Японский язык считается крайне сложным для изучения. Этот уникальный азиатский язык своими тремя системами письма (слоговые азбуки хирагана и катакана, а также иероглифика), множеством уровней вежливой речи и изосиллабическим произношением на протяжении десятилетий отпугивал изрядную часть потенциальных студентов сложностями, с которыми сталкиваются начинающие.

Сложен ли японский?

Даже в период существования экономики «мыльного пузыря» с 1986 по 1991 гг. и «бума изучения английского», пик которого пришёлся на начало 2000-х годов, когда сотни тысяч носителей английского языка приезжали в Японию преподавать на курсах разговорного английского, многие иностранцы, живущие в Японии, перекладывали ответственность за решение их бытовых вопросов на японскую принимающую сторону и продолжали использовать английский, поскольку перспектива потратить многие часы на изучение японского языка при минимальном предполагаемом прогрессе вряд ли казалась им такой уж радужной.

Но так ли сложен японский язык? Количество людей, изучающих японский язык как иностранный, неуклонно растёт, и студенты по всему миру бросают вызов укоренившемуся представлению, будто бы овладеть японским можно и не пытаться. И мои знакомые японцы, и долго живущие здесь иностранные граждане согласны в том, что количество иностранцев, бегло говорящих на японском, растёт не по дням, а по часам. Когда я приехал в Японию в 2003 году, казалось, что их мало и встречаются они редко, но десять лет спустя я замечаю таких иностранцев постоянно. И с каждым годом каждая группа новых, только что приехавших в Японию людей, кажется, схватывает японский язык всё быстрее.

Время экзаменов

Наиболее известным и общепризнанным критерием владения японским языком как иностранным является сдача «Экзамена на знание японского языка» (Нихонго норёку сикэн, JLPT; ссылка на англ. яз.), введенного в 1984 году для проверки знаний изучающих разных уровней. Вначале экзамен включал четыре уровня, а с 2010 г. количество уровней увеличилось до пяти, причем первый уровень – самый сложный. Экзамен включает тестирование чтения, понимания на слух, а также проверку знания грамматики и лексики. Он ни в коем случае не является идеальным показателем функционального владения японским, поскольку проверка устной речи не проводится. Кроме того, прежние версии высших уровней экзамена были слишком сосредоточены на редко употребляемых грамматических конструкциях и малоизвестной лексике. Тем не менее, количество сдающих экзамен является прекрасным индикатором интереса к японскому языку как иностранному (официальные пункты сдачи экзамена есть почти в 60 странах), а также отражает стремление живущих в Японии иностранцев улучшить свои коммуникативные навыки. В таблице ниже приведены данные, взятые из разных источников, которые показывают интересные тенденции в изучении японского языка.

Год Количество зарегистрированных иностранцев в Японии Сдавало экзамен «Нихонго норёку сикэн» В Японии (процент от общего кол-ва иностранцев) За рубежом Всего

(1-й уровень) 1985 726 000 3 912 (0,5%) 9157 13 069 (3476) 2003 1 800 000 54 024 (3,0%) 215 593 269 617 (84 742) 2012 2 030 000 147 245 (7,2%) 449 065 596 310 (144 332)

(Таблица составлена по данным переписей населения и JLPT)

За три десятилетия, прошедшие с момента появления JLPT, хорошо виден значительный рост количества иностранцев, проживающих в Японии. Однако популярность экзамена растёт даже быстрее, и число проживающих в Японии иностранцев, сдающих один из уровней JLPT, также возросло (хотя с 2009 года экзамен стал проводиться не раз в год, а дважды, что позволило тем, кто не смог сдать экзамен с первого раза, повторить попытку, и это, вероятно, также сказалось на цифрах). Видимое падение процента сдающих на самый высокий уровень JLPT может быть отчасти связано с появлением в 2010 году нового уровня, который был добавлен, чтобы сгладить разрыв между базовыми и продвинутыми уровнями, существовавший в более ранних вариантах теста.

Старейшая школа японского языка в Токио

Кодзима Митико, директор школы Наганума

Школа Наганума в многолюдном токийском районе Сибуя была основана в 1945 году и является старейшим из сохранившихся учебных заведений, специализирующихся на преподавании японского как иностранного. Кодзима Митико, директор школы, рассказывает, что основную часть изучавших язык в первые послевоенные годы составляли западные дипломаты и христианские миссионеры. Она также отмечает изменения, произошедшие в составе студентов за тридцать лет её работы в школе. «Когда я начинала работать, у нас было много студентов из Кореи, стремившихся поступить в японские университеты, – часто для получения второй учёной степени. Также много было иностранцев из западных стран, учивших язык для работы. С годами количество студентов из Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии, планирующих поступать в университеты, значительно возросло, однако не составляет и половины учащихся. Большинство всё же учит язык для работы и бизнеса».

Выступления студентов разных уровней и национальностей

Каждый год школа Наганума проводит конкурс ораторского мастерства для своих студентов. В 2014 году после серии отборочных состязаний из 550 студентов до финала, который проводился 29 августа, дошло лишь одиннадцать участников, соревнующихся на трёх уровнях – начальном, среднем и высшем. Множество друзей и однокурсников собрались в просторном зале, чтобы поддержать выступающих, принесли самодельные плакаты и транспаранты. Сами выступления были безупречны и охватывали широкий круг проблем, от бедственного положения животных, оставленных в радиоактивной зоне отчуждения АЭС «Фукусима-1», до международных браков, важности и силы слов, и даже о важной роли сакэ в гармонизации японского общества.

Одногруппники болеют за своих друзей во время конкурса (слева). Студент с Тайваня Чжан Яхао выступает на тему «Давайте будем заниматься тем, чем сами хотим!» (Яритай кото о яро) (справа)

Победителем конкурса стал американский студент курсов высшего уровня Ян Тосио Нагата с глубоким по смыслу и вместе с тем исполненным юмора выступлением «Это – ручка» (Корэ ва пэн дэс), в котором рассказал о той буквально дзэнской ясности мыслей, обретаемой в трудных условиях, когда человек вынужден пересматривать самые основы своего существования. Но не менее впечатляющим, чем блестящее выступление Нагаты, и даже более поразительным (и демонстрирующим справедливость послания, заложенного в выступлении, получившем первый приз), было то, как студентам начального уровня удавалось чётко и лаконично выразить весьма сложные темы посредством точного и творческого использования самой простой грамматики и лексики.

Идти за мечтой

Организаторы, жюри и приглашённые ораторы вместе с одиннадцатью участниками конкурса на сцене школы Наганума во время конкурса выступлений, проходившего в 2014 году под девизом «Что я хочу выразить по-японски» (Нихонго дэ цутаэтай)

Сила и возможности слов и языка хорошо известны, и в век глобализации всё больше людей переезжает в другие страны, покинув место своего рождения. В такие времена усилия по изучению иностранного языка могут очень помочь в достижении цели. Тема языка как средства связи между людьми, содействующего взаимопониманию между культурами и позволяющего реализовать мечты, неоднократно упоминалась в выступлениях и занимала в них важное место. Дальнейшее развитие эта тема получила в разговоре с директором Кодзимой и преподавателем с большим опытом Уэки Каори, которые, наряду со своей увлечённостью японским языком, другим сильным мотивирующим фактором, повлиявшим на их выбор профессии, назвали возможность дать людям то, что позволит им развиваться дальше. В школе Наганума чувствуют ответственность за своих студентов и обучают их таким полезным навыкам, как заполнение визовых заявлений, поиски жилья и работы, покупка мобильного телефона и общая акклиматизация в японском обществе.

В целом, по мнению студентов, с которыми мы общались в школе после конкурса, главную трудность при изучении японского представляют не столько грамматика, произношение, и даже не сложная система письма, сколько понимание поведения в социуме, которое требуется для правильного использования множества уровней японской вежливой речи. Что же касается советов начинающим изучать язык, они часто говорят о живом общении на японском как лучшем средстве развития языковых навыков, а также об огромной пользе просмотра японского ТВ и сериалов, запоминания наизусть текстов песен или ежедневных новостей.

Оживлённая дискуссия

В свете растущего интереса к изучению японского языка Уэки описывает демографические изменения среди групп студентов: «Когда я начала преподавать японский, экономика быстро росла, и мы видели множество студентов из высших слоёв общества, получивших гранты от своих правительств и приехавших изучать язык для использования в финансовой и коммерческой сферах. Но когда экономический пузырь лопнул, таких студентов сменили люди с сильным личным интересом к японской культуре, или даже к субкультуре, манга и т. п.».

Насколько большое влияние оказала культура отаку на всплеск интереса к Японии и японскому языку? Через неделю после этого мы говорили с видной исследовательницей восточноазиатской культуры, и она указывала на нехватку содержательных аналитических работ, касающихся комиксов-манга и анимэ, благодаря которым многие студенты начинают изучать Японию. При этом следует упомянуть совет одного из участников конкурса, который он дал начинающим изучать японский язык: «Не рассчитывайте на то, что вы научитесь хорошему японскому из анимэ с субтитрами. Так не получится. Если уж собираетесь использовать анимэ, то, по крайней мере, отключайте субтитры».

Выражаем свою благодарность школе японского языка Наганума. Фотография к заголовку: Участники конкурса выступлений Мейна Наэймирад (США), Эвелин Штауценбергер (США), Джон Линги (Англия), Чжан Яхао (Тайвань), Хао «Каку» Суион (Китай) и Аллисон Лаи (Тайвань) перед школой Наганума, 29 августа 2014 г.

(Статья на английском языке опубликована 12 сентября 2014 г.)