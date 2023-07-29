El Kenrokuen, situado en Kanazawa, la capital de la prefectura de Ishikawa, es posiblemente el más famoso de los Tres Grandes Jardines de Japón. La península de Noto, por otra parte, es conocida por su espectacular paisaje costero.

Situada en la región de Hokuriku, la prefectura de Ishikawa cuenta con una larga costa y su mitad septentrional, ocupada por la accidentada península de Noto, se adentra en el mar del Japón. En su mitad sur está la ciudad de Kanazawa, un lugar de importancia histórica situado en una llanura. Al sureste, el terreno se eleva hacia el monte Hakusan, un volcán inactivo con su pico a 2.702 metros, la cumbre más alta del país al oeste de los alpes japoneses.

Un vistazo a la prefectura de Ishikawa

Establecida en 1872 (antiguamente era parte de las provincias de Kaga y Noto)

Capital: Kanazawa

Población: 1.133.000 (a octubre de 2020)

Área: 4.186 km2

El Kenrokuen de Kanazawa es posiblemente el más famoso de los Tres Grandes Jardines de Japón y cuenta con flores diferentes dependiendo de la estación; la Kotojitōrō, una singular linterna de piedra de dos patas, se ha convertido en un símbolo del lugar. Otros atractivos de Kanazawa son los distritos de las geishas y los samuráis. La península de Noto es un área relativamente remota conocida por su espectacular paisaje costero con acantilados, cuevas y formaciones rocosas. Desde los empinados arrozales en terraza de Shiroyone Senmaida se puede ver el mar.

Shiroyone Senmaida, en la peninsula de Noto, frente al mar del Japón. (© Pixta)

La empresa Komatsu, bautizaba así por la ciudad de Ishikawa del mismo nombre, donde fue fundada, es uno de los líderes globales en la fabricación de equipamiento de construcción y minería. La industria de la maquinaria continúa siendo importante para la prefectura, junto a la producción textil. Entre sus artesanías tradicionales, Kanazawa es conocida por sus láminas de kinpaku hechas con pan de oro martillado y por los objetos lacados de Wajima.

Turistas estivales disfrutan de un helado decorado con pan de oro en Kanazawa. (© Pixta)

La mascota oficial de Ishikawa, Hyakuman-san, fue diseñada a imagen de los famosos muñecos tentetiesos Kaga hachiman-okiagari. Su nombre hace referencia al hyakuman, o al millón de koku (una unidad equivalente a unos 180 litros de arroz) que producía el antiguo dominio de Kaga, que fue el más acaudalado del período Edo (1603-1868). (© Jiji)

Personalidades ilustres

T. Suzuki (1870–1966): Filósofo que contribuyó a popularizar el budismo zen en todo el mundo.

Nagai Gō (1945–): Autor de manga conocido por obras como Devilman, Cutie Honey y Mazinger Z.

Matsui Hideki (1974–): Estrella del béisbol apodada “Godzilla” que golpeó más de 500 cuadrangulares durante su carrera en Japón y los Estados Unidos.

(Fotografía del encabezado: el jardín Kenrokuen de Kanazawa con la linterna Kotojitōrō a la derecha. © Pixta.)