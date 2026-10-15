Токио, 15 октября (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ 15 октября отвергла утверждения российской стороны о том, что задержанный в России по подозрению в шпионаже журналист газеты «Хоккайдо симбун» занимался шпионской деятельностью во взаимодействии с японским правительством. «Таких фактов нет», — заявила она, отвечая на вопросы журналистов в канцелярии премьер-министра.

О задержании журналиста газеты, издающейся на севере Японии, российские власти сообщили 13 октября. По данным российского государственного информационного агентства ТАСС, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России утверждает, что журналист собирал сведения об участниках «специальной военной операции», «намереваясь передать их соответствующим японским ведомствам».

«Законодательство наших стран различается. Пока нам неизвестно, в чем именно заключаются подозрения российской стороны. Мы будем четко доводить до нее позицию Японии», — пояснила Такаити. «МИД прилагает все усилия, добиваясь в том числе встречи с журналистом. Сейчас мы прежде всего хотим сосредоточиться на защите нашего гражданина», — добавила она.

Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору на пресс-конференции 15 октября сообщил, что установить контакт с журналистом пока не удалось. «Прежде всего мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее обеспечить встречу консульских сотрудников с журналистом и проверить состояние его здоровья», — заявил он.

Японское правительство узнало о задержании из заявления российских властей, поскольку российская сторона не направила консульского уведомления.

Либерально-демократическая партия (ЛДП) 15 октября провела в своей штаб-квартире совместное заседание секции по внешней политике и других партийных органов, на котором представители правительства изложили обстоятельства произошедшего. Присутствовавшие депутаты один за другим призывали напрямую довести до российской стороны опровержение подозрений в шпионаже и потребовать скорейшего освобождения журналиста.

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