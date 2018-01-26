Борьба сумо имеет очень долгую историю, уходящую вглубь веков примерно на 2000 лет. Древностью веет практически от каждого аспекта этого спорта, от одеяний и обычаев борцов и до изощрённых ритуалов, совершаемых на турнирах.

Однако многие особенности сумо, широко известные любителям сегодня, появились не так давно. В ходе разговора в Международном доме в Токио профессор Университета Васэда Ли Томпсон рассказал нам о нескольких таких аспектах, в том числе и нынешней системе чемпионов, в которой вверху таблицы оказываются борцы-рикиси, показавшие лучшие результаты, а также о том, как этот спорт воспринимали в прошлом.

Увлечение результатами

Томпсон изучает социологию спорта и является одним из авторов книги «История японского спорта». Он проследил историю этих изменений до середины эпохи Мэйдзи (1868-1912) и объясняет их причины в основном влиянием газет.

Одним из современных изобретений, навсегда изменивших структуру сумо, было создание системы чемпионов, основанной на индивидуальных достижениях борцов. Томпсон отмечает, что на турнирах (басё) практически за всю историю сумо не определяли главных победителей и не присуждали призов лучшим борцам по результатам схваток. Заслуги борца-рикиси на соревнованиях значили немного, а продвижение в ранге было больше связано с его популярностью, чем с результатами на ринге.

Однако во второй половине XIX века газеты постепенно привлекли общественный интерес к общему списку результатов борцов. Одним из первых факторов, которые к этому привели, стала публикация списков результатов – хоситори-хё, «таблица взятых звёзд». Такие таблицы с 1884 года публиковались в «Ёмиури симбун», они представляли собой дополнение к газете, в котором были показаны общие результаты турниров, подводимые после окончания басё. К 1900 году списки результатов стали главной частью газетных описаний чемпионатов. Более века спустя они превратились в развёрнутые и простые для понимания списки результатов достижений лидеров чемпионатов высшей лиги, макуноути.

Популярность таблиц хоситори-хё повышало присуждение призов лучшим борцам, что, в свою очередь, подогревало интерес публики к победам и поражениям. Первой газетой, учредившей приз турнира, стала «Дзидзи симпо», с 1889 года дававшая награду борцу, который не потерпел ни единого поражения в ходе турнира. Впрочем, правила турниров в те времена предполагали самые разные исходы поединков, не обязательно победу или поражение. Например, противостояние равных противников без схватки могло засчитываться как ничья, неявка или невыход записывались как таковые и не считались поражением. При такой системе рикиси мог завершить турнир непобеждённым без побед во всех схватках (а теоретически, вообще без побед).

Первый такой приз получил борец Конисики, его результативность была неустойчива, и Томпсон отмечает, что он выиграл приз без побед во всех матчах – на его счету оказалось семь побед, одна ничья и один поединок без присуждения результата. Призы также дали двоим рикиси более низкой лиги, которые не испытали поражения ранее, и чья схватка в финальный день турнира закончилась ничьей.

Другие газеты также поспешили учредить призы борцам, не испытавшим поражений, однако без чётких критериев определения победителя такие призы оставались без своего чемпиона, если в ходе турнира ни один из борцов не оставался непобеждённым. Осознав эту проблему, ежедневные газеты, как, например, «Осака майнити симбун», к 1900 году начали присуждать награды борцу с лучшими результатами. Чтобы решить проблему неопределённости результатов, были введены новые критерии – например, присуждение приза борцу-рикиси с меньшим количеством поражений, или борцу более высокого ранга, если поединок заканчивался ничьей. Впоследствии газеты ограничились призами только для борцов высшей лиги и стали присуждать их на постоянной основе, а не единовременно.

По мере роста интереса общественности к результатам газетам пришлось разрабатывать более определённые условия для присуждения призов, учитывая неоднозначность исходов поединков. Томпсон приводит такие выражения, как дзэнсё, «победы во всех (поединках)» и цути цукадзу, «не коснувшийся земли», которые в современном контексте сумо значат «непобеждённый», а в период их появления они распространялись и на такие исходы, как ничья и пропущенный поединок. Выражение юсё, «полная победа», впервые появилось как обозначение борца, не имеющего поражений, а не победителя басё, как оно используется сейчас. Томпсон говорит, что формирование системы чемпионатов определило нынешний лексикон сумо, но он продолжает развиваться.

Победитель получает всё

Под влиянием растущей популярности этого спорта Японская ассоциация сумо начала принимать меры, чтобы привлечь стабильный поток зрителей, покупающих места в зале, и установила чёткие правила. В 1909 году ассоциация открыла особый предназначенный для борьбы зал Кокугикан в Токио, в 1926 году она официально приняла систему чемпионатов, а в 1928 году ввела правила, согласно которым неучастие в поединке засчитывается за поражение, чтобы обеспечить точное определение победителя турнира. Один из последних шагов в формировании современной системы чемпионатов был сделан в 1947 году, когда ассоциация применила систему поединков на выбывание для определения чемпиона при равных результатах у разных борцов.

Изменение образа сумо

Томпсон также указывает, что популярность спорта в масс-медиа также приводит к формированию более традиционного образа сумо. В 1909 году Ассоциация сумо изменила униформу судей гёдзи. Если раньше они носили камисимо, церемониальную одежду периода Эдо (1603-1868), то теперь стали одевать более сложное средневековое хитатарэ. В 1931 году устраиваемая над рингом крыша иримоя, характерная для сельской местности, уступила место кровле симмэй-дзукури, которая используется в синтоистских святилищах.

Радио и телевидение также оказали своё влияние на нынешний вид турниров. В 1928 году сикири, продолжительный ритуал, в ходе которого борцы, собравшиеся для поединков, многократно приседали и разбрасывали горсти соли, был ограничен до 10 минут для удобства радиотрансляций, хотя ранее его продолжительность никак не определялась. Для телевидения это время сократили до четырёх минут для борцов высшей лиги, и меньше – для менее важных спортсменов.

Томпсон также отмечает, что развитие системы чемпионатов и традиционализация сумо проходили под сильным влиянием того образа, который этому спорту придают его современные поклонники и сами спортсмены. Исторически от рикиси не требовалось соответствовать каким-то особо высоким моральным стандартам, но сейчас ожидают, что борец будет воплощением хинкаку, достоинства. Впрочем, рикиси тоже люди, и не всегда могут удержаться в очень строгих этических рамках, что показали скандалы с договорными поединками и бытовым насилием, которые в последние годы дали немало громких тем для обсуждения в СМИ.

Фотография к заголовку: Борец Тамаваси выталкивает Кисэносато за пределы ринга во время турнира на Кюсю 12 ноября 2017 г. (© Jiji)

(Статья на английском языке опубликована 12 января 2018 г.)