Мураками Харуки назван в числе «постоянных фаворитов» Нобелевской премии по литературе в статье агентства Рейтерс, где также в числе лидеров числятся американские писатели Филип Рот и Джойс Кэрол Оутс, а певец Боб Дилан упомянут в качестве отдаленно возможного кандидата. Эта статья написана в 2008 году, однако в мире, жаждущем угадать, что же на уме у Нобелевского комитета, практически ничего не изменилось. Вне всякого сомнения, перед очередной церемонией награждения, которая пройдет в октябре этого года, снова назовут те же имена.

Разочарование поклонников

Британская букмекерская контора Лэдброукс принимает ставки на Нобелевскую премию с 2005 года, и с тех пор Мураками достиг положения всеобщего любимца (ставки 5 к 1 в 2014 году на момент написания этого материала). Но, как знает каждый, кто хоть что-то понимает в ставках, коэффициенты букмекеров зависят от количества ставок, а не от объективных возможностей. Именно поэтому, вне зависимости от реального успеха, перед каждым крупным состязанием среди фаворитов в списках всех британских букмекеров фигурирует сборная Англии по футболу.

Справедливости ради, Лэдброукс достаточно успешно предсказывает победителей премии. За последние три года в фаворитах этой букмекерской конторы были именно победители, хотя и Марио Варгас Льоса (2010), и Герта Мюллер (2009) считались аутсайдерами. Однако смещение шансов в сторону популярных писателей, таких как Мураками, является для букмекеров финансовой необходимостью, поскольку за них они получают намного больше ставок, чем, скажем, за кенийца Нгуги ва Тхионго (6 к 1) или алжирку Ассию Джебар (10 к 1).

Проблема в том, что когда медиа безответственно зачисляют Мураками в число фаворитов, люди верят этому и с огорчением удивляются, когда он не выигрывает. Фактически же процесс отбора в Нобелевском комитете полностью засекречен, поэтому мы не знаем, обсуждается ли он вообще как кандидат. Список коэффициентов, составленный Лэдброукс, представляет собой комбинацию слухов, спекуляций и безосновательных надежд тех, кто делает ставки.

Нобелевское прошлое Японии

На официальном сайте Нобелевской премии указано, что имена номинантов и другая конфиденциальная информация могут быть обнародованы лишь спустя 50 лет. Информация, представленная на сайте, по сути еще более ограничена, а полная база данных номинантов заканчивается 1950 годом. За этот период номинирован был лишь один японский писатель — христианин-пацифист Кагава Тоёхико, чью кандидатуру в 1947 и 1948 годах выдвинули два шведских академика независимо друг от друга.

На момент написания материала на официальном сайте также было представлено немного больше информации о дискуссиях в 1962 и 1963 годах. Эти фрагменты больше похожи на обрывки слухов, чем на подробную информацию, и в 1962 году японские кандидаты не упоминаются. Однако отчет по обсуждениям 1963 года уже более многообещающ — Мисима Юкио был не только впервые номинирован в этом году, но и назван в числе шести наиболее подходящих кандидатов.

Однако, было решено, что отдать предпочтение Мисиме было бы несправедливо по отношению к японским писателям, которые уже номинировались ранее. В итоге Мисима так и не получил премию, а первым японцем, получившим Нобелевскую премию в области литературы, стал в 1968 году Кавабата Ясунари. Нам придется подождать еще несколько лет, чтобы узнать, как именно это произошло, и еще несколько десятков лет, чтобы узнать, что происходило, когда в 1994 году выбирали Оэ Кэндзабуро.

Неправильная репутация

Если взглянуть на список прошлых Нобелевских лауреатов, можно понять, что Мураками вряд ли выберут. При всём уважении, он не настолько элитарный писатель и, хотя его сюжеты замысловаты, но фразы достаточно прямолинейны, а тиражи писателей, которых обычно выбирает комитет, вряд ли сравнимы с цифрами продаж произведений Мураками. Он представляется мне кем-то вроде его любимого Рэймонда Чандлера, чье огромное влияние балансировало на неявной границе между литературой и популярной беллетристикой.

Будучи поклонником многих его романов, я не совсем понимаю, почему так важно, чтобы Мураками вообще получил Нобелевскую премию. Многие из моих любимых писателей не подошли бы комитету. Некоторым кажется снобизмом, что авторам романов-бестселлеров предпочитают малоизвестных поэтов, но с точки зрения прагматизма именно так и работает эта система. Однако поклонники Мураками тратят деньги на его произведения и этим уменьшают его шансы.

Я бы сказал, что у него в лучшем случае есть небольшой шанс, и если говорить о ставках, то будет безопаснее поставить на менее известное имя. Или, если вам действительно интересно, приезжайте в Швецию и попытайтесь поймать несколько слухов. Говорят, что утечки информации из Стокгольма сыграли свою роль в неожиданном появлении в списке фаворитов 2011 года Тумаса Транстрёмера. А согласно некоторым сведениям, коэффициенты Нгуги ва Тхионга взлетели именно после размещения ставок из Швеции.

(Оригинал статьи опубликован на английском 15 сентября 2014 г. Фото на баннере: Мураками Харуки произносит приветственную речь при вручении ему Иерусалимской премии в 2009 году. © Jiji Press)