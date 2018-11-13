Район термальных источников Яманака – один из известнейших в Японии. Он привлекает туристов не только качеством лечебных ванн, но и красотой природных ландшафтов. Особенно много людей приезжает сюда осенью, чтобы полюбоваться прекрасными видами осенней листвы.

Яманака – один из трёх лучших термальных источников в г. Кага префектуры Исикава. Говорят, его нашёл 1300 лет назад высокопоставленный буддийский монах Гёки, живший в эпоху Нара (710-794). Знаменитый странствующий поэт Мацуо Басё (1644-1694) останавливался в Яманаке, он писал, что эти горячие источники – одни из трёх лучших во всей Японии, наряду с онсэнами Арима и Кусацу. В поэтическом дневнике своих путешествий «По тропинкам Севера» (Оку-но хосомити) Басё посвятил источникам Яманаки стихотворение, в котором уподобил лечебные свойства здешних вод хризантеме:

Ах, Яманака,

Можно не рвать хризантем –

Довольно и благоухания вод

Яманака я Кику ва таорадзи Ю-но ниои

Скрытый в горах район источников Яманака расположен у крутых берегов реки Дайсёдзи. Рядом находится ущелье Какусэн, куда приезжает множество туристов, чтобы полюбоваться великолепными видами осеннего леса.

Мост Короги над ущельем Какусэн

Прекрасную осеннюю листву ущелья Какусэн можно увидеть с моста Короги (Мост сверчков), построенного полностью из кипарисового дерева, а также с моста Аятори, известного своей авангардной формой. Его спроектировал Тэсигахара Хироси – режиссёр, дизайнер сцены и третий глава школы икэбаны Согэцу.

В Яманаке есть несколько гостиниц с успокаивающими ваннами, их специально проектировали так, чтобы максимально использовать прекрасные природные виды ущелья.

Большой главный бассейн в роскошной гостинице «Каётэй», занимающей обширную площадь. В ней всего десять номеров

В центре города расположены общественные ванны. Ванна «Кику-но ю» примечательна своими отдельными постройками для мужчин и женщин. Мужская ванна – массивное здание, построенная в стиле годов Тэмпё (729-749), тогда как женская ванна находится в изящном женственном здании с элегантными изгибами. Рядом с женской ванной находится «Яманакадза» – театр, где гости могут послушать традиционные местные народные песни яманака-буси и посмотреть на танцевальные представления местных гейш.

Женская ванна «Кику-но ю» слева и театр «Яманакадза» справа

Улица Югэ-кайдо тянется от «Кику-но ю» в сторону моста Короги примерно на 600 метров. Это широкий проспект с уютными кафе и магазинами, где продаются лакированные изделия Яманака и керамика кутанияки.

Туристы прогуливаются по тротуарам Югэ-кайдо, разглядывают витрины и выбирают местные сувениры

Как доехать: около 25 минут на экспрессе главной линии JR Хокурику от станции Канагава до станции Кага-онсэн. Оттуда около 30 минут на автобусе с автобусной остановкм Кага онсэн бас Яманака до терминала Яманака-онсэн, или около 20 минут на такси.

Фотография к заголовку: Вид осенней листвы из открытой ванны онсэна Каётэй

(Статья на японском языке создана в сотрудничестве с Кабельным ТВ Канадзава и опубликована 1 ноября 2018 г.)