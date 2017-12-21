В 1900 году писатель Синдо Нобуёси опубликовал одну из первых в Японии книг о Санта Клаусе – «Санта Куро». Сюжет у неё довольно простой, а общий христианский пафос книги сильно контрастирует с привычным нам современным, скорее секулярным восприятием Рождества в Японии. Книга интересна тем, что позволяет увидеть, как относились к этому празднику в период Мэйдзи (1868-1912), а также приводит сцены сельской жизни того времени.

История начинается снежным вечером в доме семьи Хаяси, живущей в горах префектуры Нагано. Набожная христианская семья – отец, мать и их сын Минэити – сидят у очага, разговаривают и смеются. Посреди этой семейной идиллии их собака Бути приносит к ногам Минэити шапку.

Отец понимает, что какому-то человеку грозит опасность, готовит сани, и они с Минэити следуют за псом в ночную метель. В конце концов они находят попавшего в беду путника – он лежит без чувств, и его заметает вьюга. Они привозят замёрзшего странника в дом, и мать, искренне желая спасти его, жжёт в очаге пучки соломы. Несколько раз им кажется, что ему уже не помочь, но потом он открывает глаза.

Это оказывается пятидесятилетний фермер Игути Гохэй из далёкой деревни Ханаи. Семья Хаяси несказанно радуется чудесному спасению, и они рассказывают своему новому другу о своих религиозных убеждениях. Гохэй, приверженец традиционной веры в богов синто, изумлён услышанным и начинает беспокоиться о своей бессмертной душе. Через три дня он выздоравливает, от всего сердца благодарит своих спасителей и уходит домой.

Наступает весна, и жизнь семьи Хаяси течёт безмятежно. Отец возделывает поле, мать занимается шелковичными червями, а Минэити весь поглощён учёбой в школе. Но в их судьбе случается трагический поворот – отец заболел какой-то загадочной болезнью, звали доктора, пастора, другого доктора, но ему становилось всё хуже. Время шло, пришла осень, и уже перед началом зимы находившийся при смерти отец наконец-то выздоровел, и у всех, в том числе и у пастора, от облегчения наворачиваются слёзы на глаза.

Однако улыбки вскоре сменяются скорбью – они осознали, что в этом году поля остались без ухода, у них нет ни денег, ни запасов на зиму. И даже эти заботы вскоре меркнут перед тем фактом, что маленький Минэити не получит подарков на Рождество…

Но в канун Рождества появляется их добрый друг Гохэй – он привозит мешки с подарками и два больших мешка с рисом – в его сани запряжены, правда, не олени, а 45 юношей. В числе подарков, которые привёз «Санта» – одежда, книги, и даже деньги. У семьи теперь – настоящее Рождество, и все радуются.

Пока всё это происходило, Минэити спал. Однако, как и многие другие дети, в рождественское утро он вскочил с рассветом, и с восхищением увидел, что вокруг его кровати сложены подарки. Он в восторге, и идёт будить мать, но она не хочет вставать так рано после всех испытаний, которые выпали на её долю. Ему удалось разбудить отца, а тот предложил ему почитать приложенную к подаркам записку.

Я принёс тебе эти подарки за то, что ты живёшь по слову Божьему, и за то, что ты помог своему отцу спасти того путника. Молодец! Старик, который живёт на Севере,

Санта Куро (三太九郎)

В конце книги Минэити хвастается друзьям подарками (это тоже освящённая веками традиция). Мир и благоденствие вернулись, из деревенской церквушки доносится звон колокола и слышно, как люди поют рождественские песни. Минэити с сельскими детьми славит Рождество: «Бандзай(*1) Кристмас! Бандзай воскресная школа!», и он в конце добавляет: «Бандзай Санта Куро!».

(Статья на английском языке опубликована 22 декабря 2017 г.)