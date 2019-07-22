Сладости ракуган в Канадзаве создавались вместе с культурой чайной церемонии. На нашем видео вы можете увидеть процесс производства этих старинных японских кулинарных изделий.

Изысканные сладости

Высокая культура Канадзавы развивалась более четырёх столетий с тех времён, когда первый правитель княжества Кага, Маэда Тосииэ (1538-1599), в XVI веке основал там свой замок. Призамковый город процветал, там увлекались чайной церемонией и часто устраивали чайные собрания тякай, почти ежедневно проводили различные мероприятия.

Культура чайной церемонии – важная часть истории Канадзавы

Чайные собрания тякай проводят на протяжении всего года

Род Маэда покровительствовал местным ремёслам и искусствам, в том числе и чайной церемонии. Тосииэ и его преемник, Маэда Тосинага, изучали искусство чая у великого мастера Сэн-но-Рикю (1522-1591), в то время как третий правитель княжества Кага, Маэда Тосицунэ (1594-1658), был последователем Кобори Энсю (1579-1647), другого известного чайного мастера. Их покровительство прочно утвердило культуру чая в Канадзаве и привело к созданию изысканных традиционных кондитерских изделий, известных как вагаси, которые подают к чаю. Сегодня Канадзава наряду с Киото и Мацуэ в префектуре Симанэ являются ведущими центрами производства вагаси.

Вагаси Канадзавы, наиболее тесно связанное с чайной церемонией, – это сладкий тёсэйдэн ракуган, сладкое кондитерское изделие из прессованного крахмала и сахарной пудры, изготовленное в самых разных формах и различные по размеру. Впервые тёсэйдэн изготовил в 1625 году канадзавский кондитер Мориситая Хатидзаэмон. Они и по сей день производятся компанией «Морихаси» там же в Канадзаве. Они имеют форму блоков японской туши суми, которую используют для каллиграфии, на них вытеснена надпись 長生殿 (тёсэйдэн), написанная в стиле энсю. Говорят, что такой дизайн предложил Маэда Тосицунэ. Они считаются самыми изысканными из всех сладостей ракуган и входят в тройку лучших японских кондитерских изделий.

Сладости ракуган сделаны с использованием технологий, передававшихся на протяжении примерно четырёх веков

Тёсэйдэн изготавливаются из высококачественного тростникового сахара васамбон, который производят на Сикоку, и клейкой рисовой муки местного производства, всё это прессуют в резных деревянных формах. Заполненные формы утрамбовывают деревянным молотком, чтобы уплотнить сахарный порошок и сделать чёткий оттиск тонких черт надписи, вырезанной в форме. Процесс формовки и измельчения – навык, передаваемый веками, этим занимаются только самые опытные кондитеры.

Традиционные сладости в Канадзаве – это настоящие произведения искусства, усовершенствованные за долгие годы сосуществования с чайной церемонией. Их продолжают высоко ценить и по сей день.

Только самые опытные кондитеры занимаются формовкой

Изысканные сладости ракуган, символизирующие времена года

Все фотографии: © Kanazawa Cable Television

Фотография к заголовку: Сладости тёсэйдэн ракуган и деревянная форма для изх изготовления