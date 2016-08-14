Люди заводят домашних любимцев по разным причинам, и даже в мегаполисах наподобие Токио находится немало желающих иметь кошку или собаку, несмотря на занятость, расходы и небольшую площадь жилья.

Сколько собак и кошек в Японии?

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в 2014 году в стране насчитывалось 6,9 млн зарегистрированных собак. По местному законодательству собак необходимо регистрировать в течение 30 дней с момента покупки, это связано с мерами по борьбе с бешенством. В отношении кошек закон не настолько строг, и поэтому официальной статистики о них не существует. Японская ассоциация производителей корма для животных оценивает их популяцию в 2015 году в 9,8 млн, хотя эта цифра может оказаться заниженной, поскольку не учитывает бродячих и живущих на улице кошек. Ассоциация также приводит цифру в 9,9 млн для собак, включая незарегистрированных. За последнее десятилетие количество кошек менялось незначительно, в то время как собак становится меньше, что может говорить о постепенной смене приоритетов при выборе животного.

По данным министерства здравоохранения, в Японии одна собака приходится на 18 жителей. Ассоциация производителей корма сообщает, что собак держат в 14% домохозяйств, и в 10% есть кошка. Для сравнения, в США эти цифры составляют 47% и 37%, в ЕС – 24% и 21%.

Зачем заводят домашних питомцев?

Хотя в последние годы количество собак и кошек практически сравнялось, Ассоциация производителей корма сообщает, что японцы всё же предпочитают собак. 23% людей говорят, что хотели бы иметь собаку, а кошку при возможности завело бы16% отвечающих. Мотивы и поводы для приобретения животного в общем похожи. В таблице ниже мы приводим результаты опроса, проведенного Ассоциацией в 2015 году среди 1700 владельцев животных.

Мотивы и поводы для приобретения животного

(%, количество ответов не ограничено)

Dogs Cats Хотелось уюта и покоя 33,1 33,5 Животное, которое держали раньше, умерло 26,1 20,4 Хотелось наладить общение с семьёй или супругом 17,1 11,7 Хотелось товарища для общения и игр 12,2 10,2 Увидели в магазине и захотелось завести 15,9 5,8 Забота о детях стала занимать меньше времени 7,5 3,7 Переехали в жильё, где можно держать животных 7,3 6,5 Переехали в отдельный дом 5,0 3,5 Смогли экономически себе позволить 4,1 2,4 Хотели, чтобы дети заботились о животных 4,3 1,8 Увидели людей с животными и захотелось завести 3,2 3,7

Источник: Результаты исследования Японской ассоциации производителей корма для животных (на японском языке)

Как мы видим, в Японии важнейшими мотивами для приобретения домашнего любимца являются стремление к уюту, смерть животного, которое держали до этого, налаживание общения с близкими. В США, например, по данным исследования аналитической компании Gallup, основными мотивами для приобретения были любовь к животным, желание иметь компаньона и семейное решение.

Главными же сдерживающими мотивами в Японии являются жилищные условия (домовладельцы позволяют держать питомцев далеко не во всех домах), невозможность ухаживать за животным и возможное чувство потери в случае смерти животного.

О чём нужно думать, прежде чем завести животное в Японии?

Собака с хозяйкой в кафе, куда разрешено заходить с животными

Содержание домашнего питомца в Японии требует серьёзного подхода. Главное, пожалуй, – жилищные условия. Живущие в съёмном жилье должны получить разрешение от домовладельца и принять необходимые меры, чтобы лай или мяуканье не беспокоили соседей.

Из-за особенностей жилья и бытового окружения японцев здесь преобладают собаки малых и средних размеров. Ассоциация производителей корма указывает миниатюрную таксу, той-пуделя и сиба-ину в качестве трёх самых распространённых в Японии пород в 2015 году. Владельцы кошек не настолько заботятся о чистоте породы, и большинство японских кошек – помеси. Из породистых же первые места занимают американская короткошёрстная и шотландская вислоухая.

Отдел товаров для животных

Городское окружение также является немаловажным фактором. В некоторых городах можно видеть множество мест, устроенных для удобства владельцев животных – оборудованные площадки для выгула собак, кафе, где можно приобрести и закуску для четвероногого друга. Впрочем, это встречается не так уж часто. Законодательство предписывает держать собак на поводке и убирать за ними во время прогулки.

Стоит подумать и о финансовой стороне вопроса. На содержание собаки в среднем в месяц уходит 7800 йен, эта цифра включает расходы на еду и услуги ветеринаров. Кошки обходятся немного дешевле, в среднем на них тратят 5000 йен в месяц.

Гостиница для животных возле Кансайского международного аэропорта

Домашние животные ограничивают ваше передвижение. Хотя и существуют гостиницы для животных, но они по цене не так уж отличаются от обычных гостиниц для людей – проживание крупной собаки в Токио обойдётся примерно в 4000 йен в вольере, или в 9-10 тысяч йен в отдельной комнате. Если же вы решите взять животное с собой в зарубежное путешествие, следует тщательно ознакомиться с правилами вывоза и ввоза животных (ссылка на англ. яз. на сайт Animal Quarantine Service, англ.), поскольку вы можете обнаружить, что требуется долгий карантин. Также обычно запрещено заходить с животными в места общественного пользования, в том числе в общественный транспорт (исключением являются собаки-поводыри для людей с ограниченным зрением, слухом).

Расставание

Колумбарий для пепла домашних любимцев при храме Дзиндайдзи в Тёфу, Токио

Непросто пережить смерть домашнего животного. Помимо этого, возникает необходимость что-то сделать с останками. В плотно заселённых городах санитарные правила не позволяют хоронить животных в саду или во дворе, но в некоторых городах существует услуга утилизации останков за небольшую плату. Многие компании дают возможность проводить любимца и более торжественно. Можно обойтись простой кремацией с погребением, или даже провести буддийскую заупокойную службу (на яп. яз.) и установить надгробную плиту.

Эксперты говорят о благотворном влиянии животных на здоровье хозяев, и до того, как навсегда попрощаться с питомцем, их владельцы проводят с ними немало счастливых лет, наполненных дружбой и лаской.

Фотографии к заголовку: Отдыхающая собака; кошки в нэко-кафе (последняя предоставлена Hososhima Takashi)