La prefectura de Miyagi es conocida desde antaño por su magnífica costa y es la más poblada de la región de Tōhoku, en el norte de la isla de Honshū.

La prefectura de Miyagi se encuentra en la costa del Pacífico de Honshū, en la región septentrional de Tōhoku. Rica en belleza salvaje y con casi un cuarto de su territorio compuesto por parques naturales, esta prefectura es famosa por su costa, en particular por los cientos de islas rocosas de Matsushima que forman uno de los tres paisajes más espectaculares de Japón.

Un vistazo a la prefectura de Miyagi

Establecida en 1872 (antiguamente formaba parte de la provincia de Mutsu)

Capital: Sendai

Población: 2.302.000 (a octubre de 2020)

Área: 7.282 km2

La capital de Miyagi es Sendai, la ciudad más grande de Tōhoku y el hogar de más de un millón de personas. Al situarse la prefectura en la parte este de la isla de Honshū, las altas montañas que se extienden en la frontera con la prefectura de Yamagata, en el oeste, la protegen de las peores tormentas invernales que llegan desde Siberia, por lo que Miyagi disfruta de inviernos relativamente cálidos en comparación con sus prefecturas vecinas en el norte de Japón.

Miyagi limita con Iwate y Akita en el norte, Yamagata en el oeste y Fukushima en el sur. El oeste de la prefectura es montañoso a lo largo de la cordillera de Ōu que se extiende entre Aomori, en el norte, y Tochigi, en el sur. El centro de la prefectura es en su mayoría llano, lo que lo convierte en un sitio ideal para la agricultura. Miyagi es la primera prefectura del país en producción de seri (perejil japonés) y pimientos morrones, y segunda en soja y espinaca china.

La costa septentrional de Miyagi, incluida la península de Oshika, presenta un terreno escarpado que se caracteriza por sus rías con numerosas ensenadas. Esta fue el área más cercana al hipocentro del Gran Terremoto del Este de Japón del 11 de marzo de 2011, por lo que muchas comunidades costeras como Kesennuma e Ishinomaki sufrieron graves daños y un alto número de víctimas mortales en el desastre. Por su situación cerca del mar, Miyagi es una de las principales prefecturas del país en producción de algas nori y wakame, ostras y vieiras, así como salmón plateado de piscifactoría.

La costa de Miyagi es famosa por su belleza: sus cientos de islotes forman uno de los tres paisajes más espectaculares del país. La belleza de esta área ha sido elogiada durante siglos. El poeta Matsuo Bashō la describió como el paisaje más hermoso del país durante su visita en 1689.

El hermoso paisaje costero de Matsushima. (© Pixta)

Varias fábricas de electrónica y otros productos se concentran alrededor de Sendai, la capital y ciudad más grande de la prefectura, y componen otro de los puntales de la economía de la prefectura.

Una de las figuras más prominentes de la historia de Miyagi fue el reputado estratega militar Date Masamune (1567-1636), que construyó el castillo de Aoba en el dominio de Sendai, del que fue primer daimio. Durante el período Edo (1603-1868), Sendai se convirtió en el centro administrativo de la provincia de Mutsu, que se extendía hacia el norte e incluía las actuales prefecturas de Iwate y Aomori.

Una estatua de Date Masamune en Sendai con su característico casco de la luna creciente. (© Pixta)

Musubimaru, la mascota de promoción turística de Sendai, en Miyagi, tiene un rostro que recuerda a una bola de delicioso arroz de la prefectura y lleva una armadura y casco llamada katchū como el que en su día portó Date Masamune. (© Jiji)

Personalidades ilustres

Yoshino Sakuzō (1878–1933): Politólogo. En la década de 1910 pasó varios años investigando en Europa y los Estados Unidos. A su regreso a Japón, comenzó a explorar diversas vías para implementar los principios democráticos en su país y refinó la teoría del minpon-shugi que ponía al pueblo en el centro de la democracia sin prescindir de la institución imperial. Es recordado como el “padre de la democracia Taishō” que floreció durante los años entre las dos guerras mundiales.

Fukuhara Ai (1988–): Jugadora de tenis de mesa. Compitió en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004 y se convirtió en la deportista más joven en participar en unos Juegos. También compitió en Pekín 2008, donde fue la abanderada nacional, en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016.

Hanyū Yuzuru(1994–): Patinador artístico. Ganó dos medallas de oro en la competición masculina individual en Sochi 2014 y en Pieonchang 2018. En 2022 pasó a ser profesional y continúa siendo uno de los deportistas más populares en Japón.

(Fotografía del encabezado: Hitome senbon-zakura, un lugar con una “vista de mil cerezos al mismo tiempo”, junto al río Shiroishi en Miyagi. © Pixta.)