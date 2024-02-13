Кэнрокуэн в столице префектуры Исикава Канадзаве, пожалуй, самый известный из «трёх великих садов» Японии, а полуостров Ното известен своими впечатляющими прибрежными пейзажами.

Префектура Исикава расположена в регионе Хокурику, имеет протяженную береговую линию, северная половина которой — скалистый полуостров Ното, вдающийся в Японское море. На южной половине, в равнинной её части, расположена столица префектуры — крупный город Канадзава, давно ставший историческим центром. На юго-востоке высота поднимается к горе Хакусан, спящему вулкану с вершиной 2702 метра, самой высокой точке страны к западу от Японских Альп.

Общие данные о префектуре Исикава

Основана в 1872 году (бывшие провинции Кага и Ното).

Столица: Канадзава.

Население: 1 133 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 4186 км2

Кэнрокуэн в Канадзаве, пожалуй, самый известный из «трех великих садов» Японии, в котором в зависимости от сезона цветут разные цветы; Котодзиторо, характерный двуногий каменный фонарь, стал символом этого места. Другие достопримечательности Канадзавы включают кварталы гейш и самураев. Полуостров Ното – относительно отдаленный район, известный своими впечатляющими прибрежными пейзажами со скалами, пещерами и скальными образованиями. В Сироёнэ Сэммайда отвесные террасы рисовых полей выходят к самому морю.

Рисовые поля Сироёнэ Сэммайда на полуострове Ното в Японском море (© Pixta)

Компания Комацу, названная в честь одноименного города в префектуре Исикава, где она была основана, является одним из ведущих мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Машиностроение наряду с текстильным производством остаются важными отраслями промышленности в префектуре. Из традиционных ремесел Канадзава известна своими листами кимпаку из кованого сусального золота и лакированными изделиями Вадзима.

Летом гости Канадзавы наслаждаются мороженым, украшенным сусальным золотом (© Pixta)

Официальный талисман Исикавы Хякуман-сан создан по образцу местных кукол-неваляшек кага хатиман-окиагари. Его название относится к хякуман, 1 миллиону коку (единица измерения, эквивалентная примерно 180 литрам риса), производимому в бывшем владении Кага, которое было крупнейшим в период Эдо (1603-1868) (© Jiji Press)

Знаменитые личности

Д. Т. Судзуки (1870-1966): философ, который помог популяризировать дзэн-буддизм во всем мире.

Нагаи Го (1945– ): художник манги, известный такими работами, как «Человек-дьявол», «Милашка Хани» и «Мазингер Зет».

Мацуи Хидэки (1974–): звезда бейсбола по прозвищу «Годзилла», совершивший более 500 хоум-ранов за свою карьеру в Японии и США.

Фотография к заголовку: Сад Канадзава Кэнрокуэн с фонарем Котодзиторо справа (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»