Люди заводят домашних любимцев по разным причинам, и даже в мегаполисах наподобие Токио находится немало желающих иметь кошку или собаку, несмотря на занятость, расходы и небольшую площадь жилья.
Сколько собак и кошек в Японии?
По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в 2014 году в стране насчитывалось 6,9 млн зарегистрированных собак. По местному законодательству собак необходимо регистрировать в течение 30 дней с момента покупки, это связано с мерами по борьбе с бешенством. В отношении кошек закон не настолько строг, и поэтому официальной статистики о них не существует. Японская ассоциация производителей корма для животных оценивает их популяцию в 2015 году в 9,8 млн, хотя эта цифра может оказаться заниженной, поскольку не учитывает бродячих и живущих на улице кошек. Ассоциация также приводит цифру в 9,9 млн для собак, включая незарегистрированных. За последнее десятилетие количество кошек менялось незначительно, в то время как собак становится меньше, что может говорить о постепенной смене приоритетов при выборе животного.
По данным министерства здравоохранения, в Японии одна собака приходится на 18 жителей. Ассоциация производителей корма сообщает, что собак держат в 14% домохозяйств, и в 10% есть кошка. Для сравнения, в США эти цифры составляют 47% и 37%, в ЕС – 24% и 21%.
Зачем заводят домашних питомцев?
Хотя в последние годы количество собак и кошек практически сравнялось, Ассоциация производителей корма сообщает, что японцы всё же предпочитают собак. 23% людей говорят, что хотели бы иметь собаку, а кошку при возможности завело бы16% отвечающих. Мотивы и поводы для приобретения животного в общем похожи. В таблице ниже мы приводим результаты опроса, проведенного Ассоциацией в 2015 году среди 1700 владельцев животных.
Мотивы и поводы для приобретения животного
(%, количество ответов не ограничено)
|Dogs
|Cats
|Хотелось уюта и покоя
|33,1
|33,5
|Животное, которое держали раньше, умерло
|26,1
|20,4
|Хотелось наладить общение с семьёй или супругом
|17,1
|11,7
|Хотелось товарища для общения и игр
|12,2
|10,2
|Увидели в магазине и захотелось завести
|15,9
|5,8
|Забота о детях стала занимать меньше времени
|7,5
|3,7
|Переехали в жильё, где можно держать животных
|7,3
|6,5
|Переехали в отдельный дом
|5,0
|3,5
|Смогли экономически себе позволить
|4,1
|2,4
|Хотели, чтобы дети заботились о животных
|4,3
|1,8
|Увидели людей с животными и захотелось завести
|3,2
|3,7
Источник: Результаты исследования Японской ассоциации производителей корма для животных (на японском языке)
Как мы видим, в Японии важнейшими мотивами для приобретения домашнего любимца являются стремление к уюту, смерть животного, которое держали до этого, налаживание общения с близкими. В США, например, по данным исследования аналитической компании Gallup, основными мотивами для приобретения были любовь к животным, желание иметь компаньона и семейное решение.
Главными же сдерживающими мотивами в Японии являются жилищные условия (домовладельцы позволяют держать питомцев далеко не во всех домах), невозможность ухаживать за животным и возможное чувство потери в случае смерти животного.
О чём нужно думать, прежде чем завести животное в Японии?
Содержание домашнего питомца в Японии требует серьёзного подхода. Главное, пожалуй, – жилищные условия. Живущие в съёмном жилье должны получить разрешение от домовладельца и принять необходимые меры, чтобы лай или мяуканье не беспокоили соседей.
Из-за особенностей жилья и бытового окружения японцев здесь преобладают собаки малых и средних размеров. Ассоциация производителей корма указывает миниатюрную таксу, той-пуделя и сиба-ину в качестве трёх самых распространённых в Японии пород в 2015 году. Владельцы кошек не настолько заботятся о чистоте породы, и большинство японских кошек – помеси. Из породистых же первые места занимают американская короткошёрстная и шотландская вислоухая.
Городское окружение также является немаловажным фактором. В некоторых городах можно видеть множество мест, устроенных для удобства владельцев животных – оборудованные площадки для выгула собак, кафе, где можно приобрести и закуску для четвероногого друга. Впрочем, это встречается не так уж часто. Законодательство предписывает держать собак на поводке и убирать за ними во время прогулки.
Стоит подумать и о финансовой стороне вопроса. На содержание собаки в среднем в месяц уходит 7800 йен, эта цифра включает расходы на еду и услуги ветеринаров. Кошки обходятся немного дешевле, в среднем на них тратят 5000 йен в месяц.
Домашние животные ограничивают ваше передвижение. Хотя и существуют гостиницы для животных, но они по цене не так уж отличаются от обычных гостиниц для людей – проживание крупной собаки в Токио обойдётся примерно в 4000 йен в вольере, или в 9-10 тысяч йен в отдельной комнате. Если же вы решите взять животное с собой в зарубежное путешествие, следует тщательно ознакомиться с правилами вывоза и ввоза животных (ссылка на англ. яз. на сайт Animal Quarantine Service, англ.), поскольку вы можете обнаружить, что требуется долгий карантин. Также обычно запрещено заходить с животными в места общественного пользования, в том числе в общественный транспорт (исключением являются собаки-поводыри для людей с ограниченным зрением, слухом).
Расставание
Непросто пережить смерть домашнего животного. Помимо этого, возникает необходимость что-то сделать с останками. В плотно заселённых городах санитарные правила не позволяют хоронить животных в саду или во дворе, но в некоторых городах существует услуга утилизации останков за небольшую плату. Многие компании дают возможность проводить любимца и более торжественно. Можно обойтись простой кремацией с погребением, или даже провести буддийскую заупокойную службу (на яп. яз.) и установить надгробную плиту.
Эксперты говорят о благотворном влиянии животных на здоровье хозяев, и до того, как навсегда попрощаться с питомцем, их владельцы проводят с ними немало счастливых лет, наполненных дружбой и лаской.
Фотографии к заголовку: Отдыхающая собака; кошки в нэко-кафе (последняя предоставлена Hososhima Takashi)Фотографии предоставлены:Собака в кафе: Wada Takaki Гостиница для животных: Hideyuki Kamon
Колумбарий для пепла домашних любимцев Ken Schwarz