры в Твиттере, я схватился за голову и подумал – ну вот, опять двадцать пять!

Однако события развивались, и моё удручение сменилось удивлением. Сначала последовал ответ – если это можно назвать ответом – от головного офиса «Урава Редз». Обычно управление клуба довольно быстро и внятно комментировало поведение своих незадачливых фанатов. Однако на этот раз они сильно затянули с ответом, за что заслуженно подверглись очередной лавине критики. Комментарий, размещённый на сайте клуба, звучал сляпанным наспех, будто они хотели побыстрее отделаться от вопросов на первое время. Он подтверждал преданность клуба принципу проекта «Спорт для мира» и содержал извинения, однако его явно было недостаточно. Лишь после того, как национальная футбольная лига огласила суровое наказание для команды 13 марта, клуб «Урава» объявил, что группе фанатов, разместившей злополучный плакат, навсегда запрещён вход на стадион, а любые флажки и плакаты также будут временно не разрешены на стадионе как в домашних матчах, так и за пределами родного стадиона.

Меня озадачило, что вся драма закончилась минорным аккордом. Председатель национальной японской футбольной лиги Мураи Мицуру проявил решимость с самого начала. Среди прочего он заявил о серьёзности происшествия и о предыдущих «подвигах» фанатов «Уравы», что вкупе и обусловило столь жестокое наказание. Но когда я увидел официальный английский переводего выступления, я снова схватился за голову. Основной смысл обращения был сохранён, однако качество перевода снизило эффект послания в разы.

Наиболее неприятной теорией, поясняющей смысл инцидента, является выражение японского национализма. Статья в японском Huffington Post приводила интервью с Сагарой Сумитомо, бывшим лидером группы ультра-фанатов, в котором он отмечает, что «ультра-фанаты не любят Корею». В статье также указывается на то, как засвистывали недавнее приобретение клуба «Урава» – футболиста национальной японской лиги корейского происхождения Ли Таданари. Однако если внимательно вчитаться в его полное интервью, которое было опубликовано в мартовском выпуске официального журнала «Урава Редс», то видно, что Сагара скорее описывает настоящее напряжённое положение в стране, а не рекламирует расистские настроения.

Более вероятной теорией произошедшего я бы назвал недальновидную гордыню фанатов. Привилегированные места позади ворот ограничены, и среди групп фанатов существует особая иерархия, которая определяет место расположения каждой группы. Отдельным болельщикам разрешается втискиваться между группами в задних рядах, потому что чем больше фанатов, тем, конечно же, лучше. Я в свое время поступал так же, когда начинал ходить на игры на стадионе Комаба – прежнем стадионе «Уравы». Я стоял в паре метров от лидера болельщиков и ударных и быстро понял, что ценой нахождения на заветных местах являются непрерывные речёвки. Ты не должен останавливаться ни при каких обстоятельствах – даже если тебе надо в туалет или если комада крупно проигрывает. На стадионе Сайтамы область безостановочных криков поддержки находится между входами 208 и 209.

В последние годы я замечаю на матчах всё больше иностранных фанатов, которых, несомненно, привлекает интенсивность атмосферы фанатских площадок. Одних фанатов туда заманивают, другие забредают сами из личного любопытства (или вуайеризма), не будучи осведомленными о строгом кодексе поведения на площадке. В этом контексте плакат “Japanese Only” мог означать не огульное глумление над всеми иностранцами, а лишь быть реакцией отдельных ультра-фанатов, пожелавших предостеречь плохо информированных о правилах площадки расслабленных иностранцев, которые путаются под ногами у фанатов, подходящих к своему делу с большой серьёзностью. Такое объяснение также подкрепляется словами членов клуба поддержки «Редсов»: «Места за воротами наши. Нам не нужны там чужие люди, особенно иностранцы».

Тут я снова задумался. На что надеялись эти люди? Количество туристов в Японии в прошлом году превысило 10 млн, число постоянных иностранных жителей продолжает расти. Недовольным этой тенденцией нужно искать более оптимальные способы разрешения межкультурных трений, чем просто говорить пришедшим, что им тут не рады. Мне хочется надеяться, что строгое наказание, наложенное на «Ураву» национальной футбольной лигой, откроет возможности обсуждать пути к большей толерантности в японском обществе. Тем временем, я продолжаю болеть за «Ураву», только уже с другой стороны северных ворот – во-первых, я уже не так молод для часовых криков поддержки, а во-вторых, заветные места за воротами, на самом деле, чудовищно неудобны для того, чтобы наблюдать за игрой, потому что весь вид заблокирован головами и флажками. Однако атмосфера там особая, этого у них не отнять, и я, несомненно, продолжу пристально следить за развитием событий по обе стороны ворот.

(Оригинал публикации на английском от 23 марта 2014 г.)