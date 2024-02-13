Кэнрокуэн в столице префектуры Исикава Канадзаве, пожалуй, самый известный из «трёх великих садов» Японии, а полуостров Ното известен своими впечатляющими прибрежными пейзажами.
Префектура Исикава расположена в регионе Хокурику, имеет протяженную береговую линию, северная половина которой — скалистый полуостров Ното, вдающийся в Японское море. На южной половине, в равнинной её части, расположена столица префектуры — крупный город Канадзава, давно ставший историческим центром. На юго-востоке высота поднимается к горе Хакусан, спящему вулкану с вершиной 2702 метра, самой высокой точке страны к западу от Японских Альп.
Общие данные о префектуре Исикава
- Основана в 1872 году (бывшие провинции Кага и Ното).
- Столица: Канадзава.
- Население: 1 133 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.)
- Площадь: 4186 км2
Кэнрокуэн в Канадзаве, пожалуй, самый известный из «трех великих садов» Японии, в котором в зависимости от сезона цветут разные цветы; Котодзиторо, характерный двуногий каменный фонарь, стал символом этого места. Другие достопримечательности Канадзавы включают кварталы гейш и самураев. Полуостров Ното – относительно отдаленный район, известный своими впечатляющими прибрежными пейзажами со скалами, пещерами и скальными образованиями. В Сироёнэ Сэммайда отвесные террасы рисовых полей выходят к самому морю.
Компания Комацу, названная в честь одноименного города в префектуре Исикава, где она была основана, является одним из ведущих мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Машиностроение наряду с текстильным производством остаются важными отраслями промышленности в префектуре. Из традиционных ремесел Канадзава известна своими листами кимпаку из кованого сусального золота и лакированными изделиями Вадзима.
Знаменитые личности
- Д. Т. Судзуки (1870-1966): философ, который помог популяризировать дзэн-буддизм во всем мире.
- Нагаи Го (1945– ): художник манги, известный такими работами, как «Человек-дьявол», «Милашка Хани» и «Мазингер Зет».
- Мацуи Хидэки (1974–): звезда бейсбола по прозвищу «Годзилла», совершивший более 500 хоум-ранов за свою карьеру в Японии и США.
Фотография к заголовку: Сад Канадзава Кэнрокуэн с фонарем Котодзиторо справа (© Pixta)
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