Префектура Мияги с незапамятных времен известна своей живописной береговой линией и является самой густонаселённой префектурой в регионе Тохоку на севере Хонсю.

Префектура Мияги расположена на тихоокеанском побережье Хонсю в северном регионе Тохоку. Богата красотой дикой природы, почти четверть её территории приходится на природные парки, она славится своей береговой линией, в частности сотнями скалистых островов Мацусима, которые считаются одним из трех самых знаменитых и живописных пейзажей Японии.

Общие данные о префектуре Мияги

Основана в 1872 году (ранее часть провинции Муцу)

Столица: Сендай

Население: 2 302 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 7282 км2

Столица префектуры Мияги – Сендай, крупнейший город региона Тохоку, в котором проживает более миллиона человек. Благодаря расположению префектуры на восточной стороне острова Хонсю высокие горы вдоль западной границы с префектурой Ямагата защищают её от самых сильных зимних штормов, дующих из Сибири, а зимы здесь относительно теплые по сравнению с соседними районами севера Японии.

Мияги граничит с префектурами Иватэ и Акита на севере, Ямагата на западе и Фукусима на юге. Запад префектуры гористый и расположен вдоль длинного горного хребта Оу, простирающегося от Аомори на севере до Тотиги на юге. Большая часть центра префектуры имеет равнинный рельеф, что идеально для развития сельского хозяйства. Мияги занимает первое место в стране по производству сэри (японской петрушки) и болгарского перца, второе – по производству соевых бобов и малабарского шпината.

Северное побережье Мияги, включая полуостров Осика, представляет собой пересеченную местность с многочисленными заливами. Этот район был ближайшим к эпицентру Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года, вследствии чего многие прибрежные населенные пункты, такие как Кэсэннума и Исиномаки, столкнулись с серьезными разрушениями и большим количеством жертв в результате стихийного бедствия. Богатое море префектуры делает Мияги одним из лидеров в стране по производству водорослей нори и вакамэ, устриц и морских гребешков, а также выращенного на фермах кижуча.

Береговая линия Мияги славится своей красотой: сотни островков Мацусимы входят в тройку самых знаменитых и живописных мест в Японии. Эту местность воспевали на протяжении веков, об этом свидетельствует визит поэта Мацуо Басё в 1689 году, когда он назвал её лучшим пейзажем в стране.

Прекрасные морские пейзажи Мацусимы (© Pixta)

Производство электроники и другие отрасли промышленности сосредоточены вокруг столицы и крупнейшего города Сендай, образуя еще один оплот экономики префектуры.

Большую роль в истории Мияги сыграл известный военный тактик Датэ Масамунэ (1567–1636), который построил замок Аоба в Сендае и был первым даймё (правителем) княжества Сэндай. В период Эдо (1603-1868) Сендай был административным центром провинции Муцу, простирающейся на север и включающей современные Иватэ и Аомори.

Статуя Датэ Масамунэ в Сендае с его знаменитым шлемом с украшением в форме полумесяца (© Pixta)

Мусубимару, туристический пиар-персонаж Сендая (префектура Мияги), имеет лицо, напоминающее шарик вкусного риса из Мияги и носит шлем под названием каттю, подобный тому, который носил Датэ Масамунэ (© Jiji Press)

Знаменитые личности

Ёсино Сакудзо (1878-1933), политолог. В 1910-е годы он провел несколько лет, занимаясь исследованиями в Европе и США; по возвращении в Японию он начал изучать способы реализации демократических принципов в своей стране, совершенствуя теорию мимпон-сюги, которая ставила людей в центр демократии, не уничтожая при этом имперский институт. Известен как отец демократии Тайсё, процветавшей в межвоенные годы.

Фукухара Ай (1988– ) настольная теннисистка. Принимала участие в Олимпийских играх 2004 года в Афинах, став самым молодым спортсменом по настольному теннису, принимавшим участие в играх. Она также выступала в Пекине (2008 г.), где была знаменосцем национальной сборной, в Лондоне (2012 г.) и Рио-де-Жанейро (2016 г.).

Ханю Юдзуру (1994– ) фигурист. Выиграл две олимпийские золотые медали в мужском одиночном катании — в Сочи в 2014 году и в Пхенчхане в 2018 году. Вернулся в профессиональный спорт в 2022 году и продолжает быть одним из самых популярных спортсменов Японии.

Фотография к заголовку: Хитомэ сэмбондзакура, место, где можно «видеть тысячу деревьев одновременно», у реки Сироиси в Мияги (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»