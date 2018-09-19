Гэнгэ, или американская бельдюга, очень популярна в Канадзаве, но о ней мало знают за пределами региона. В последнее время она становится всё более известной по всей стране. На нашем видео показаны особенности этой рыбы и даются рекомендации по её приготовлению.

Путь «рыбы-призрака» к популярности

В море возле Канадзавы водится интересная рыба, одна из самых популярных у местных жителей, наряду с камбалой и северными креветками. Это американская бильдюга, длинная, мягкая и скользкая на ощупь глубоководная рыба. Здесь её называют гэнгэ. Другое название, куняра, выражает в японском языке её сходство с извивающимся угрём. Из-за тонкости слоя мяса, которое быстро портится, её считали попутным ненужным уловом и выбрасывали назад в море. Говорят, рыбаки когда-то стали называть её гэгё, «низкосортная рыба», и это слово впоследствии трансформировалось в гэнгэ.

Гэнгэ – мягкая и скользкая рыба

Однако в последние годы технологии защиты продуктов от порчи развились настолько, что позволили распределять эту рыба через обычные сети продаж. Большое количество коллагена в студенистой коже гэнгэ вызвало интерес у покупателей, стремящихся покупать здоровую пищу, и эта рыба постепенно обретает популярность по всей Японии. В результате появился новый способ записи её названия – если раньше оно записывалось как 下魚, «низкосортная рыба», сейчас его всё чаще пишут иероглифами 幻魚, «рыба-призрак», поскольку найти её в магазине становится всё труднее, и цены на неё растут с каждым годом.

Морепродукты – неотъемлемая часть кулинарной культуры Канадзавы

Одним из обычных способов приготовления гэнгэ является обжаривание в кляре. После удаления головы и внутренностей рыбу разрезают на круглые ломтики, которые макают в кляр и слегка обжаривают. Благодаря этому исчезает скользкая текстура и остаётся вкусная хрустящая кожа и нежное мясо.

После удаления головы и внутренностей рыбу разрезают на круглые ломтики

Чтобы сделать суп мисо из гэнгэ, нужно положить круглые ломтики рыбы в кипящую воду, а когда рыба сварится, добавить мисо и украсить суп нарезанным зеленым луком или другими ингредиентами по вкусу. Поскольку бульон даёт сама гэнгэ, можно обойтись без дополнительных добавок типа сушеных хлопьев ферментированного тунца-бонито (кацуобуси) или водорослей комбу.

Жареная гэнгэ с хрустящей корочкой и нежная внутри

Фотография к заголовку: Кожа гэнгэ богата коллагеном

(Статья на японском языке создана в сотрудничестве с Кабельным ТВ Канадзава и опубликована 7 сентября 2018 г. Все фотографии © Кабельное ТВ Канадзава)