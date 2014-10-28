Cикоку, самый маленький из четырёх главных островов Японии, наиболее известен, вероятно, своими 88 храмами, которые ассоциируются со священиком Кукаем, важной фигурой в японском буддизме. Дорога пилигримов длиной 1200 км, которая называется хэнро, проходит через все храмы и пользуется популярностью среди туристов. Однако это не всё, что Cикоку может предложить. Имея в распоряжении всего пять дней отпуска в середине сентября, я выбрал более скромный, но насыщенный маршрут.

Природа и искусство

Моя первая остановка — сад Рицурин, созданный в середине XVIII века. Расположенный в столице префектуры Кагава Такамацу, это один из самых красивых садов. С наивысшей точки сада открывается вид на мост в форме полумесяца и на зелёные воды пруда Нанко, на фоне которого приютился традиционный японский чайный домик у подножья утопающей в зелени деревьев горы Сиун.

Если повезёт, вы можете увидеть лодочника в конической шляпе, катающего посетителей по пруду. Царящая здесь тишина особенно контрастирует с суетой в более популярных садах Токио и Киото. Здесь больше карпов и черепах, чем людей, и даже цапля прилетела полюбоваться садом.

Наосима, остров, наводнённый произведениями искусства, в 50 минутах на пароме от Такамацу, был моей целью во второй день. Здесь можно взять напрокат велосипед, наиболее популярное средство передвижения, но можно и прогуляться пешком по окрестностям острова. Самым интересным из многочисленных музеев и выставок, возможно, является Art House Project на восточной стороне острова. В нём семь объектов, разбросанных по маленькой деревне (обычный билет даёт право посещения шести из них).

Хаися, переоборудованный зубной кабинет, теперь является частью Арт-проекта острова Наосима.

Из этих объектов мне больше всего понравился Хаися, переоборудованный зубной кабинет, в котором под прозрачным пластиковым полом и гипсовой копией Статуи Свободы, взмывающей до второго этажа, видны разбросанные купюры, карты, комиксы, открытки и другая бумажная продукция. Мне также понравилась странным образом умиротворяющая Кадоя, где в затемнённой комнате в бассейне плавают десятки электронных дисплеев, показывающих цифры от одного до девяти.

В расположенном на юге музее искусств Титю билеты дорогие, а экспонатов немного, но зато там есть великолепный зал с белоснежными стенами, в котором выставлены пять работ Моне из серии «Кувшинки», которые играют яркими красками на фоне стен.

Купальни, замок и храм в Мацуяме

В преддверии праздничных выходных я сел на поезд, направляющийся через северное побережье в Мацуяму, столицу префектуры Эхимэ и самый большой город Cикоку. По дороге я заехал в Котохиру, чтобы взобраться по 785 ступенькам к святыне Котохирагу, посвященной Компире, хранителю моряков. В наши дни космонавты также приносят сюда свои дары. Во внутренний храм ведут 583 ступени, и оттуда открывается прекрасный вид.

Другая достопримечательность Мацуямы — общественные купальни Дого-Онсэн, которые стали одним из прообразов купальни в мультфильме Миядзаки Хаяо «Унесённые призраками». Это место также ассоциируется с классическим романом Нацумэ Сосэки «Мальчуган». После посещения гостевого дома Сэн (уютный и гостеприимный), я остановился понаблюдать за Мальчугановскими часами снаружи купальни, которые в 6 часов оживают, демонстрируя череду персонажей из романа, двигающихся на разных уровнях.

В Японии много красивых замков, и трёхэтажный замок Мацуяма — один из красивейших. Внутри я нашёл хорошие информационные материалы на английском языке об истории замка, датируемого семнадцатым веком. Так же, как и в саду Рицурин, здесь относительно немного туристов, что и сделало более приятным впечатление от посещения этого замка, если сравнивать с другими, где мне приходилось медленно шаркать в бесконечной веренице посетителей. Но будьте бдительны: в окрестностях Мацуямы обитает множество бездомных кошек.

Моим последним местом был храм Иситэдзи, тоже в Мацуяме, один из 88 храмов на пути хэнро. Я видел читающих сутры пилигримов, одетых как в традиционные белые одеяния, так и в обычной одежде. На территории храма собрано множество великолепных статуй, разноцветных картин и конструкций, которые делают этот храм непохожим на другие. Некоторые статуи привезены из Индии, и вообще здесь везде царит экзотическая атмосфера.

На заднем дворе храма расположен вход в длинный тёмный туннель, на выходе из которого вы обнаруживаете гротескные резные фигуры и другие странные объекты. Большая фигура Кукая стоит на близлежащем холме, куда вы можете взобраться, чтобы рассмотреть её получше. В Иситэдзи я никогда не знал, что увижу в следующий момент, и это чувство непредсказуемости было идеальным завершением моего открытия острова Сикоку.

Увиденное внутри и вокруг храма Иситэдзи

Фото вверху страницы: На подступах к замку Мацуяма

(Оригинал статьи опубликован на английском языке 26 сентября 2014 г.)